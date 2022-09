Marc Deisenhofer von Präg spricht über die Energieversorgung im Winter und die nächsten Jahre

Von: Susanne Lüderitz

Marc Deisenhofer. © Hermann Rupp Kempten

Kempten/Landkreis – Wie ist die Energieversorgung im Winter? Was hat es mit der Gas­umlage auf sich? Was ist vom Flüssiggas LNG zu halten? Marc Deisenhofer vom Energieversorger Präg im Interview.

„Bekommen wir Energie?“, wollten die Geschäftsführer der Allgäu GmbH Klaus Fischer und Bernhard Joachim beim Allgäu-Tag auf der Allgäuer Festwoche wissen. Ihre Frage richtete sich mit Blick auf den Winter an Marc Deisenhofer, Geschäftsführer des Energiedienstleisters Präg. Gas­umlage, Flüssiggas LNG, internationale Zusammenarbeit: Der Kreisbote hat Deisenhofer im Anschluss weitere Fragen gestellt.

„Ich vertraue darauf, dass die Politik zur Aufrechterhaltung der Energie- und Gasversorgung alles unternimmt für LNG-Importe (verflüssigtes Erdgas, Anm. d. Red.) als Ersatz für fehlendes russisches Erdgas, Erdgaseinspeicherung und Energieeinsparung“, sagte Deisenhofer beim Allgäu-Tag. In puncto Energieeinsparung könne seiner Meinung bereits jetzt mehr passieren. „Wir werden aller Voraussicht nach nicht umhinkommen, insgesamt Erdgas einzusparen, weil alleine LNG und die gespeicherten Erdgasmengen zusammen mit den verbleibenden Erdgas-Importen und sonstigen Maßnahmen – z.B. sogenannte Fuel Switches, d.h. der Ersatz des Energieträgers Erdgas durch andere Energieträger – aus heutiger Sicht wohl nicht ausreichen werden, den ‚normalen‘ Winterbedarf an Erdgas zu decken.“



„Es geht um den sozialen & gesellschaftlichen Frieden in unserem Land“



„Wir müssen positiv denken“, so der Geschäftsführer, „nicht jede Gewohnheit wird aber 1 zu 1 aufrechterhalten werden können.“ Und der Sozialausgleich sei eine immense Aufgabe. Deisenhofer sprach sich dafür aus, Entlastungen nicht mit der Gießkanne auszuschütten, sondern gezielt etwa einkommens- schwache Bevölkerungsschichten und Unternehmen, die die steigenden Kosten nicht stemmen können, zu unterstützen. „Es geht leider wohl nicht nur um den Winter, sondern um die nächsten Jahre.“



Interview:



Kreisbote: LNG, wenn es aus den USA und Australien kommt, ist allerdings noch klimaschädlicher als fossiles Erdgas. Fracking braucht große Mengen Wasser, es werden auch viele schädliche Chemikalien eingesetzt, künstliche Erdbeben erzeugt, es kann u.a. zu Methan­leckagen, Verunreinigung und Schädigung von Ackerflächen kommen, wie etwa das Umweltinstitut München darlegt. Anfang des Jahres hat auch die Harvard Universität eine Studie veröffentlicht, die zum Schluss kommt, dass Anwohner an Fracking-Standorten früher sterben (siehe Kasten).

