8. Meisterkonzert 2023 in Kempten: Was macht russische Musik aus?

Von: Jürgen Kus

Teilen

Klarheit statt Effekt, Nuancen statt Pathos – das ATOS Trio. © Kus

Kempten – Eine Konzerteinführung kann sehr erhellend sein und ist besonders bei unbekannteren Werken und Künstlern der ideale Aperitif für einen gelungenen Konzertabend. In Kemptens Stadttheater besteht eine schöne Tradition von informativen und geradezu unterhaltsamen Konzerteinführungen, die untrennbar mit dem Namen des verstorbenen Konzertorganisators Dr. Franz Tröger verbunden ist.

Nachdem beim letzten Meisterkonzert die Einführung leider ausgefallen war, gab es beim 8. Meisterkonzert am vergangenen Sonntagabend wieder eine eloquente und sehr profunde Einführung durch den Pianisten des auftretenden ATOS Trios Thomas Hoppe. Neben vielen Informationen zu den einzelnen Programmpunkten fand Hoppe sehr differenzierte Worte zum Thema der Aufführung russischer Kunst in Zeiten des russischen Überfalls auf die Ukraine. Seine Auffassung, dass weniger bekannte russische Musikerinnen und Musiker schuldlos in die Rolle von Sündenböcken gedrängt würden und berufliche Nachteile zu spüren hätten, konnte vom Großteil des Publikums ebenso nachvollzogen werden, wie seine Ansicht, dass die weltbekannten russischen Künstler die moralische Pflicht hätten, Stellung zu diesem Thema zu beziehen und die Konsequenzen daraus zu tragen.

Das Programm dieses Abends bestand ausschließlich aus russischer Musik, und es war aufschlussreich, Hoppes Charakterisierung russischer Musik im Allgemeinen zu vernehmen. Es sei die Klangfarbenmalerei, das Interesse am Ausloten der jedem Instrument eigenen Klangfarbenmöglichkeiten und das volle Ausreizen der Register, also der höchsten und tiefsten Töne eines Instruments, das die russische Musik ausmachte und von der mitteleuropäischen unterschied. Die erste Hälfte des Konzerts war dann tatsächlich eine Veranschaulichung dieser Beschreibung. Mit Sergej Rachmaninovs Trio élégiaque und dem Trio in d-Moll von Anton Stepanovich Arensky schöpften zwei Komponisten aus dem ganzen Fundus romantischer Versatzstücke, die immer auf den Übervater russischer, romantischer Musik hindeuteten, Peter Tschaikowsky.

Das 8. Meisterkonzert 2023 in Kempten

Das war romantischer Wohlklang par excellence, der allerdings ziemlich zurückhaltend vom ATOS Trio dargeboten wurde. Trotz des perfektem Zusammenspiels hätte etwas mehr Glanz im Vortrag die Stücke, auch wenn sie keine Schlüsselwerke der romantischen Musik sind, in einem noch besseren Licht erscheinen lassen. Nach der Pause stieg die Spannungskurve spürbar mit den drei Miniaturen des bei uns gänzlich unbekannten Alexander Moissejewitsch Weprik. Wie aus dem Kompositionsbaukasten stellten die kurzen Stücke unterschiedliche Facetten musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten vor. Das ATOS Trio konnte hier besser als vor der Pause glänzen, der Vortrag wirkte spannender und einfallsreicher.

Gesteigert wurde dies dann im Hauptwerk des Abends, dem Trio Nr. 2, op. 67, von Dimitri Schostakowitsch. Unabhängig von hineininterpretierten, außermusikalischen Programmen ist es erstaunlich, die rein musikalische Wirkung von Schostakowitschs Kompositionsweise im Konzert live zu erhören. Wie es diesem Komponisten gelingt, mit einer Klarheit und Stringenz an musikalischen Ausdrucksmittel eine faszinierend tiefschürfende, sinnliche Wirkung zu erzielen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes genial und es fällt einem nur noch ein Johann Sebastian Bach als Vergleich ein. Mit diesem Werk hatte das ATOS Trio natürlich ein dankbares Objekt ausgewählt, an dem es seine Klasse demonstrieren konnte. Seine Stärken bestehen aus Klarheit statt Effekt und Nuancen statt Pathos. Und so ging nach knapp zwei Stunden ein Konzert ohne weitere Zugabe umjubelt zu Ende, das in der zweiten Hälfte mehr dem aktiven Hineinhorchen als dem passiven Zuhören gewidmet war.

Lesen Sie auch: Eindrucksvolles Passionskonzert in der St.-Mang-Kirche Kempten