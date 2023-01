Markus Söder sprach beim CSU-Neujahrsempfang in Kempten

Von: Martina Ahr

Ministerpräsident Markus Söder war zu Gast beim CSU-Neujahrsempfang und sprach über seine Zukunftsvisionen. © Ahr

Kempten – Markus Söder sprach beim CSU-Neujahrsempfang auch über Raumfahrt.

Es ist Wahljahr“, erinnerte MdB Mechthilde Wittmannbeim Neujahrsempfang der lokalen CSU in der Big Box Allgäu. Der Musikverein St. Mang war da, um den Abend musikalisch zu gestalten, und Ministerpräsident Markus Söder war gekommen, um darüber zu sprechen, wie er sich ein zukünftiges Bayern vorstellt, ein Bayern, das nach dem bekannten „Laptop und Lederhose“ wohl kommen könnte. „Gigabyte und Gamsbart“ sei passend für ein zwar traditionelles Bayern, das in seinen Augen aber „im Grunde ein Silicon Valley“ ist. „Und „Raumfahrt und Rosenkranz“ finde ich auch rührend“, ergänzt er nach weiteren Wortspielereien wie „Leberkäse und Laser“ – denn nein, seinen Fleischkonsum wolle Söder keinesfalls einschränken, vegane Weißwürste müsse man seiner Ansicht nach nicht probieren.

Aber Raumfahrt: Die Investitionen Bayerns in Luft- und Raumfahrt seien derzeit „schon enorm“, auf diese Branche wolle er auch weiterhin setzen. Frage man ihn, solle Bayern „Weltraumregion“ werden. Viele hätten damals gelacht, als er sich dafür ausgesprochen habe, erinnert er sich (Anm. der Red: Söder bezog sich hier auf das Projekt „Bavaria One“, das er 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt hatte). Söder sei noch immer überzeugt, dass in der Weltraumbranche „ein neues Level für unsere Zukunft“ liege. Als „die Zukunftsidee schlechthin“ bezeichnete er allerdings die künstliche Intelligenz. Dafür, sagt er, gebe Bayern derzeit schon mehr aus als viele andere Nationen. Auch diesen Weg wolle er weiterverfolgen. Den Wettbewerb um solche Technologien dürfe man nicht aufgeben, denn es gelte: „Digital heißt mehr, als ein paar SMS zu verschicken.“

Markus Söder bleibt optimistisch

Vielleicht werden es die goldenen Zwanziger“, habe Söder zu Beginn des Jahrzehnts gesagt. Mit dieser Hoffnung habe er natürlich daneben gelegen. Er sei aber trotz der „bleiernen Jahre“ noch immer optimistisch, was die Fortentwicklung Bayerns angehe. Er wolle nicht, dass sein Optimismus als Naivität interpretiert werde. Denn er findet, er habe im Umgang mit Corona bewiesen, dass er mit Krisen gut umgehen könne. Es sei darum gegangen, schnelle Entscheidungen zu treffen, aber ihm sei niemand begegnet, der bereit gewesen wäre, das zu tun. 2022 habe zumindest besser begonnen. „Aber dann kam der Krieg.“ Wieder sei es darum gegangen, schnell zu handeln. Bislang sei es „ein gutes Werk“, man müsse helfen, das werde Bayern, kündigt Söder an, auch weiterhin tun, denn: „Bayern hat Herz.“

Auch militärische Hilfe sei notwendig – er kritisierte die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und forderte unter Beifall ihren Rücktritt. (Anm. der Redaktion: Lambrecht reichte kurz vor Redaktionsschluss ihr Gesuch um Rücktritt ein). Insgesamt gelte für Söder aber: „Mir ist die Ampel wurscht.“ Man sei schließlich in Bayern. Natürlich, schränkt er ein, seien Themen wie der Klimaschutz „eine wichtige Herausforderung“ – Bayern stehe seiner Sicht nach aber „sensationell“ da.

Kritik an einem schleppenden Ausbau erneuerbarer Energien wies er scharf zurück. Er sehe Bayern an einer Spitzenposition, wenn er sich die Bundesländer ansehe. Auch insgesamt findet er die „Bayernbilanz“ beeindruckend. Man sei „unglaublich stark“ mit den meisten DAX-Unternehmen und „den besten Handwerksunternehmen“. Söder erntete mit dieser Einschätzung viel Zuspruch.

MdL Thomas Kreuzer, der bereits vor Monaten seinen Rückzug aus dem aktiven Politikerdasein angekündigt hatte, grüßte die Anwesenden via Videobotschaft. Er war am Abend im Bayerischen Fernsehen zu Gast und deshalb nicht vor Ort in der Big Box. Auch er sprach im Video davon, dass „kein einfaches Jahr“ hinter uns liege. Kaum habe sich die Lage in der Corona-Pandemie verbessert, habe „dieser furchtbare Krieg“ begonnen. In Bayern komme man allerdings gut durch die Krisen, befindet er.