Titelgewinn und Auszeichnung zum „besten Kämpfer“ - Starkes Wochenende für Kotterner Ringer Markus Mair

Markus Mair bei den German Masters. Der Kotterner Ringer holte sich vergangenes Wochenende den Titel. © TSV Kottern - Ringen

Kempten/Gelenau - Eine Delegation von vier matten- und kampferprobten Ringerveteranen des TSV Kottern hatte sich zu den German Masters aufgemacht, die in diesem Jahr durch den sächsischen RSK Gelenau ausgetragen wurden. Den Austragungsort hatte man schon von vorherigen Masters-Wettkämpfen in guter Erinnerung, weshalb die rund 500 Kilometer lange Anfahrt gerne in Kauf genommen wurde.

Aktiv ins Ringgeschehen haben dieses Jahr Markus Mair (Altersklasse C: 46-50 Jahre), Alexander Troppmann (Altersklasse C) und Andrei Adam (Altersklasse D: 51-55 Jahre) eingegriffen, am Mattenrand wurden Sie unterstützt von Thomas Freudling.

Die Vorbereitung lief für die drei Aktiven äußerst unterschiedlich. Markus Mair hat sich sehr gewissenhaft auf seinen ersten Auftritt in der Altersklasse C vorbereiten können, Alexander Troppmann konnte wegen mehrerer Blessuren nur eingeschränkt ins Training gehen und Andrei Adam war nach einer langen Verletzungspause fast ohne Training in den Wettkampf gestartet, bei dem auch er sein erstes Jahr in der neuen Altersklasse (D) hatte. So unterschiedlich die Voraussetzungen, so ähnlich waren die Ziele: Das Treppchen sollte es mindestens sein, am Besten so weit oben wie möglich.

Schlechter Start - Grandiose Aufholjagd bei Markus Mair

Am ersten Kampftag standen die Freistilentscheidungen an. Beim Freistilspezialist Markus Mair, der eigentlich, wie oben beschrieben, mit gutem Gefühl ins Turnier ging, lief der Start dann unerwarteter Weise alles andere als geplant. In seinen ersten Kampf kam er gar nicht richtig hinein und er musste eine Wertung nach der anderen gegen sich ergehen lassen. Auch ein letztes Aufbäumen kurz vor Ende der Kampfzeit kam zu spät, so stand eine 0:4-Punkteniederlage auf der Anzeigetafel.

Eigentlich müsste man meinen, dass nun sämtliche Siegambitionen begraben werden konnten. Jedoch sammelte sich Markus Mair anschließend wieder und er ging bei den letzten beiden Kämpfen im Pool „all-in“. Hier wartete aber kein Fallobst, sondern beide Gegner waren bereits bei Masters-Weltmeisterschaften aktiv und mit nationalen Titeln (Iran) dekoriert. Im zweiten Kampf kontrollierte Markus Mair das Geschehen und brachte schließlich einen 3:0-Punktsieg nach Hause.

Nun hieß es im letzten Kampf, alles geben und so hoch wie möglich gewinnen, damit noch der Poolsieg und damit die Chance auf das Finale herausspringen konnten. Und auf einmal klappte auch alles. Die erste Wertung ging zwar noch nach einer Aktivitätszeit an den hessischen Kontrahenten, danach drehte der Allgäuer Ringer auf und gewann den Kampf technisch überlegen. Und so hatte sich Markus Mair doch noch den ersten Platz im Pool gesichert.

Spannender Finalkampf

Im Finale wartete dann ein Gegner aus Aichhalden, der durchaus für eine härtere Gangart bekannt ist. Dies schreckte unseren Kämpfer aber nicht ab, Markus Mair kann sich da sehr gut angleichen. So gingen dann auch nach anfänglichem Geplänkel die Wertungen zunächst allesamt nach Kottern. Kurz vor Ende hatte man dann schon den Jubelschrei auf den Lippen, da man von einem Schultersieg ausging.

