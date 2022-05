Letzter Meisterkonzert-Abend der Saison

Von: Jürgen Kus

Christian Altenburger (Violine), Jasminka Stancul (Klavier), Hiyoli Togawa (Viola) und Patrick Demenga (Violoncello). © Kus

Kempten – Fast wie im richtigen Leben: Informationen, Meinungen und Recherchen erzeugen eine Vorstellung von einem Ereignis, das dann, als es eintritt, sich ziemlich anders darstellt. So geschehen am Dienstag vergangener Woche beim neunten und letzten Meisterkonzert der aktuellen Spielzeit des Theaters Kempten.

Der ausführlich angekündigte und mit viel Vorschusslorbeeren aufgeladene Programmpunkt nach der Pause – es handelte sich um ein selten gespieltes Werk eines selten zu hörenden Komponisten, nämlich das Klarinettenquintett in B-Dur von Franz Schmidt, entpuppte sich als eher grobgestrickte und mit Recht im üblichen Konzertrepertoire nicht beachtete Komposition eines Künstlers aus der zweiten Reihe. Schmidts Hinwendung zum Spätromantischen ließ ihn 1932 ein Stück komponieren, das angesichts der fortgeschrittenen Entwicklung der Musik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Zeit gefallen war. Bezeichnend ist, dass die Nazis diese Musik als großartig befanden und den Komponisten für sich vereinnahmten.

Klarinette blieb im Hintergrund

Selbst mit viel Wohlwollen ausgestattet hätte man sich unter einer gekonnten Rückbesinnung auf Vergangenes etwas Spannenderes vorgestellt als dieses dreisätzige Werk, bei dem zuerst auffiel, dass die Klarinette alles andere als eine hervortretende Rolle spielte. Nicht ein einziges markantes Motiv, eine Melodie, ein Thema, das im Gedächtnis blieb. Letztendlich spielte die Klarinette nur die Rolle einer zusätzlichen Klangfarbe für musikalisches Material, das bereits von den anderen Instrumenten vorgegeben wurde.



Gab es im ersten Satz noch ansatzweise romantischen Feinsinn, so wurde dieser in den zwei folgenden Sätze von unerwarteten, fast schon volkstümlich-derben Abschnitten mit unisono gespielten Rhythmen und Melodielinien durchtränkt. Das erzeugte insgesamt den Eindruck von Inhomogenität und mangelnder Gestaltungskraft. An den Musikerinnen und Musikern lag es nicht, die hatten vor der Pause bereits zur Genüge bewiesen, dass sie in der Lage sind, einer Komposition zum Blühen zu verhelfen. Was mag wohl dem Klarinettisten Michel Lethiec durch den Kopf gegangen sein, der an diesem Abend extra für dieses eine Stück engagiert worden war. Vielleicht dachte er beim Spielen an all die schöne Klarinettenliteratur von Brahms oder Mozart.



Michel Lethiec (Klarinette) © Kus

Natürlich trägt zu einer bestimmten sinnlichen Wirkung auch die Umgebung bei, und vielleicht wäre das Stück von Franz Schmidt von einem wenn auch matten Glanz überzogen worden, wäre es nicht an diesem Abend nach dem Klavierquartett op. 13 von Richard Strauss gespielt worden. Denn dieser war der glanzvolle Gewinner des Abends. Was sich in seiner Partitur als langes, kompliziertes und technisch schwer zu spielendes Jugendwerk eines angehenden Komponisten von Weltrang mit zweifelhafter sinnlicher Ausstrahlung darstellte, wurde von den vier Musizierenden zu einem Leben erweckt, das sich spannend, abwechslungsreich, tiefsinnig und alles andere als geradlinig präsentierte.

Den Ton in diesem Leben gab eine Frau am Flügel an, Jasminka Stancul, in Serbien geboren und jetzt Professorin an der Wiener Musikhochschule, begann und beendete das musikalische Geschehen, gab den Takt vor, streute Anmerkungen ein und ließ die Anderen auch einmal an die lange Leine. Die anderen, allen voran ein zurückhaltender Christian Altenburger an der Violine, ließen sich gerne darauf ein und zeigten keine Ambitionen, ihr die Führungsrolle streitig zu machen. Für Musiker, die nicht ständig als Gruppe zusammenspielen, zeigte sich in dieser Rollenverteilung ein wunderbar eingespieltes Team, das die technischen Schwierigkeiten des Stücks vergessen ließ und die komplexe Partitur mit Leichtigkeit und Engagement in Klang umwandelte.



Mit einem Fragment hatte der Abend begonnen, einem Klavierquartettsatz a-moll von Gustav Mahler. Er war erst 16 Jahre alt, als er diese Jugendübung komponierte, entsprechend war sie weniger vielschichtig als das Strauss-Werk. Für die Musiker des Abends war es kein Problem, das Werk homogen und etwas düster in seinem Mollcharakter vorzutragen. Am Ende des Konzerts gab es viel verdienten Beifall.

