Radverkehrskonzept soll Isny sicherer machen

Von: Lutz Bäucker

„Hier muss die Stadtverwaltung unbedingt nachbessern!“: Robert Blaser-Sziede vom ADFC Isny quert eine der gefährlichsten Stellen für Isnys Radler an der Einmündung „Am Bühlberg“ in den Achener Weg. © Bäucker

Isny – Vor neun Jahren entstand das erste Radverkehrskonzept für die Stadt, vor sieben Jahren begann die Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen, nun sollen neue Vorschläge aufgenommen und damit mehr Sicherheit und Attraktivität für das Radfahren zwischen Felderhalde und Achener Weg erreicht werden.

Der Kreisbote hatte die Gelegenheit, vor dem anstehenden Entscheidungsprozess im Gemeinderat die neuralgischen Punkte des Isnyer Radverkehrs aus Sicht eines Radlers zu erfahren.

Robert Blaser-Sziede ist der Anwalt der Radfahrerinnen und Radfahrer im Städtle. Seit vielen Jahren leitet er die Ortsgruppe des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) und kämpft für bessere Radwege, sichere Einmündungen und die Akzeptanz des Fahrrades als gleichberechtigtes Verkehrsmittel. „Isny ist ein ideales Terrain fürs Radeln“, schwärmt er, „überschaubar, mit flacher Topographie und mit Menschen, die gern in den Sattel steigen.“ Seit Jahren steigt die Zahl der Radler, auch im „Fahrradklimatest“ von Bundesverkehrsministerium und ADFC landet die Stadt regelmäßig auf den vorderen Plätzen in Baden-Württemberg.



Einige Schwachstellen

Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung läuft gut, freut sich Blaser-Sziede. Aber er weiß natürlich um die Schwachstellen im Netz, die er dem Reporter des Kreisboten bei einer Rundfahrt mit dem Fahrrad zeigt. Erster Stopp im General-Moser-Weg, der zwar als „Fahrradstraße“ ausgewiesen ist, aber als solche nicht zu erkennen ist: „Und das macht es für die vielen Schüler auf ihrer täglichen Fahrt ins Schulzentrum einfach gefährlich“, sagt Blaser, „Busse und PKWs fahren zu schnell und berücksichtigen nicht, dass Radler in einer Fahrradstraße Vorrang haben!“ Seine Forderung: Den Moser-Weg baulich und farblich – mit blauem Asphalt – so umgestalten, dass er sofort als Fahrradstraße zu erkennen ist. Auch der Spitalhofweg macht dem Radl-Funktionär Sorgen. Er wird gern als Abkürzung genutzt, bringt dadurch Lärm und macht das Radeln gefährlich, ist aber gleichzeitig ein wichtiger Schulweg.

Angespannte Radler

„Am besten wär’s“, schlägt Blaser vor, „den Weg am südlichen Ende für Kraftfahrzeuge zu schließen.“ Dann würde sich die Situation dort entspannen. Angespannt sind Radfahrer in der Maierhöfener Straße unterwegs. Die markierten Radfahrstreifen sind sehr schmal, oft donnern schwere Lastzüge haarscharf an Fahrrädern vorbei: „Das macht den Leuten natürlich Angst und sie verzichten darauf, dort in den Sattel zu steigen.“ In Anbetracht der Bewohnerzunahme rund um das Areal Stephanuswerk plädiert Robert Blaser-Sziede dafür, den Radverkehr für beide Richtungen auf eine parallel verlaufende ruhige Wohnstraße zu leiten. Verbessert werden sollte die Situation auch in der Kemptener Straße. Auf Höhe des Friedhofs zwingt der sehr schmale Bürgersteig dort radelnde kleine Kinder zu waghalsigen Fahrmanövern zwischen Mauer und Verkehr: „Den Gehweg einen Meter breiter machen – und das Problem wäre gelöst!“, stellt Blaser lakonisch fest. Er weiß, dass die Forderungen der Radlerlobby nicht überall auf Freude oder gar Zustimmung stoßen, bleibt aber hartnäckig: „Radfahren in Isny muss attraktiver werden. Und das heißt sicherer!“

Brennpunkt »Achener Weg«

Das gilt ganz besonders für eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt: den Achener Weg. Er führt von der Innenstadt hinaus zu großen und stark frequentierten Einkaufs- und Baumärkten sowie mehreren Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. „Das alles verursacht jede Menge Verkehr, vor allem durch PKWs und Lastwagen.“ Stadtauswärts steht Radfahrern nur ein schmaler Schutzstreifen auf der Fahrbahn zur Verfügung. „Der findet wenig Akzeptanz, viele Radfahrer weichen verbotenerweise auf die Gehwege aus.“ Seine Lösung: „Die Stadt sollte den Achener Weg in eine Einbahnstraße umwandeln, dann können Radfahrer sicher und mit genügend Raum zum Einkaufen und vor allem zur Arbeit fahren.“ Nach Einschätzung des Radlobbyisten stehen die Chancen für eine politische Mehrheit für die Einbahnstraßen-Idee im Gemeinderat gut.

Aufpflastern und roter Asphalt

Er verlangt auch, einige gefährliche Einmündungen zu entschärfen, zum Beispiel durch das sogenannte „Aufpflastern“, bei dem ein querender Radweg deutlich sicht- und spürbar erhöht wird. Dadurch verringert der motorisierte Verkehr seine Geschwindigkeit beim Abbiegen und bewegt sich aufmerksamer. Ideal wäre es, so Blaser, solche Radwegfurten zusätzlich noch mit rotem Asphalt hervorzuheben. Den gibt es bereits an der Einmündung „Am Bühlberg“, trotzdem kommt es dort immer wieder zu Unfällen. „Die Autofahrer müssen sich dort sehr konzentrieren und achten zu wenig auf den Radverkehr. Da muss die Stadtverwaltung unbedingt nachbessern, um einen der gefährlichsten Punkte der Stadt zu entschärfen!“



Star-Verkehrsplaner im Boot

Der ADFC-Ortsvorsitzende hofft auf Einsicht bei den zuständigen Stellen. „Sicheres Radfahren kommt allen Bürgern zugute, reduziert den Verkehr, entlastet die Umwelt und steigert auch die Qualität für die Touristen.“ Der renommierte Verkehrsplaner Peter Gwiasda aus Köln ist in das künftige Radverkehrskonzept eingebunden, die Verwaltung arbeitet mit Hochdruck am neuen Entwurf, der zeitnah dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt werden soll.

