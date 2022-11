Leeres Seltmanser Freibad als hippe Film-Location

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Dem „Charme des Freibades“ erlegen: die „Fliegenden Haie“(li. Kristina, re. Jan) und ihr Produktionsteam im Schwimmbecken von Seltmans. © Foto: lamaunddurst

Weitnau/Seltmans – Im Sommer haarscharf der Schließung entkommen, mausert sich das alte Freibad jetzt zu einer trendigen Kulisse für junge Künstler.

Die Urban-Pop-Gruppe „Fliegende Haie“ aus München hat das Video zu ihrem neuesten Song in den leeren Becken der Anlage gedreht. „Der Charme dieses Freibades untermalt die Botschaft dieses Liedes“, freut sich Laura Schneider. Sie ist Filmemacherin und Produzentin aus Seltmans.

Klein-Hollywood im Weitnauer Tal

Kurz vor Sonnenuntergang im Freibad an der B12: Die Kamera wird positioniert, das Setting gecheckt, letzte Details besprochen. Die „Fliegenden Haie“, ein junges Duo, sie mit langen blonden Haaren, er mit dem obligaten Dreitagebart und Christusmähne, sind bereit für den Dreh. Sie bringen Leben in die vor Monaten noch heiß umkämpfte Schwimm- und Freizeitanlage. Schneider ist Mitglied im inzwischen mehr als 300 Unterstützer zählenden Förderverein „Rettet das Freibad!“.

Als bekennende Bürgerin von Seltmans keine Frage: „Wir müssen das Bad erhalten“, sagt sie. Vielleicht auch mit so ungewöhnlichen Aktivitäten wie dieser Videoproduktion. Als es dunkel wird am Ufer der Argen, tauchen die Duschen in geheimnisvoll-hellblaues Licht. Am Boden des Schwimmbeckens glitzern ein paar kleine Wasserpfützen, über der Kugel funkeln die Sterne. Klein-Hollywood im Weitnauer Tal.

Der Charme des Freibades inspiriert

„Text und Inhalt des neuen Songs verraten wir natürlich noch nicht“, sagen Kristina Paulini und Jan König, die „Fliegenden Haie“. Ihre Fans und Follower sollen schließlich reinklicken, wenn das Video demnächst auf Youtube Premiere hat. Laura Schneider hebt den Schleier des Geheimnisvollen immerhin ein kleines bisschen: „Das Freibad in Seltmans liegt derzeit so einsam und verlassen da, darum könnte es gehen.“

Wer sich die Lieder der Großstadt-Pop-Gruppe anhört, kann das nachvollziehen. Sie selbst beschreiben ihre Musik so: „Bissige Lyrics, gerappt und gesungen, fliegen über Trap-Drums, klare Bass-Lines und Synthies.“ Seit gut zwei Jahren produzieren Kristina und Jan diesen Sound. Im kommenden Frühjahr bringen die „Haie“ ihr erstes Album auf den Markt – mit dem Spirit aus dem leeren Freibad von Seltmans (fliegendehaie.com/uber-die-haie).