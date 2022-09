Renommierte Künstler mit dabei

„Kunst am Bach“ in Betzigau geht in die siebte Runde

Von: Dominik Baum

Bildhauerin Kristina Johlige Tolstoy war bereits 2019 mit ihrem Werk „Bereit zum Sprung“ beim Kunst- und Kulturfestival „Kunst am Bach“ vertreten. © Kees van Surksum

Betzigau – Bereits seit 2004 findet in unregelmäßigen Abständen „Kunst am Bach“ in Betzigau statt. Doch das Kunst- und Kulturfestival ist nicht nur etwas für Kunstinteressierte. Am 17. September geht‘s wieder los.

Im Fokus stehen bei „Kunst am Bach“ die entlang des Bachlaufs ausgestellten Kunstwerke überwiegend regionaler Künstler. Doch das Kunst- und Kulturfestival ist nicht nur etwas für Kunstinteressierte und solche, die es werden wollen, wie die beiden Mitorganisatoren Dr. Valentin Sauerer und Alfons Hummel dem Kreisboten im Vorfeld erzählen. Das Bühnenprogramm, eine Genussmeile, der Kunsthandwerkermarkt und das Kinderprogramm machen die Veranstaltung „zu einem Dorffest für die ganze Familie“. Dieses findet am 17. und 18. September 2022 nun zum siebten Mal in Betzigau statt.

Eine Gemeinschaftsaktion

„Uns geht es darum, Kunst außerhalb von Museen und Galerien erlebbar zu machen und Künstler und Besucher ins Gespräch zu bringen. Die Kunstschaffenden reizt es, ihre Werke entlang des Betzigauer Bachlaufs einmal ganz anders zu präsentieren“, erklärt Valentin Sauerer das Konzept zu „Kunst am Bach“.

„Wichtig war uns, keine abgehobene Kunst auszustellen, sondern Kunst, die möglichst alle Leute anspricht“, ergänzt Alfons Hummel, der davon berichtet, dass die Koordinationsgruppe bereits seit über einem Jahr am Kunst- und Kulturfestival plane.

Das Dorffest sei nur als Gemeinschaftsaktion stemmbar, da beispielsweise die örtlichen Vereine die gesamte Bewirtung übernehmen würden. „Und die Gemeindemitarbeiterinnen übernehmen einen Großteil der Organisation“, zeigt sich Hummel dankbar. Leicht sei die Planung und Finanzierung der siebten Ausgabe von „Kunst am Bach“ bei den Unsicherheiten durch Pandemie und Krieg trotzdem nicht gewesen. „Einerseits sollen die Vereine auf ihre Kosten kommen, andererseits soll sich jede Familie den Eintritt leisten können. Wir wissen, dass viele gerade genau mit ihrem Geld haushalten müssen“, so Sauerer.



Renommierte Künstler mit dabei

Besucher der diesjährigen Veranstaltung dürfen sich auf Kunstwerke von 15 verschiedenen Künstlern freuen. Darunter sind bekannte Gesichter wie der Kemptener Guido Weggenmann, Kristina Johlige Tolstoy aus Oy-Mittelberg und Markus Elhardt aus Waltenhofen. Aber auch Kunstschaffende, die zum ersten Mal bei „Kunst am Bach“ ausstellen, sind dabei, mitunter Michael von Brentano aus Seeshaupt, Lioba Abrell aus Aitrach und Agnes Keil aus Leutkirch. „Wir freuen uns, wieder so viele renommierte Künstler in Betzigau begrüßen zu dürfen.

Darüber hinaus wollen wir dieses Jahr örtlichen Künstlern, die sich selbst oft gar nicht als solche bezeichnen, aber trotzdem tolle Werke erschaffen, unter dem Slogan Betzigart eine Plattform bieten“, sagt Sauerer und ergänzt, dass auch junge Nachwuchskünstler über gezielte Werbung an Kunsthochschulen auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht worden seien. „Leider gab es darüber nur wenige Rückmeldungen. Vielleicht können wir den Austausch mit jungen Künstlern beim nächsten Mal weiter intensivieren.“

Buntes Rahmenprogramm und Bach als Kunst

Das Kunst- und Kulturfestival beginnt am Samstag, 17. September, um 14 Uhr und endet am Tag darauf um 21 Uhr. „Ein Highlight an den beiden Abenden ist die Illumination des Betzigauer Bachs, der dadurch selbst zum Kunstwerk wird“, betont Hummel. Begleitend zur Kunstausstellung treten auf dem „Kunst am Bach“-Areal auf zwei verschiedenen Bühnen Tänzer, Musiker, Theaterspieler, Zauberer und Volkstänzer aus Betzigau, Kempten, Regensburg und Tübingen auf.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt sind 30 regionale Aussteller mit ihren selbstgefertigten Produkten vertreten, darunter Holzschmuck, Häkelkunst, handgesponnene Wolle, Naturholzmöbel, Bio-Mode und Weihnachtskrippen. Für Speis und Trank sorgen die örtlichen Vereine, die neben Kaffee und Kuchen unter anderem Flammkuchen, Burger, Schupfnudeln, Gulasch sowie Fisch- und Grillspezialitäten zu einer großen Auswahl an Getränken anbieten. Kinder dürfen sich auf das Entenrennen, Bogenschießen, Heuhüpfen, Goldschürfen, Zirbenholzschnitzen, einen Graffiti-Workshop und einen Bücher-Flohmarkt freuen.

Das Tagesticket für „Kunst am Bach“ kostet sechs Euro. Wer die Veranstaltung an beiden Tagen besuchen möchte, zahlt pro Tag fünf Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten kostenlosen Zutritt. Beim Kinderprogramm fallen manchmal Teilnahmegebühren an.



Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter www.kunstambach-betzigau.de.