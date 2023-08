Mehrere Straftaten: Mann übergibt Küchenmesser an Festwochenpersonal

Warum hatte der Mann ein Küchenmesser unterwegs bei sich? Er war am Mittwoch im Umfeld der Allgäuer Festwoche in Kempten auffällig geworden. © Symbolfoto: PantherMedia/AndrewLozovyi

Kempten - Nicht nur eine Straftat beging ein 34-Jähriger Mann am Mittwoch in Kempten im Umfeld der Allgäuer Festwoche.

Er erschien am frühen Abend am Eingangstor zur Festwoche und übergab dem dortigen Sicherheitsdienst ein Küchenmesser. Als der 34-Jährige kurz darauf erneut dort hin kam, wurde er durch eine hinzugerufene Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten stellten Betäubungsmittel fest und stellten diese sicher.

Während der Kontrolle kamen Zeugen auf die Beamten zu und gaben an, dass der Mann wenige Minuten zuvor sein Glied vorgezeigt habe. Die Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Damit nicht genug: Etwa eine Stunde später schlug der Mann eine Scheibe in der Mozartstraße ein, woraufhin die Polizei wieder tätig wurde. Die Männer von der Polizeiinspektion Kempten nahmen den Täter zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Gegen ihn ermittelt die Polizei laut deren Pressemitteilung nun in mehreren Fällen.