Letzte Generation klebt an der Bahnhofstraße in Kempten

Am Mittwochmorgen wurde die Bahnhofstraße in Kempten von Mitgliedern der letzten Generation blockiert. (Symbolbild)

Die Polizei richtete eine Umleitung ein

Kempten – Nach Angaben der Polizei wurde dieser am Mittwoch, 22. März, eine Versammlung in der Bahnhofstraße auf Höhe der Allgäuer Straße mitgeteilt. Vier Mitglieder der letzten Generation blockierten dort die Fahrbahn, zwei hatten sich an die Straße festgeklebt.

Dadurch war die Bahnhofstraße in beide Fahrtrichtungen blockiert. Die Beamtinnen und Beamten lösten die angeklebten Versammlungsteilnehmer von der Fahrbahn ab, gegen 08.35 Uhr entfernten die Einsatzkräfte die letzte Person von der Fahrbahn. Im Anschluss fanden noch Reinigungsarbeiten der Fahrbahn statt, die Strecke gab die Polizei gegen 08.45 Uhr wieder frei. Es bildete sich stadteinwärts ein Rückstau bis zur Albert-Ott-Straße und stadtauswärts bis in die König- und Mozartstraße. Die Einsatzkräfte begannen bereits zu Einsatzbeginn damit, die Fahrzeugführer im Stau abzuleiten. Die letzten Verkehrsteilnehmer konnten gegen 8 Uhr die blockierte Passage verlassen. Für den ankommenden Verkehr richtete die Polizei eine Umleitung ein, so dass es insgesamt zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam.