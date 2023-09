Einen Comicautor und seine Arbeit hautnah erleben

Spontanzeichnung des Comicautors Max de Radiguès: Ein Pferd auf einem Fahrrad. © Allgäu-Gymnasium

Kempten - Kurz vor den Sommerferien war es soweit: Belgien war zu Gast am Allgäu-Gymnasium. Der französischsprachige Comicautor Max de Radiguès las im Rahmen des White Ravens Festival der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek in München den Französischlernenden aus den 7. und 8. Klassen aus seinem Comic „Frangins“ vor.

Nachdem die Schulleiterin Claudia Scharnetzky und die Leiterin der Französischfachschaft Sigrun Weininger den Autor begrüßt hatten, startete die Lesung direkt mit einer kleinen Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler. Max de Radiguès, begleitet von Moderator Oliver Schulz, präsentierte verschiedene Figuren aus französischsprachigen Comics, ohne jedoch den Namen zu verraten. Die Schülerinnen und Schüler waren deshalb gefordert und mussten die Namen der Figuren erraten, darunter die Schlümpfe und Lucky Luke.

Im Anschluss wurde der Autor von Oliver Schulz vorgestellt und die Schülerinnen und Schüler erfuhren, dass dieser nicht nur selbst Comics zeichnet, sondern dass er auch einen eigenen Comicverlag in Brüssel hat und sogar als Professor an einer Comic-Uni lehrt.

Schüler dürfen Comicautor Löcher in den Bauch fragen

Im Anschluss wurden einzelne Szenen mit verschiedenen Stimmen aus seinem Comic „Frangins“ vorgelesen, in dem es um zwei Stiefbrüder, die „Frangins“ geht, die sich nicht zu mögen scheinen und gegen ihren Willen ein Urlaubsabenteuer erleben. Die Siebt- und Achtklässler wurden dabei immer wieder in die Geschichte einbezogen und nach ihren Erfahrungen gefragt.

Am Ende hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, Max de Radiguès zu seinem Comic, aber auch zu seiner Arbeit als Comicautor Löcher in den Bauch zu fragen. Dieser Herausforderung stellten sich die Schülerinnen und Schüler ebenfalls und fragten unter anderem nach dem Hintergrund des Titels und der Bedeutung von Bildern ohne Text. De Radiguès berichtete dann auch von seinem Alltag als Autor.

Live-Zeichnung als Erinnerung für die Schule

Die Schülerinnen und Schüler durften so beispielsweise erfahren, wie lange die Skizzenzeichnung, die Reinzeichnung und die Kolorierung dauert. Außerdem durften sie einmal einen Blick in das Arbeitszimmer des Autors werfen. Parallel zeichnete der Autor live für die Schülerinnen und Schüler, und nahm auch die größte Herausforderung für jeden Comiczeichner an: ein Pferd auf einem Fahrrad. Diese Zeichnungen durfte das Allgäu-Gymnasium als Erinnerung behalten.

Die Schülerinnen und Schüler sprachen im Anschluss an die Lesung davon, dass sie besonders das Vorlesen der Geschichte mit allen Geräuschen beeindruckte. Den Einblick in die konkrete und alltägliche Arbeit des Autors fanden sie besonders interessant.

Spannende Erfahrung

Insgesamt war die Lesung des belgischen Autoren Max de Radiguès eine spannende Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler, die die französische Sprache ganz neu erleben konnten. Einen Comicautor und seine Arbeit hautnah kennen zu lernen, diese Erfahrung können die Siebt- und Achtklässler nun in ihren eigenen Französischunterricht tragen. kb