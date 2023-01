Mechthilde Wittmann beehrt Weitnau

Von: Jörg Spielberg

Die drei Redner des Abends: (v.li.) der 1. Bürgermeister Florian Schmid Weitnau, die CSU-Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann und die 1. Bürgermeisterin Martina Wilhelm Missen-Wilhams. © Spielberg

Mechthilde Wittmann war beim Neujahrsempfang der CSU Weitnau-Wengen-Missen zu Gast.

Der Ortsverband der CSU Weitnau-Wengen-Missen wollte nach zwei Jahren Zwangspause eine liebgewonnene Tradition wieder aufnehmen und lud zum traditionellen Neujahrsempfang in den Adlersaal nach Weitnau ein. Der 1. Vorstand Johann Konrad begrüßte die Gäste des Abends, darunter Weitnaus Bürgermeister Florian Schmidund Missens Bürgermeisterin Martina Wilhelm. Als Ehrengast des Abends war die CSU-Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann, die im fernen Berlin den Wahlkreis 256 vertritt. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Musikkapelle Weitnau.

Als erster Redner des Abends warf Weitnaus Bürgermeister einen Blick auf das Jahr 2022. Hierbei sei es aus seiner Sicht wichtig hervorzuheben, dass die Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaft Weitnau-Missen weiter Fortschritte gemacht habe. Schmid hob auf das flächendeckende schnelle Internet an, das durch die Verlegung moderner Glasfaseranschlüsse nun flächendeckend zur Verfügung stehe. „Schnelles Internet verschafft uns wirtschaftliches Wachstum.“

Das sei insbesondere für Weitnau-Missen wichtig, da auf 1.000 Einwohner derzeit nur rund 150 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse fallen. „Wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Wertschöpfung nicht woanders stattfindet, wir aber für die Infrastruktur aufkommen.“ So wünscht sich Schmid gemeinsam mit seiner Amtskollegin Martina Wilhelm, dass sich in ihrer Verwaltungsgemeinschaft ansässiges Gewerbe vergrößert und neues ansiedelt.

Mechthilde Wittmann: Fürs Allgäu in Berlin

Im Anschluss stellte sich die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann den Anwesenden persönlich vor. Die gebürtige Münchnerin war in ihrer Heimatstadt die jüngste Stadträtin. Wittmann wurde durch ihren Vater Fritz Wittmann, der für die CSU 25 Jahre lang als Abgeordneter im Bundestag saß, früh an die Politik herangeführt. Die CSU-Politikern betont, dass sie den schönsten Landkreis Deutschlands, vom Bodensee bis zum Allgäu, vertritt, aber ihren Münchner Dialekt nicht verbergen mag oder kann. Sie ist Mitglied des Innenausschusses des Bundestages. In ihrer Rede kam sie auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen, der zeige, „dass in Bezug auf Russland Wandel durch Handel nicht zielführend gewesen sei.“

Ebenso wie andere sei sie bestürzt, dass ein konventioneller Krieg mit Panzern und Artillerie wieder in Europa möglich sei. Wittmann sieht die Verteidigungspolitik Deutschlands gescheitert und fordert, dass die angekündigte „Zeitenwende“ nun auch umgesetzt wird. In der Innenpolitik solle sich der Staat wieder Respekt verschaffen, „das haben die Ereignisse der Silvesternacht gezeigt“, so Wittmann. Gruppen, die die Regeln der Gesellschaft nicht einhalten wollen, müssten die Durchsetzungskraft des Staates spüren. Wittmann sprach hier die jungen Immigranten aus der Silvesternacht ebenso an, wie radikale „Klimakleber“ und Reichsbürger.

In ihrem Wahlkreis möchte sich Wittmann stärker für die erneuerbaren Energien einsetzen. Das Allgäu sei hier durchaus Vorbild, was viele Auszeichnungen für Städte und Gemeinden gezeigt haben. „Wir können den Anteil regional erzeugter Energien aber noch weiter nach vorn treiben“, so die CSU-Politikerin. Am Ende des Abends gab der 1. Vorstand der CSU Weitnau-Wengen-Missen Johann Konrad noch das angestrebte Ziel für die diesjährige Landtagswahl bekannnt: „40 Prozent plus X.“