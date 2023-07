Landgericht Kempten: Angeklagter sieht eine Verschwörung der Justiz

Von: Tizian Pöhlmann

Ein 44-Jähriger Syrer steht erneut vor dem Landgericht Kempten. Diesmal lautet die Anklage Mordversuch. (Symbolbild) © Panthermedia/SergPoznanskiy

Kempten – Ein inzwischen 44-jähriger Syrer wurde 2021 vom Landgericht Kempten wegen Vergewaltigung in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Nun steht er wieder vor dem Landgericht. Er wird unter anderem des Mordversuchs beschuldigt.

Der Syrer, damals in Kaufbeuren lebend, hatte von 2018 bis 2020 mehrfach seine beiden minderjährigen Stieftöchter vergewaltigt. Einmal hatte er sie abwechselnd vergewaltigt, während die jeweils andere Schwester zusehen musste. Einer der beiden hatte er außerdem ein Messer an die Kehle gehalten. Die jüngste Stieftochter war damals elf Jahre alt. Die Stimmung ist mehr als bedrückt, als die Einzelheiten der Vergewaltigung im Juristendeutsch vorgelesen werden.

Der 44-Jahre alte, große und kräftige Mann hat dazu am ersten Verhandlungstag am 6. Juli nicht viel zu sagen. „Ich bin unschuldig“, lässt er durch den Dolmetscher verkünden. Laut eines psychiatrischen Gutachtens leidet der Angeklagte an einer wahnhaften Störung. Hinter seiner rechtskräftigen Verurteilung vermutet er ein Komplott der deutschen Justiz und seiner eigenen Familie.

Landgericht Kempten: Neue Anschuldigungen gegenüber den 44-Jährigen

Von der Verurteilung erfuhr der Syrer in der JVA Kempten. Diese hatte ihn „sauer“ und „wütend“ gemacht. Nach seinen eigenen Angaben wollte er sich umbringen und legte deswegen am 2. Juni 2021 in seinem Haftraum ein Feuer.

Während des Brandes, der einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursachte, soll er nach Aussagen von Mithäftlingen „Allahu Akbar“ und „alle Ausländer werden ins Gefängnis gesteckt“ gerufen haben. Zugleich soll er nach Aussage eines JVA-Beamten in einem Wutanfall die an seine Zelle angeschlossene Küche „zerlegt haben“, bis er von weiteren Beamten aufgehalten wurde.

Da dem Beschuldigten laut Anklageschrift bewusst war, dass durch das Feuer nicht nur er selbst, sondern auch Mitgefangene oder Bedienstete der JVA tödlich verletzt werden könnten, lautet die Anklage auf versuchten Mord.

Weitere Anklageplunkte

Ein weiterer Anklagepunkt ist die vorsätzliche Körperverletzung. Der Beschuldigte soll seinem Zellenmitbewohner während des Gebets zweimal in das Gesicht geschlagen haben. Grund: dieser habe zuvor seine Frau beleidigt und eine Zigarette nach ihm geworfen. Vier Mithäftlinge wurden während der Verhandlung befragt. Viel neue Erkenntnisse scheinen die Zeugenaussagen nicht zu bringen, erschwerend kommt hinzu, dass drei einen Dolmetscher benötigen.

Während der ganzen Verhandlung bleibt der 44-jährige Syrer unerwartet ruhig, zeigt wenig Reaktionen – auch keine Reue. Für Außenstehende bleibt dabei unklar, ob dies an einem Mangel an Empathie liegt oder an den Medikamenten, die er auch aufgrund seiner Diagnose bekommt. Diese nimmt er laut dem Sachverständigen, dem Ärztlichen Direktor der Bezirksklinik Schwaben Norbert Ormanns regelmäßig ein. Der nächste Verhandlungstag beginnt am Dienstag, 18 Juli.