Maria-Ward-Schule Kempten erhält den Petrus-Canisius-Preis 2023 für vorbildliches Compassion-Projekt

Maria-Ward-Schülerinnen mit Weihbischof Florian Wörner (li.), Schulleiterin Manuela Holzer (2.v.l.) und Lehrkraft Anita Schiltz. © Maria-Ward-Schule

Kempten - Die Maria-Ward-Schule Kempten wurde mit dem renommierten Petrus-Canisius-Preis 2023 ausgezeichnet. Der Preis ist ein Preis des Schulwerks der Diözese Augsburg, der gewöhnlich jedes Jahr im Rahmen der Charity Veranstaltung „Best of Schulwerk“ in den Kategorien Schülerprojekt, Schulfamilie und Lehrkräfte vergeben und mit 1000 Euro bedacht wird.

Die Schule erhielt diese Ehrung für ihr herausragendes Oster-Compassion-Projekt, das während des akuten Lockdowns ins Leben gerufen wurde und zudem für die Folgeprojekte, die stattfanden. Besonderes Engagement zeigten Schülerinnen der Maria-Ward-Schule Kempten, indem sie während der herausfordernden Zeit der Pandemie an Menschen dachten, die am Rande der Gesellschaft stehen - darunter Alte, Kranke und finanziell benachteiligte Personen.

Erstmals wurde das Projekt im Schuljahr 2020/21 ins Leben gerufen und hat seither durch Folgeaktionen wie die Altenheim- und Teelichtaktion weiter an Bedeutung gewonnen. Mit großer Hingabe verfolgten die Schülerinnen das Ziel, ihre christlichen Werte wie Nächstenliebe, Mitgefühl und soziale Gerechtigkeit in die Tat umzusetzen und Bedürftigen zu helfen. Die Projekte sind nicht nur beispielhaft für praktische Umsetzungen, sondern fördern auch das Verständnis für die Bedeutung dieser Werte im täglichen Leben.

Auszeichnung als zusätzlicher Ansporn

Das Herzstück der Aktion liegt im Dienst am Nächsten, welches eine enorme Bedeutung für die Schulgemeinschaft hat, besonders in Zeiten des Distanzunterrichts. Besonders wertvoll ist, dass das Compassion-Projekt den Schülerinnen tolle Erfahrungen ermöglicht und die Entwicklung fördert, indem sie ihren Glauben in die Tat umsetzen und ihre Verbundenheit zu ihrem Glauben vertiefen können.

„Für mich sind Compassion Projekte besonders wichtig, da man sozial benachteiligten Menschen Zuneigung, Unterstützung und Hoffnung schenken kann“ betont Romy, ein Mitglied des Werteteams. „Die Dankbarkeit und Freude der Menschen zu sehen, ist ein wirklich überwältigendes und unbezahlbares Gefühl. Die Auszeichnung hat uns nochmals gezeigt, dass unsere Projekte geschätzt und anerkannt werden. Und sie ist natürlich auch ein zusätzlicher Ansporn, zukünftig viele weitere großartige Projekte auf die Beine zu stellen.“

Preis in Augsburg entgegen genommen

Die Maria-Ward-Schule Kempten ist stolz auf die Auszeichnung mit dem Petrus-Canisius-Preis 2023 und sieht in dieser Anerkennung eine Bestätigung ihrer wertebasierten Bildungsarbeit. „Gerade als Schule in kirchlicher Trägerschaft ist und uns wichtig, den Lernenden Möglichkeiten zu geben, um sich im Rahmen sozialer Projekte einbringen zu können“, so Schulleiterin Manuela Holzer. „Durch solches Engagement lernen die Heranwachsenden, sich für andere einzusetzen und entwickeln Empathie und Verantwortungsbewusstsein. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie unsere Schülerinnen ihre Ressourcen zum Wohle anderer einsetzen - dies trägt nicht nur zu ihrem persönlichen Wachstum bei, sondern fördert auch eine solidarische Gesellschaft.“

Den Preis, der von Weihbischof Florian Wörner überreicht wurde, nahmen Romy Hiltensberger, Josephine Beer und Emma Müller (alle aus dem Werteteam) gemeinsam mit Schulleiterin Manuela Holzer und Lehrkraft Anita Schiltz in Augsburg entgegen.

Projekt wird fortgeführt

Auch im kommenden Schuljahr wird die Schule erneut eine Compassion-Aktion auf die Beine stellen, um weiterhin bedürftige Menschen zu unterstützen und ihren Schülerinnen die Bedeutung von Nächstenliebe und Mitgefühl in einer praktischen Umsetzung zu vermitteln.

Mit ihren Projekten beweist die Maria-Ward-Schule Kempten, dass gelebte Werte und soziales Engagement eine starke Gemeinschaft schaffen und Menschen in schwierigen Zeiten Hoffnung und Freude schenken können. kb