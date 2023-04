Maximilian Mechler und Friedrich Moch Botschafter Isnys in der Welt

Von: Lutz Bäucker

Unsere Isny-Botschafter“: Friedrich Moch (v.li.) und Maxi Mechler mit Bürgermeister Magenreuter beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. © Lutz Bäucker

Isny - Vom Wetter her hat es eigentlich nicht gepasst: Endlich milde 18 Grad, laue Luft aus Spanien und Sonnenschein. Eigentlich nix für Wintersportler. Doch beim saisonfinalen Empfang für den „besten nichtskandinavischen Skilangläufer der Welt“ und für den neuen „Erfolgstrainer der deutschen Skispringerinnen“ trübte das den Stolz und die Freude der Reichsstädter und ihrer beiden Lieblinge nicht im Geringsten.

Rund 200 waren gekommen, um Friedrich Moch (gerade 23 geworden) und Maximilian Mechler (39) zu feiern. Der Langläufer und der Bundestrainer, sie haben bei der Nordischen Ski-WM vor ein paar Wochen in Planica die Sportwelt staunen lassen: Mechlers junge Frauen flogen mit drei Gold- und einer Bronzemedaille der Konkurrenz auf und davon. Und Moch rannte und kämpfte sich hinter den (noch) unschlagbaren Skandinaviern derart motiviert durch den slowenischen Schnee, dass er seinen Trainer Peter Schlickenrieder schon vom „Olympiasieger der Zukunft aus Isny“ träumen ließ.

Maximilian Mechler und Friedrich Moch Botschafter Isnys in der Welt: Der „Moch-Effekt“

Für Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter sind die zwei schon jetzt „beste Botschafter unserer Stadt“ und Vorbilder für Kinder und Jugendliche. Bei Moch und Mechlers „WSV Isny“ freut man sich über den „Moch-Effekt“, der weltweit Aufmerksamkeit und landesweit mehr Fördergelder bedeutet. Langläufer Moch sieht das entspannt. „Ist schon toll, wenn bei den TV-Übertragungen in alle Welt das Logo vom WSV Isny eingeblendet wird. Das macht stolz.“

Und Ex-Skiflug-Vizeweltmeister (2012) Maximilian Mechler freut sich still. „Katharina Althaus, Selina Freitag und Co. haben heuer den deutschen Männern die Show gestohlen!“

So kann‘s weitergehen: Moch möchte im kommenden Winter zum ersten Mal auf´s Stockerl laufen, Mechler die entstandene Euphorie unter seinen Damen für weitere Höhenflüge nutzen.

Sommertraining steht an

Bis es so weit ist, müssen sich die Athleten aber erst gewaltig quälen – beim eher unlustigen Sommertraining. „Von Mai bis März sind wir immer gefordert, erst beim Training, dann im Wettkampf!“, weiß Moch. Fünf Tage die Woche, zweimal am Tag. Radfahren, bis zu 200 Kilometer pro Einheit mit bis zu 4.000 Höhenmetern, heißt das. Konditionstraining, schwitzen, schnaufen, schuften. „Da hilft oft nur die Erinnerung an die schönen Tage im Winter“, sagt die seit Jahrzehnten größte deutsche Hoffnung in der Loipe mit einem Lächeln.

Der Empfang im frühlingsmilden Städtle dürfte auch dazu beitragen, den inneren Schweinehund zu besiegen.