Deisenhofer: „Natürlich ist das fossile LNG aus Klimaschutzsicht oder Umweltschutzsicht keine gute Lösung. Bei der Energiesicherheit im nächsten Winter geht es schlicht und ergreifend um Notfallmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung. Ohne LNG-Importe würde sich die ohnehin angespannte Lage dramatisch verschlechtern. Hier geht es um elementare Bedürfnisse der Menschen, wie eben im Winter nicht ohne Heizung zu sein, um den sozialen und gesellschaftlichen Frieden in unserem Land und um Existenzen – seien es Privatpersonen oder Unternehmen. Daher setzt sich sogar der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sehr stark für diese LNG-Importe ein. In der derzeitigen akuten Situation sind diese alternativlos zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung. Es gibt kurzfristig keine Möglichkeit, signifikant mehr Erdgas über andere Pipelines aus anderen Ländern zu importieren. Es gibt nicht mal ansatzweise in nennenswerter Menge kurzfristig Wasserstoff oder Bioerdgas als Ersatz für die fehlenden Erdgasmengen. Und der sogenannte ‚Fuel-Switch‘, dass man also statt Erdgas andere Energieträger einsetzt, funktioniert zumindest in nächster Zukunft auch nur begrenzt. LNG ist nur eine Not- bzw. Übergangslösung. Die LNG-Terminals sollen teilweise „Wasserstoff-ready“ gebaut werden, d.h. Teile der Infrastruktur können in Zukunft für den Import von Wasserstoff und dessen sogenannten Derivate genutzt werden, was wir für die Energiewende ohnehin langfristig dringend benötigen werden. Auf Sicht der nächsten 20 Jahre wird man in Deutschland und in der EU massiv erneuerbare und nachhaltige Energieerzeugungsformen und Energieträger ausbauen wie PV, Windkraft, die nötigen Stromleitungen, Wasserstoff und dessen Derivate, E-Fuels, Bio-Erdgas aus Abfällen und Reststoffen etc. Hierfür gibt es umfangreiche gesetzgeberische Maßnahmen und in diesen Bereich fließen auch sehr große Summen an Investitionen. Bis 2045 muss Deutschland klimaneutral sein. Und das ist dann sicher auch im Sinne von Klimaschutz, Nachhaltigkeit und eben auch von Natur- und Landschaftsschutz.“

Kreisbote: Die von der Bundesregierung geplante Gasumlage sieht vor, dass die Energieversorger die nun höheren Gasbeschaffungskosten ab Oktober auf ihre Endverbraucher umlegen können. Wie sieht es bei Präg aus?

Deisenhofer: „Wir werden die staatliche Gasumlage von unseren Endkunden erheben und an die Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Fernleitungsnetzbetreiber, abführen; wir erhalten selbst keine Mittel aus dieser Umlage. Und vielleicht sollte man das hier nochmal erläuternd klarstellen: Die neue Gasbeschaffungsumlage dient nicht dazu, alle möglichen höheren Beschaffungskosten aller möglicher Energieversorger zu finanzieren oder umzulegen. Etwaige Begünstigte dieser von der Bundesregierung beschlossenen Umlage ist nur ein kleiner Kreis von Unternehmen, nämlich ausschließlich die großen Erdgasimporteure, die für ausgefallene Liefermengen aus Russland nun teureren Ersatz beschaffen müssen und aufgrund vertraglicher Regelungen diese Zusatzkosten nicht oder nicht gänzlich an ihre Kunden weitergeben können. Ziel ist es, die Gasimporteure, die die daraus entstehenden Verluste nicht tragen können, mit Geldern aus der Umlage vor der Insolvenz zu schützen, um damit das Funktionieren des Gasmarktes und die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Leider scheint es nun aber, dass nicht alle Gasimporteure, die aktuell die Hilfe über diese Umlage beantragt haben, wirklich hilfsbedürftig sind. Hier sollte der Gesetzgeber dringend nachbessern, was nun wohl auch geschehen soll.“

Kreisbote: Gibt es auf dem Energiemarkt einen Konkurrenzkampf zwischen den Ländern? Bringt nun jeder seine eigenen Schäfchen ins Trockene, oder ist das eine Sache zwischen Unternehmen?

Deisenhofer: „Nein. Die Europäische Union steht geschlossen unter dem Motto ‚Save Gas for a safe winter‘. Sie hat am 20. Juli 2022 ihren Gas-Notfallplan vorgestellt. Er enthält unter anderem folgende Maßnahmen: Reduzierung des Gasverbrauchs vom 1. August bis 31. März 2023 um 15 Prozent, zunächst auf freiwilliger Basis. Mitgliedsstaaten sollen bis September ihre nationalen Notfallpläne entsprechend anpassen und darin konkrete Maßnahmen benennen, wie sie dieses Ziel erreichen wollen. Die Verordnung sieht vor, dass die Kommission unter bestimmten Umständen auch einen Unionsalarm für die Versorgungssicherheit ausrufen kann, der die Mitglieder zu einer verbindlichen Senkung verpflichtet. Insgesamt sind die staatliche Koordination und Zusammenarbeit in der EU für die Gewährleistung der Energieversorgung sehr wichtig.“

Kreisbote: Bereits letzten Herbst hatte der Güterverkehrsverband (BGL) davor gewarnt, dass es zu einem Kollaps der Logistikbranche kommen könnte. Für Dieselfahrzeuge ist der Abgasreiniger AdBlue notwendig, ein Nebenprodukt der Düngemittelherstellung – eine sehr energieintensive Branche. Jüngst hat nun der Hersteller SKW Piesteritz damit gedroht, die Produktion einzustellen. Das Unternehmen fordert u.a., von der Gasumlage befreit zu werden, wie auch energieintensive Unternehmen generell. Wie ist die Lage in Ihrem Liefergebiet?

