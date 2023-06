Ladendetektiv stellt Ladendiebe in Kempten

Teilen

Zwei Ladendiebe an einem Tag stellte ein aufmerksamer Detektiv in Kempten. © Symbolbild: cunaplus/panthermedia

Kempten - Ein aufmerksames Auge hatte am gestrigen Mittwoch ein Ladendetektiv im Forum Allgäu in Kempten.

Um ca. 11.30 Uhr konnte der 39-jährige Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt im Forum Allgäu einen 17-Jährigen dabei ertappen, der zuvor Kosmetikartikel in seinem Rucksack verstaut und das Geschäft verlassen hatte. Der Jugendliche wurde daraufhin von dem Zeugen angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. So meldet die Polizei.

Derselbe Ladendetektiv konnte gegen 16.40 Uhr eine weitere jugendliche Ladendiebin stellen. Die 16-jährige Diebin verstaute verschiedenste Kosmetikartikel in ihrer Handtasche und verließ das Geschäft. Der Ladendetektiv bemerkte die Tat, konnte die junge Dame noch rechtzeitig aufhalten und der hinzugerufenen Streife der Polizeiinspektion Kempten übergeben. Die jugendlichen erhalten nun ein Hausverbot und eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. (PI Kempten)