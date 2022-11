Kunsthalle Kempten: Roman Harasymiw kehrt mit Einzelausstellung zurück

Von: Dominik Baum

Skulpturen und große Transparente an den Wänden der Kunsthalle geben Einblicke in die Vergangenheit von Roman Harasymiw. Bemalte Glasplatten in kleinen Lichtboxen zeigen die Originalwerke der Transparente. © Baum

Kempten – Der Künstler Roman Harasymiw präsentiert seine Ausstellung „Standbild“ in der Kunsthalle Kempten.

Der Kaufbeurer Multimedia-Künstler Roman Harasymiw lässt die Besucher seiner jüngsten Ausstellung „Standbild“ mit größtenteils abstrakten Werken in seine Vergangenheit blicken – als Künstler und Mensch. Die Vernissage am vergangenen Mittwoch in der Kunsthalle Kempten erfreute sich eines großen Zulaufs. Über 50 Gäste fanden ihren Weg in die Einzelausstellung des 2016 mit dem Kunstpreisder Stadt Kempten ausgezeichneten Künstlers. Beim Betreten der Einzelausstellung „Standbild“ wird sich der ein oder andere Besucher erst einmal orientieren müssen – es ist viel los im Ausstellungsraum der Kunsthalle Kempten. Große in schwarzweiß und Sepia gehaltene Transparente zieren die Außenwände und Fenster. Darunter kleine Lichtboxen von wenigen Zentimetern Größe, die die von Roman Harasymiw gemalten Originalwerke zeigen – bevor er diese eingescannt, digitalisiert und auf Transparente hat drucken lassen.

Die gesamte Mitte des Ausstellungsraumes wird von einer Multimedia-Installation eingenommen – ein stark überfüllter Arbeitstisch mit „Kunstmüll“ darauf, wie es der Kunstpreisträger bezeichnet. Zu sehen sind Pinsel, Becher, Farbflaschen, ein Diaprojektor, eine Gitarre, Zeitschriften und mehr. Dazwischen fährt „eine Eisenbahn, wie wir sie aus Kindheitstagen kennen“, beschrieb Susan Funk, Kuratorin in der Kunsthalle Kempten. Auf dem Weg von den Transparenten und Lichtboxen an den Außenwänden hin zur Installation in der Mitte des Raumes begegnen den Ausstellungsbesuchern weitere Werke des Künstlers, darunter verschiedene Skulpturen.

Die Ausstellung „Standbild“ von Roman Harasymiw in der Kunsthalle Kempten

Standbild, der Titel der Ausstellung, passe „wie die Faust aufs Auge zu dem retrospektiven Charakter der gezeigten Werke“, meinte Funk. „Der Begriff changiert zwischen Bewegung und Stillstand, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Leben und Stagnation“, so die Kuratorin weiter. Die individuellen Standbilder von Roman Harasymiw seien angefertigt worden, um Augenblicke festzuhalten, sich an einen Ort zu erinnern oder an einen glücklichen Moment. „Momente der Unbeschwertheit, Verbundenheit oder auch Gedanken an die Familie und wichtige Menschen. Aber auch Erinnerungen an Momente der Stagnation oder sogar des Schmerzes“, erklärte Funk den Besuchern der Vernissage. Warum der Blick zurück? „Ich denke, es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, in die Vergangenheit und die Zukunft zu blicken. Wie war meine Vergangenheit? Wie schaut die Zukunft aus? Diese Fragen sind das normalste auf der Welt“, sagte Harasymiw und erläuterte, dass die Ausstellung für ihn eine Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sei.

Angesprochen auf die von ihm erfundene Maltechnik – genannt Sedilumpintographie – erklärte der Kunstpreisträger, dass er auf kleine Glasplatten Negative malt, die anschließend mittels Belichtung oder das Einscannen dieser ihre Inhalte freigeben würden. „Da es sich nicht um eine Fotografie handelt, sondern um Malerei, entsteht nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine physikalische Tiefe“, so Harasymiw, der den Entstehungsprozess als „Forschungsarbeit“ bezeichnete. „Ich wusste anfangs auch nicht, wie das Ergebnis letztlich aussehen würde. Es sind Experimente.“ Wer den von Harasymiw „erschaffenen Kosmos“, wie Kemptens 2. Bürgermeister Klaus Knoll die Ausstellung bei seiner Eröffnungsrede nannte, entdecken möchte, hat noch bis zum 18. Dezember 2022 zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Kunsthalle Kempten (Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr) die Möglichkeit dazu. Der Eintritt ist frei. Darüber hinaus finden am 18. November und 2. Dezember jeweils um 17 Uhr Führungen sowie am 24. November, ebenfalls um 17 Uhr, ein Gespräch mit dem Künstler statt.