Liberales Sommergespräch im ART-Hotel

Von: Jörg Spielberg

Hochschul- und Universitätsdozent Ingmar Niemann (am Rednerpult) sprach in seinem Vortrag über die Sicherheitspolitik Chinas im 21. Jahrhundert. © Spielberg

Kempten – Einmal mehr setzte die Friedrich-Naumann-Stiftung in diesem Jahr ihre Tradition fort und organisierte im ART-Hotel ein liberales Sommergespräch mit politischen Vertretern und Freunden der FDP.

An vier Thementischen konnten die Gäste mit Kreisrat und FDP-Kreisvorsitzenden Michael Käser über liberale Gesundheits- und Pflegepolitik, mit Dipl. Ing. Christian Aigner über liberale Agrarpolitik, mit dem Hochschul- und Universitätsdozenten Ingmar Niemann über liberale Europapolitik und mit dem Bundestagsabgeordneten Stephan Thomae über liberale Sicherheitspolitik vor dem Hintergrund des Ukraine Kriegs diskutieren.



Das beliebte Format wurde von Frank Häring moderiert und mit dem Vortrag „Sicherheitspolitik Chinas im 21. Jahrhundert“ von Ingmar Niemann ergänzt.



Pflege tut Not

Am Thementisch Gesundheits- und Pflegepolitik verdeutlichte der Referent Michael Käser die prekäre Lage, in der sich Deutschland befinde. Aufgrund des demographischen Wandels steuere das Land auf eine unlösbare Aufgabe zu. Die Zahl der Pflegebedürftigten, derzeit rund vier Millionen, steige weiter an, die Zahl derer, die die Pflege finanzieren, nimmt dagegen ab. „2030 wird es 25 Prozent mehr Pflegebedürftige geben als heute“, so Käser. Nach Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 haben sich deren Beiträge verzehnfacht. Zudem leide die Branche unter einem Fachkräftemangel, derzeit sind 5.000 Stellen unbesetzt. Bereits heute werden die meisten Pflegebedürftigen von Angehörigen gepflegt, so Käser. Der stellt zum Ende der Runde das liberale Pflegebudget vor. Das sieht vor, dass Betroffene selbst entscheiden sollen, welche Leistungen bei der Gestaltung des Alltags gebraucht werden.



Dazu sollen alle Leistungsansprüche der jeweiligen Pflegegrade in ein monatliches Pflegebudget überführt werden, über das unbürokratisch verfügt werden kann. Zudem sollen u.a. mehr ausländische Pflegedienste genutzt werden und „Demenzdörfer“ entstehen.



Am Scheideweg

Am Thementisch „Europapolitik“ erörtete Ingmar Niemann die Frage, ob sich die Europäische Union zukünftig erweitern oder bestehende Mitgliedsstaaten besser integriert. „Derzeit befinden wir uns in einem Zwischenstadium, an einer Art Scheideweg“, so Niemann. Russland und China mit seinem Projekt der neuen Seidenstraße, versuchen zur Zeit, ihren Einfluss auf dem Westbalkan zu vertiefen. Serbien schloss unlängst ein attraktives Energiegeschäft mit Russland ab und erneuert seine Waffensystem mit chinesischer Hilfe. Niemann empfiehlt der EU deshalb, ernstgemeinte Beitrittsangebote zu offerieren, anstatt jahrelang potentielle Bewerber hinzuhalten. Das grundsätzliche Problem sieht der Auslandsexperte in der Abhängigkeit Europas von Rohstoffen und einer Union, die weder „Fisch noch Fleisch“ sei. Das Parlament gehöre gestärkt, die Politik der EU-Kommission in fensterlosen Hinterzimmern dagegen zurückgedrängt. Aktuell befinde sich laut Niemann die EU in einer schweren Krise. Zu lange habe man die Probleme durch Worthülsen, Geld drucken und Nullzinspolitik bekämpfen wollen.



Fake News

An seinem Thementisch sprach Stephan Thomae über den Versuch Russlands, durch Desinformation die Öffentlichkeit in

Europa zu täuschen und so bewusst deren Innenpolitik zu destabilisieren. Russland versuche, gezielt Falschinformationen zu streuen, um die Gesellschaften zu spalten und die politischen Ränder zu stärken. Ein weiteres Thema war die derzeit wieder ansteigende Zahl von Einwanderung nach Deutschland. Hier warb Thomae ein weiteres Mal für seinen Entwurf eines „Arbeitskräfte-Einwanderungsgesetzes“ statt unkontrollierter Einreise. „Wir brauchen Zuwanderung, aber wir sollten diese steuern und ähnlich wie Kanada ein Punktesystem etablieren“, so Thomae.



Chinas Sicherheitspolitik

Abgeschlossen wurde der Abend durch den Fachvortrag Niemanns über die zukünftige Sicherheitspolitik Chinas.

Unter der Führung ihres Staatsoberhauptes Xi Jinping zeige das Reich der Mitte immer offener seinen Weltmachtsanspruch. Im Gegensatz zu Russland geschehe dies vorerst nicht durch Militäraktionen, sondern durch eine geschickte Außenwirtschaftspolitik, die immer mehr Länder indirekt von China abhängig mache. Der chinesische „Hinterhof“ werde unternehmerisch durchdrungen, die Dominanz des Dollars zurückgedrängt und der Rohstoffbedarf durch internationale Tauschgeschäft gesichert – Straßenbau für seltene Erden, so Niemann.

Innenpolitisch entwickle sich China seiner Ansicht nach zu einem totalitären Staat, zu einer digitalen Gesinnungs- und Tugendkultur. Jeder Bereich des Lebens werde zukünftig durchleuchtet, gewünschtes Verhalten durch ein „Sozialkredit-System“ erzeugt. Im Bereich der militärischen Aufrüstung zeige sich Chinas Weltmachtstreben am deutlichsten. Bereits jetzt sei China die zweitstärkste Militärmacht der Welt und dominiere den südostasiatischen Raum. Neben Taiwan beanspruche China noch weitere Teile des südchinesischen Meeres. Im Bereich von Drohnen und der Weiterentwicklung von Halbleitern werde weiter geforscht, um auch hier mit eigener Technik und Know-how andere zu dominieren. Militärmanöver mit Russland werden fortgesetzt und der Westen in allen globalen Strukturen herausgefordert, insbesondere jedoch im „globalen Finanzuniversum“, so Niemann.

Kommentar

Eine gelungene Veranstaltung, allerdings wurde das Thema Energiesicherheit leider nicht speziell behandelt, das derzeit existenzielle Risiken für Menschen und Unternehmen bereithält und politische Stabilitätsverluste in sich trägt. Nur nebenzu war von einigen zu erfahren, dass man die Entscheidung des Wirtschaftsministers Habeck kritisiere, lediglich zwei AKWs in Reserve zu halten. Alle Altparteien sollten aufpassen, dass sie die Diskussion um dieses Thema nicht (wieder) nur den Rändern überlassen.