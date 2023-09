Last-Minute-Sieg für den TSV Kottern gegen den FC Ismaning

Von: Emanuele Domenico

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Kempten - Mit seinem Last Minute Tor zum 1:0 (0:0) hat der TSV Kottern am vergangenen Samstag nicht nur gegen den FC Ismaning gewonnen, sondern auch den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Bayernliga Süd geschafft.

Beide Mannschaften waren zu Beginn sehr vorsichtig und verhalten, so dass zunächst wenig Gefahr auf beiden Seiten entstand. Nach 25 Minuten die erste echte Chance, als Kai Dusch in eine 1:1 Situation mit dem Ismaninger Keeper kam. Aber den ersten Schuss konnte Hartmann abwehren und der Nachschuss ging ins Außennetz.

Kottern wurde danach stärker, aber es ergaben sich trotzdem keine zwingenden Torchancen. Ismaning hatte ebenfalls vereinzelte Chancen, war aber in der Abschlussphase zu wenig konsequent – sehr zum Glück für die Hausherren. So ging es mit einem mageren 0:0 in die Pause.

Kim Paschek erlöst Kottern in der Nachspielzeit

Die zweite Hälfte startete ebenso wenig aufregend, wie die erste geendet hatte. Beide Mannschaften bemühten sich, waren aber nicht in der Lage, sich den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Auf beiden Seiten ergaben sich Chancen, die in den Armen der Keeper zunichte gemacht wurden.

Als es schien, dass sich alle in der ABT-Arena mit der Punkteteilung abgefunden haben, gelang dem TSV Kottern in der Nachspielzeit der Siegtreffer; nach einem Angriff über die linke Seite und der Abwehr des Keepers, traf Kim Paschek im Nachschuss zum 1:0 (90.+).

„Die Jungs haben sich am Ende belohnt“

„Wir waren heute wieder einmal nicht konsequent genug bei unseren Aktionen. Nach dem Spielverlauf hätten wir heute gerne einen Punkt mitgenommen. Es ist bitter für uns, dass in der Nachspielzeit der Treffer noch gefallen ist,“ zeigte sich Ismanings Trainer Mijo Stijepic enttäuscht nach dem Spiel.

„Heute ist es uns nicht so gut gelungen, wie in den Wochen zuvor, uns spielerisch zu entfalten. Doch die Mannschaft hat gekämpft und sich bemüht. In der zweiten Hälfte haben die Jungs Charakter gezeigt, nicht aufgegeben und sich am Ende belohnt,“ so ein zufriedener Frank Wiblishauser nach dem Spiel seiner Kotterner Mannschaft.