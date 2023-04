Pöbelnder Ladendieb in Durach

Der pöbelnde Ladendieb nüchterte schließlich bei der Polizei aus. (Symbolbild) © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Hunter Bliss

Durach – Nach Angaben der Polizei stellte diese am Montagabend einen Ladendieb. Kurze Zeit später pöbelte der gleiche Mann im Bereich der Bürgermeister-Batzer-Straße wahllos Passanten an.

Gegen 20 Uhr soll ein 38-jähriger Mitarbeiter in einem Supermarkt in der Füssener Straße einen Mann dabei beobachtet haben, wie er sich verschiedene Lebensmittel im Wert von etwa 15 Euro in den Hosenbund steckte.

Im Kassenbereich bezahlte der Mann lediglich zwei Flaschen Bier und wollte den Supermarkt verlassen. Der 43-jährige wurde im Anschluss gestellt und die hinzugerufene Streife eröffnete ihm den Vorwurf des Ladendiebstahls. Bereits hierbei zeigte sich der Mann gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig und unkooperativ. Im Anschluss entließen die Beamten dem Mann vor Ort. Kurze Zeit später erging die Mitteilung, dass ein Mann im Bereich der Bürgermeister-Batzer-Straße wahllos Passanten anpöbelt. Dabei handelte es sich abermals um den mutmaßlichen Ladendieb. Da ihn die Beamten inzwischen überhaupt nicht mehr beruhigen konnten, er laut herumschrie, um sich spuckte und absolut unkooperativ war, nahmen in die Beamten zur Ausnüchterung in Gewahrsam.