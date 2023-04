Lauben: Mathias Pfuhl als Bürgermeisterkandidat nominiert

Von: Sabine Stodal

Mathias Pfuhl (vorne Mitte) ist der von allen drei Fraktionen des Gemeinderates (im Bild) getragene Kandidat für das Bürgermeisteramt. © Udo Rumbucher

Lauben/Heising – Die drei Fraktionen des Laubener Gemeinderates haben sich auf Gemeinderatsmitglied Mathias Pfuhl als ihren gemeinsamen Kandidaten für das Bürgermeisteramt geeinigt. Bislang gibt es keinen Gegenkandidaten. Die Wahl findet am 18. Juni statt. Sie wurde aufgrund des plötzlichen Todes des bisherigen Ersten Bürgermeisters Florian Gröger nötig.

Die UGB (Unabhängige Gemeindebürger), die CSU Lauben und der Bürgerclub Lauben-Heising betonten im Rahmen der Aufstellungsversammlung, bei der die Trauer um Florian Gröger sowohl in Form einer Gedenkminute als auch bei den Reden greifbar war, man habe sich bewusst entschieden, gemeinsam hinter einem Kandidaten zu stehen. Man wolle kein Zerwürfnis, sondern gemeinsam an einem Strang ziehen und möglichst nahtlos da weitermachen, wo man mit Gröger aufgehört habe.

Lauben: Mathias Pfuhl als Bürgermeisterkandidat nominiert - Fraktionsvorsitzende sind sich einig

Die Vorsitzenden der drei Fraktionen äußerten einhellig ihre Überzeugung, mit Mathias Pfuhl einen geeigneten Kandidaten gefunden zu haben und dankten ihm für seine Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen. Harald Furlani vom Bürgerclub bescheinigte dem gebürtigen Laubener, er sei „tief im Ort verwurzelt, sehr logisch denkend, clever, intelligent, ehrlich, direkt und mutig.“ Der 27-Jährige absolvierte seine Berufsausbildung bei MAHA in Haldenwang, studierte u.a. in Großbritannien, hat einen Masterabschluss in Maschinenbautechnik und ist aktuell Teamleiter bei einem Sensortechnikhersteller in Kaufbeuren. Er engagiert sich in mehreren Vereinen im Ort, unter anderem als 1. Vorstand der Musikkapelle Lauben-Heising. Seit drei Jahren ist er Mitglied des Gemeinderates und als solches im Bauausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss sowie als Jugendreferent aktiv. „Ich kenne die meisten der laufenden Projekte und habe zudem mit den drei stellvertretenden Bürgermeistern ein super Team, das in allen Themen eingearbeitet ist“, so Pfuhl. Mit seinem Arbeitgeber habe er bereits geklärt, dass er im Falle seiner Wahl „vier Tage plus x“ als Bürgermeister tätig sein könnte.

Bei der Wahl zu seiner Nominierung entfielen 48 der 50 Stimmen auf ihn. Am 6. Mai wird sich Mathias Pfuhl in einer öffentlichen Veranstaltung der Bevölkerung vorstellen.