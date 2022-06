Kunsthalle Kempten: Ausstellung „European Rivers“ von Till Schilling eröffnet

Von: Dominik Baum

Der Río Tinto in Spanien erstrahlt in unnatürlichem Rot. Schuld an der ungewöhnlichen Farbe ist eine Umweltkatastrophe. © Dominik Baum

Kempten – Die neueste Ausstellung in der Kunsthalle Kempten zeigt Unterwasser-Fluss-Fotografien des Allgäuer Künstlers Till Schilling.

Dass die neueste Ausstellung in der Kunsthalle Kempten mit dem Element Wasser zu tun haben muss, erfahren Besucher ohne ein einziges Werk des Künstlers gesehen zu haben. Beim Betreten der Halle ist neben Vogelgezwitscher vor allem eines zu hören: plätscherndes Wasser. „European Rivers“ heißt die neue Kunstausstellung, die verschiedene Fluss-Fotografien des Allgäuer Künstlers Till Schilling zeigt. Auf der Vernissage am Abend des 3. Juni gab Schilling Einblicke in sein Schaffen.



„Das Verbindende, das Lebensfördernde und natürlich die Schönheit“, antwortete Till Schilling auf die Frage, was ihn an Wasser fasziniere. Bereits vor 15 Jahren hat der gelernte Kunstschmied und zweifache Sparkassen-Stipendiat begonnen, europäische Flüsse zu fotografieren. Damals noch mit Hilfe eines alten Heizdruckkessels, in dessen Gehäuse er zwei Videokameras einbaute. Die modifizierte Apparatur ist ebenfalls Teil der Ausstellung.

Unterwasseraufnahmen

Inzwischen hat sich sein Equipment weiterentwickelt. Der Fotograf nutzt ein Tablet, das es ihm ermöglicht, die Unterwasseraufnahmen einsehen zu können, ohne dafür umständlich den Heizdruckkessel auseinanderbauen zu müssen.

Anfangs entstanden viele Bilder in der Eschach, nahe seines Wohnortes, wie Schilling erzählte. Mittlerweile hat er rund 50 weitere Flüsse in Europa besucht und mit der Kamera festgehalten. Hierzu begab sich der Künstler auf eine zweimonatige Reise, die ihn unter anderem nach Frankreich, Spanien und in die Schweiz führte.



Eine Auswahl der hierbei entstandenen Fotografien ist nun in der Kunsthalle Kempten ausgestellt.



Der Künstler Till Schilling zeigt den Besuchern der Vernissage seine Andenken an die fotografierten Flüsse. Der Inhalt jedes Reagenzglases steht für einen bestimmten europäischen Fluss. © Dominik Baum

Blau-, Braun- und Grüntöne

Während bei den meisten Werken Blau-, Braun- und Grüntöne vorherrschend sind, fallen einige, rot leuchtende Fotografien aus der Reihe. Diese Bilder seien im Río Tinto, im roten Fluss in Spanien, entstanden, meinte Schilling. Eine Umweltkatastrophe habe dazu geführt, dass fast jedes Leben im Fluss zum Erliegen gekommen sei. Für die Fotografien habe er sich mit Besamungshandschuhen geschützt, erklärte der Künstler. „Einmal hatte ich ein Leck im Handschuh und sofort einen Ausschlag auf dem Arm, weil der Fluss mit Arsen, Quecksilber und anderen Stoffen verseucht ist.“



„Schillings Antwort auf diese Umweltkatastrophe ist allerdings kein erhobener Zeigefinger, sondern ein stilles aufmerksam machen und gleichzeitig eine Würdigung an die Natur“, betonte ­Susan Funk, die die Kunsthalle Kempten seit drei Jahren kuratiert und dabei unter anderem Till Schilling begleiten durfte. „Er zeigt uns, wie nah sich oft scheinbar unvereinbare Gegensätze sind. Oder wie zum Greifen nah die Schönheit dieser Welt oft liegt. Man kann Schilling als Forscher bezeichnen, der uns Bilder schenkt, die wir sonst so nie zu Gesicht bekämen.“

Wasser, Licht und Farbe

Auch Erna-Kath­rein Groll zeigte sich auf der Vernissage begeistert von Schillings Fotografien. „Der Künstler lässt unsichtbare Ein­drücke sichtbar werden“, sagte Kemptens Dritte Bürgermeisterin zur Ausstellungseröffnung. „Wasser, Licht und Farbe spielen auf einzigartige Weise zusammen. Die Sprache der Bilder geht sicher an niemandem spurlos vorbei.“



Ebenfalls auf der Vernissage zugegen war Annette Hauser-Felberbaum. „Ich freue mich darauf, was aus dem Wassergedanken noch entstehen wird“, sagte die Stadtratsbeauftragte für Kulturangelegenheiten. Und die Freude ist berechtigt, denn Till Schilling kündigte bereits an, dass er weitere Flüsse fotografieren wolle. Voraussichtlich im Herbst breche er hierzu in den Balkan auf.



Die Ausstellung „European Rivers“ ist noch bis zum 31. Juli zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Kunsthalle Kempten zu sehen (Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr). Der Eintritt ist frei.



Wer Till Schilling persönlich kennenlernen möchte, hat am Freitag, 1. Juli, Gelegenheit dazu. Ab 17 Uhr führt der Künstler persönlich durch seine Ausstellung.