Nach einer Challenge durch den gegnerischen Trainer wurde der Kampf dann aber doch noch fortgesetzt. Mehr als eine 1-Punkte-Wertung sprang aber für den Gegner nicht mehr heraus und so konnte sich Markus Mair Deutscher Meister in der Altersklasse C bis 70 kg nennen. Das i-Tüpfelchen folgte dann noch nach der eigentlichen Siegerehrung: Markus Mair wurde zusätzlich als „bester Kämpfer“ der gesamten Altersklasse C ausgezeichnet.

Verletzungspech bei Alexander Troppmann

Etwas Pech hatte Alexander Troppmann bei seinen Auftritten in der Gewichtsklasse bis 88 Kilogramm der Altersklasse C. Im ersten Kampf konnte er noch lange Gegenwehr leisten, jedoch war gegen den späteren Sieger aus Sachsen leider kein Kraut gewachsen. Der Kampf ging kurz vor der Pause technisch überlegen verloren. Im zweiten Kampf viel Alexander Troppmann dann bei einer Aktion unglücklich. Für den Kampf bedeutete dies eine Schulterniederlage.

Viel schlimmer war aber das Ergebnis für Troppmann selbst: zwei Rippen hatte er sich (an-)gebrochen, was nun eine mehrwöchige Trainings- und Wettkampfpause nach sich zieht. So ist auch der Start bei den Masters-Weltmeisterschaften im Oktober in Gefahr. Zumindest konnte er sich an diesem Tag noch mit der Bronzemedaille trösten. Viel wichtiger ist aber, dass er wieder auf die Füße kommt und fit wird, damit er in diesem Jahr nochmals auf die Matte zurückkehren kann.

Silbermedaille als Trostpflaster

Wie schon dargestellt, hatte Andrei Adam bereits eine lange Verletzungspause hinter sich. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, in der Altersklasse D bis 62 Kilogramm anzutreten. Bei seinem einzigen Kampf an diesem Tag war ihm dann diese Pause auch anzumerken. Zwar versuchte er alles, um den Kampf ausgeglichen zu gestalten und dann das bessere Ende auf seiner Seite zu haben.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Kämpfer schenkten sich nichts. Jedoch gingen die Wertungen vermehrt auf die gegnerische Seite. Schließlich musste sich Andrei Adam nach einer Konterserie kurz vor Kampfende dann doch noch durch eine Schulterniederlage geschlagen geben. Zwar war hier die Silbermedaille ebenfalls ein schönes Trostpflaster, aber man merkte auch ihm an, dass er gerne etwas mehr herausgeholt hätte.

Dennoch konnte das Kotterner Trio um Trainer Thomas Freudling insgesamt zufrieden sein, und so ließ man den Abend auch entspannt ausklingen.

Titelgewinn ohne Kampf

Am zweiten Tag folgten die Kämpfe im griechisch-römischen Stil. Bei diesen verzichtete Markus Mair auf einen Start. Aufgrund der Verletzung an den Rippen konnte auch Alexander Troppmann nicht mehr antreten, obwohl er lieber in dieser Stilart aktiv gewesen wäre. So wurde er am Ende auf dem vierten Platz gelistet.

Andersherum lief es bei Andrei Adam. Hier trat der Konkurrent vom Vortag nicht mehr an, somit krönte er sich kampflos zum Deutschen Meister der Altersklasse D bis 62 Kilogramm.

Höhepunkt im Herbst

Damit konnten auf Kotterner Seite am Ende zwei erste Plätze, ein zweiter Platz und ein dritter Platz bei fünf Starts verbucht werden. Hinzu kam noch die Auszeichnung von Markus Mair als bester Kämpfer. Somit fällt das Fazit durchweg positiv aus, auch wenn manch Kampf natürlich hätte besser laufen können und man gerne auf die Verletzung von Alexander Troppmann verzichtet hätte.

Alle vier Fahrer der St. Manger Ringer empfanden das Wochenende aber als rundum gelungen, was auch an den gemütlichen Ausklängen nach den Kampftagen lag. Neben der Saison im Herbst liegt nun der Fokus auch auf der Masters-Weltmeisterschaft, die im Oktober in Griechenland stattfindet. Hier wird der TSV Kottern ebenfalls mit einer kleinen Mannschaft vertreten sein. kb