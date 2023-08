Am Rande der Allgäuer Festwoche 2023: Liberaler Mittelstandsbrunch der FDP in Kempten

Von Christine Tröger schließen

Kempten - Tradition hat nicht nur die Allgäuer Festwoche. Tradition hat inzwischen auch der am Rande davon stattfindende liberale Mittelstands-Brunch, zu dem der FDP-Kreisverband Kempten einmal mehr in die Fasshalle eingeladen hatte. Mit Blick auf die nahende Landtagswahl am 8. Oktober war der Brunch am Rednerpult mit MdL Martin Hagen, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag als auch der FDP Bayern, prominent bestückt.

Bereits die Begrüßung ließ keinen Zweifel daran, wo sich die Liberalen im Wahlkampf zu positionieren gedenken. So betonten die Co-Kreisvorsitzenden Daniela Busse und Andreas Dünnebier beim Thema Strompreisdeckelung sei die FDP „die Partei, die für Innovation steht, statt für Subvention“. Und für Nicole Rauscher, stellvertretende Vorsitzende Mittelstand Bayern, ist der Mittelstand „der Kleister der Gesellschaft“. Ein Mittelständler schaue nämlich nicht nur nach seinen Leuten, sondern engagiere sich u.a. auch oft in der Lokalpolitik.

Deutlich positionierte auch Hagen seine Partei gleich zum Einstieg, indem er die verschiedenen Strategien im Umgang mit den aktuellen Umwälzungen thematisierte: Manche Parteien bevorzugten die Vogelstrauß-Politik; andere seien der Meinung, man könne zurück in eine heile Welt; wieder andere klebten sich gegen die „Apokalypse“ an der Straße fest – die Liberalen hingegen „denken, das Beste kommt noch“. Vor allem aber setzen die Liberalen laut Hagen nicht auf einen „lenkenden Staat“, sondern auf das Engagement von Wirtschaft und Bürgerschaft.

Liberaler Mittelstandsbrunch der FDP 2023 Festwoche Kempten - Fachkräftemangel wird sich in den nächsten Jahren verschärfen

Dass der FDP die Wirtschaftspolitik am meisten „am Herzen liegt“ ist Hagen zufolge „kein Geheimnis“. Zweifel habe er da aber beim aktuellen Wirtschaftsminister des Freistaates, da dieser medial am häufigsten mit Themen wie Gendern etc. vertreten sei. Dabei mangele es kaum an brisanten Wirtschaftsthemen, angefangen bei der schleppenden Digitalisierung bis hin zum Problem Fachkräftemangel, der sich Hagen zufolge insofern in den nächsten Jahren verschärfen werde, da deutlich mehr Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, als in ihn eintreten würden. Aktuelle Zahlen sprächen von 300.000 Renteneintritten bei lediglich 120.000 Schulabsolventen.

Die Lösung sieht Hagen in mehr „kontrollierter Migration“ mit qualifizierten Arbeitskräften. So spreche sich die FDP schon lange für ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild aus. Allerdings müssten auch weitere Parameter angeglichen werden, um Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern für Zuwanderung attraktiver zu machen. Stattdessen werde darüber diskutiert, den Spitzensteuersatz von derzeit bereits 45 Prozent noch weiter zu erhöhen. Ein hochqualifizierter ausländischer Arbeitnehmer werde sich da wohl gut überlegen, ob er ausgerechnet in das Land mit den höchsten Steuersätzen in Europa immigrieren will.

„Wir brauchen auch Berufsausbildung“

Auch im Bildungsbereich sieht Hagen Verbesserungsbedarf. Denn Bildung dürfe nicht an der Zahl von Uni-Abgängen gemessen werden, „wir brauchen auch Berufsausbildung“ und Handwerker.

Schwarz sieht Hagen zudem bei der wichtigen Ganztagsbetreuung von Kindern: „Wir sind nicht einmal in der Nähe“ den ab 2026 bestehenden Rechtsanspruch darauf erfüllen zu können.

Offen für „neue Atomkrafttechnologie“

Zwar seien alle Parteien am Abschalten der Kernkraftwerke beteiligt gewesen, ein Fehler sei es angesichts hoher Energiepreise und der Sorge um die Energiesicherheit dennoch. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Laufzeit auch über den Winter hinaus“ verlängert worden wäre, aber das sei „mit den Grünen nicht möglich gewesen“. Parallel blockiere Markus Söder den Ausbau der Erneuerbaren und Hubert Aiwanger „verkompliziert“ die Windkraft. Klar sei, dass man „technologieoffen bleiben“ müsse und z.B. auch in Bayern innovative Start-Ups und den Bereich der „neuen Atomkrafttechnologie“ fördern müsse.

Kritik hagelte es für ein Zuviel an Bürokratie, vor allem aus Brüssel, namentlich an Ursula von der Leyen, seit 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission, sowie am Lieferkettengesetzt, das derzeit „ganz fürchterlich für unseren Mittelstand wäre“. Kritische Worte fand Hagen auch für Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die das von Finanzminister Christian Lindner eingebrachte Wachstumschancengesetz blockiere. Sie wolle mehr Geld für die Kindergrundsicherung, könne aber nicht so genau sagen wofür sie es einsetzen wolle. Hagen sieht aber gerade eine starke Wirtschaft als Garant dafür, dass ausreichend Gelder zur Verfügung stehen können.

Volksbegehren: FDP will XXL-Landtag abspecken

Gelegenheit gab es auch dazu, das Volksbegehren der FDP zu unterschreiben, das den XXL-Landtag abspecken soll. Wie Hagen angab, beschäftigt Söder „42 Prozent mehr Angestellte als sein Vorgänger Seehofer“. Man brauche zwar Beamte, aber „mehr macht es nicht unbedingt besser“. Die Liberalen setzten sich auch für ein schlankeres Parlament ein.

Stephan Thomae und Dominik Spitzer sprachen bei Mittelstandsbrunch

Eine Anschubfinanzierung hält Stephan Thomae, MdB, dann für sinnvoll, „wenn es sich dann selber trägt“, wie er einem anwesenden Mittelständler antwortete. Eigentlich bevorzuge er aber ein Konzept, bei dem ein Projekt mit eigenem Geld finanziert wird. Statt durch Subventionen von außen sollten besser dann Steuerentlastungen dafür sorgen, dass genug vom verdienten Geld übrig bleibe.

Landtagskandidat Dr. Dominik Spitzer, MdL, treibt die medizinische Versorgung um: Es sei „kein Bereich, der aktuell perspektivisch nur ansatzweise Licht am Ende des Tunnels sieht“. Und auch über die gesellschaftliche Entwicklung „müssen wir mal reden“, denn wie er schilderte, haben auch unter dem medizinischen Nachwuchs WorkLife-Balance & Co. Fuß gefasst. Viele Klinikärzte wollten heutzutage, so Spitzer, nicht mehr an Wochenenden arbeiten oder auch am liebsten nur in Teilzeit. Nachdenklich habe ihn gemacht, dass ein Dekan der Uni Erlangen zu ihm gesagt habe, „wir müssen die Generation 50plus umwerben, weil die wollen noch arbeiten“.