Luca Hilbert verteidigt Titel am Hauchenberg

Der Start des diesjährigen Hauchenberglaufs in Weitnau. © Veranstalter

Weitnau - Kein Vorbeikommen gab es zum zweiten Mal in Serie an Luca Hilbert, vom SV Oberreute, der bei schwülheißen 28 Grad den 38. Walter-Riedle-Hauchenberglauf dominierte. Dabei war ein durchaus starkes Läuferfeld am Start am Weitnauer Hausberg, der mit seinen 509 Höhenmetern und 6,8 Kilometern Länge in Läuferkreisen als „kurz aber sauhart“ gilt.

Hilbert setzte sich schon nach dem ersten Kilometer von seinem stärksten Konkurrenten, Lokalmatador Quirin Schmölz aus Missen (Sport-Haschko-Team), ab und stürmte in schnellen 28:22 Minuten ins Ziel. „Der Luca läuft derzeit auf einem anderen Niveau, da war nichts zu machen“, erkannte Schmölz nach dem Lauf sportlich fair an, er hatte die Ziellinie gut zwei Minuten später in 30:45 überquert, gut eine weitere Minute später kam der Drittplatzierte Jakob Milz, ebenfalls vom SV Oberreute ins Ziel.

Hilbert hat das Maximale bei den Bedingungen rausgeholt; nach 28:45 im Vorjahr ist er dem Streckenrekord des Eritreer Yossief Tekle aus dem Jahr 2015 (27:50) nochmal ein Stück nähergekommen.

Hilbert fehlt im dritten Rennen: Gesamtwertung des Voralpencups noch offen

Nachdem Hilbert schon Anfang Mai den Kugelberlauf für sich entschieden hatte, wäre er eigentlich auch bestens positioniert in der Wertung des erstmals ausgetragenen VBAO-Voralpencup, für den neben den Wertungen beim Hauchenberglauf und dem Kugelberglauf auch der Ende Juli stattfindende Eistobellauf gilt.

Hilbert führt die Punktewertung für den Cup mit den zwei Siegen natürlich an, kann aber beim Eistobellauf nicht an den Start gehen, weil er schon zuvor für den Stilfserjoch-Trail-Run gemeldet hatte. Von daher ist für die Entscheidung beim Voralpencup in der Männerklasse noch alles offen.

Katharina Rittel gewinnt bei den Damen

Bei den Damen sieht es hier anders aus: Katharina Rittel vom Sport-Haschko-Team machte es Hilbert nach und sicherte sich nach dem Sieg am Kugelberg auch in Weitnau mit schnellen 36:52 den ersten Platz in der Damenwertung. Die aus Augsburg stammende Läuferin war zum ersten Mal am Hauchenberg und war angetan von der Strecke und auch vom Konzept des Voralpencups, den sie nach zwei Siegen jetzt auf jeden Fall beim Eistobellauf holen möchte.

Auch für die Weitnauer Veranstalter ist die Teilnahme am Voralpencup ein Gewinn; rund 100 Läufer waren dieses Jahr am Hauchenberg in der Einzelwertung am Start, zusammen mit den Staffelläufern ergab sich eine Teilnehmerzahl, mit dem das Orga-Team mehr als zufrieden war.

Enge Entscheidung in der Teamwertung

Wie stark das Feld dieses Jahr besetzt war, zeigte sich auch am engen Ausgang der Mannschaftswertung. Hier hatte das Sport-Haschko-Team um Quirin Schmölz in 1:35:32 die Nase vorn. Das starke Team des SV Oberreute um Gesamtsieger Hilbert belegte in 1:36:30 auf Platz zwei, gefolgt vom TV Weitnau, der sich im Heimrennen einen starken dritten Platz in 1:45:26 sicherte. Bei den Damen ging die Mannschaftswertung an die LG Allgäu.

Sieger Hilbert ist ein Ausnahmeathlet, der sicher auch beim Internationalen Laufevent am Stilfserjoch ein Wörtchen um den Sieg mitreden kann. Der Trail-Run mit 21 Kilometern Länge und 2100 Höhenmetern zieht jedes Jahr ein renommiertes Läuferfeld aus ganz Europa an. Trotzdem kommt der Westallgäuer gern ins benachbarte Weitnau: „Der Hauchenberglauf hat jedes Jahr ein interessantes Teilnehmerfeld, dazu ist der Lauf familiär und heimatnah.“

„Weitnau ist eine Sportgemeinde“

Bürgermeister Florian Schmid schloss sich dem in seiner kurzen Ansprache, mit der er sich beim Organisationsteam und den rund 50 Helfern bedankte, an: „Weitnau ist eine Sportgemeinde in der man gern die Ärmel hochkrempelt.“

Luca Hilbert, dem genauso wie den allermeisten Bergläufern Allüren so fremd wie unbenutzte Laufschuhe sind, ist das nicht entgangen. Das Dankeschön für die erneute Teilnahme wollte er so nicht stehenlassen: „Bedanken muss man sich eigentlich bei den Leuten hier“, meinte er mit Blick auf die Freiwilligen hinter den Theken, „ohne sie könnte ich nicht als Sieger hier stehen!“ mk

Nachfolgend lesen Sie, wie die Läuferinnen und Läufer der LG Allgäu beim Hauchenberglauf abgeschnitten haben:

Erfolgreiche schwäbische Berglaufmeisterschaft für die LG Allgäu

Am 8. Juli fand in Weitnau die schwäbische Seniorenberglaufmeisterschaft im Rahmen des Walter Riedle Hauchenberglauf statt. Die LG Allgäu nahm dabei mit 14 Läuferinnen und Läufern teil. Christian Scholz (SVO LA Germaringen) war der schnellste der Leichtathletikgemeinschaft. Er konnte sich über den Titel in der Gesamtwertung freuen. In der jeweiligen Altersklasse wurde Wolfgang Leonhard, Alfred Stadler (beide SVO LA Germaringen), Angelika Rauh (TV Kempten) und Heidi Abendschein (TSV Hergensweiler) schwäbische Meister. Die Mannschaftswertung sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ging an die Läufer der LG Allgäu.

Folgende weitere Altersklassenplatzierungen wurden erreicht:

Monika Daniel Platz 2

Theo Feneberg Platz 2

Georg Fischer Platz 2

Stanislav Schubert Platz3

Bernhard Rothermel Platz 4

Markus Weisse Platz 5

Peter Ahne Platz 5

Heinz Abendschein Platz 5

Offener Lauf:

Natalie Rauh Platz AK 1 kb