Deisenhofer: „Wir können unsere Tankstellen und Kunden bis dato bedarfsgerecht mit AdBlue versorgen. Darüber hinaus gehende Mengen sind jedoch aktuell schwer erhältlich. Wir betrachten die Entwicklungen auf den Beschaffungsmärkten weiter sehr genau.“

Kreisbote: Im Juni gab es einen Vorfall in der österreichischen Raffinerie Schwechat. Österreich hat Diesel-Reserven freigegeben. Ist in Folge des Vorfalls auch in Deutschland eine Knappheit zu spüren? BayWa liefert wohl keinen Diesel mehr aus.

Deisenhofer: „Die Bereitstellung von Kraftstoffen ist seit einigen Wochen im Süden Deutschlands von einigen Sonderfaktoren geprägt. Hierzu zählen neben dem erhöhten Bedarf aus Österreich vor allem die angespannte Lage in der Schienenlogistik und das Niedrigwasser auf dem Rhein. Wir erhoffen uns in den nächsten Wochen etwas Entspannung: Auf der Nachfrageseite durch den rückläufigen Reiseverkehr mit Ende der Sommerferien und auf der Beschaffungsseite z.B. durch eine neue Verordnung des Bundes, durch die Transporte von Kohle und Öl auf der Schiene priorisiert werden. Aber insbesondere mit den anstehenden Ölsanktionen und den genannten Fuel-Switches wird es auch in den nächsten Monaten einige Sondereinflüsse auf die Mineralölproduktversorgung geben.“

Kreisbote: Das Thema ist so frustrierend und düster: Sie haben ja bereits die geplante Klimaneutralität bis 2045 angesprochen. Gibt es sonst noch eine gute Nachricht oder einen Lichtblick?

Deisenhofer: „Angesichts der aktuellen, wirklich sehr großen Herausforderungen und Probleme fällt es einem nicht gerade leicht, von positiven Effekten zu sprechen. Aber wenn Sie so konkret fragen: Positiv ist, dass durch die Entwicklungen der letzten Monate die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren und nachhaltigen Energieerzeugung einen enormen Schub erhalten und nochmals deutlich intensiviert werden. Die akute Krise könnte auch dazu führen, dass bei der Gestaltung der Energiewende Ideologie, Wunschdenken, kurzfristige politische Taktik und Vorverurteilungen etwas in den Hintergrund rücken und stattdessen alle verstärkt an einem Strang ziehen und gemeinsam Maßnahmen auf Basis von nüchterner, auf Sachinformationen und Fakten gründender Analyse erarbeiten. Das wäre zumindest wünschenswert und hier sehe ich in den letzten Monaten durchaus positive Ansätze. Und das möchte ich angesichts der derzeitigen Umstände noch unterstreichen: Entscheidend für den Erfolg ist, dass bei allen Maßnahmen neben der Umwelt- und Klimaverträglichkeit stets auch die Sicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung gewährleistet wird. Hier gilt es unbedingt, den sozialen Frieden und unsere Wirtschaftskraft zu bewahren. Die Menschen müssen bei den wirklich großen Veränderungen mitgenommen werden und diese auch bewerkstelligen können.“

Vielen Dank für das Gespräch!

Stand Mittwochmittag, 31. August ; die Situation zeigt sich derzeit sehr dynamisch. Daher kann die Lage zum Veröffentlichungstermin des Textes wieder eine andere sein.

Studie zu Fracking Studie der School of Public Health der Harvard-Universität: „Exposure to unconventional oil and gas development and all-cause mortality in Medicare beneficiaries“ (Leitung: Longxiang Li), veröffentlicht in der Zeitschrift Nature Energy