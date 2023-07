Nächstes Highlight: WM in Bern

Martina Demmel wird Siebte beim Kletterweltcup in Briancon

Martina Demmel von der DAV-Sektion Allgäu-Kempten im Halbfinale des Kletterweltcups in Briancon. © Jan Virt

Kempten/Briancon - Martina Demmel von der DAV-Sektion Allgäu-Kempten kletterte beim Lead-Weltcup in Briancon (FRA) in ihr erstes Weltcupfinale und belegt dort den siebten Platz. Damit ist sie erst die siebte Deutsche Frau, die in ein Lead-Weltcupfinale einzieht.

Zu Beginn der Saison hatte es für Demmel noch nicht danach ausgesehen, dass dieses Jahr in Sachen Weltcup-Ergebnis ihr bestes werden sollte: Nach einer Handgelenksverletzung mit OP musste sich die 21-jährige Bobingerin, die für die DAV-Sektion Allgäu-Kempten startet, erst wieder mühsam zurück auf das alte Niveau kämpfen.

Dass sich das harte Training anscheinend ausgezahlt hat, zeigte sich nun am vergangenen Wochenende: Nachdem sie wenige Tage zuvor beim Weltcup in Chamonix das Halbfinale noch knapp verpasst hatte, platze nun beim Lead-Weltcup in Briancon der Knoten. Nach einer guten Vorstellung in beiden Qualifikationsrunden zog sie verdient ins Halbfinale der besten 26 ein. Dort legte sie als eine der ersten Starterinnen gleich eine beachtliche Höhe vor, mit der sie lange Zeit die Führungsposition innehatte.

Bestes Weltcupergebnis für Martina Demmel von der DAV-Sektion Allgäu-Kempten

An Demmels Höhe scheiterten schließlich auch viele der Favoritinnen, so dass sie sich Halbfinalplatz acht und damit den letzten Startplatz für das Finale sichern konnte. Damit holte sich Demmel nicht nur ihr bestes Weltcupergebnis bislang, sondern schaffte es als erst siebte deutsche Frau seit Bestehen des Kletterweltcups Anfang der 1990er-Jahre, in ein Lead-Weltcupfinale einzuziehen.

Im Finale vor knapp 10.000 Zuschauern behielt Demmel die Nerven und zeigte auch hier eine starke Leistung, die ihr am Ende Platz sieben einbrachte. Ein nicht ganz ideal erwischter Griff kostete sie eine noch bessere Platzierung – hätte sie diesen Griff noch gehalten, wäre sie bereits Fünfte geworden. Aber auch mit Rang sieben zeigte sich Demmel mehr als zufrieden: Sie nahm aus Briancon vor allem die Erkenntnis mit, dass sie an einem Tag, an dem sie ihre Fähigkeiten fehlerfrei an die Wand bringt, mit den Besten der Welt mithalten kann.



Nächstes Highlight: WM in Bern

Neben Demmel waren noch zwei weitere Kemptener beim Weltcup in Briancon am Start: Philipp Martin und Christoph Hanke landeten auf Platz 27 und 32. Für die drei Kemptener Weltcupkletterer steht nun als nächstes großes Highlight die Weltmeisterschaft Anfang August in Bern auf dem Kalender.

Dieser Wettkampf hat für die Kletterer eine ganz besondere Bedeutung, denn hier werden ein Großteil der Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris 2024 vergeben. Die drei Kemptener treten allerdings alle nur in der Disziplin Lead an – der olympische Wettkampf wird jedoch in einer Kombination aus Lead & Bouldern ausgetragen und über diese Kombinationswertung läuft auch die Qualifikation in Bern. kb

Komplette Ergebnisse unter ifsc-climbing.org.