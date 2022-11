Lisa Smirnova & Annette Naumann spielen mit der „Sinfonietta Köln“

Von: Jürgen Kus

Wunderbares Zwiegespräch zwischen der Solistin Lisa Smirnova und der Sinfonietta Köln. © Jürgen Kus

Kempten – Anders als beim Konzert von Lisa Smirnova und Annette Naumann im Februar diesen Jahres, als beide mit einem kurzfristig anberaumten Soloprogramm erfolgreich ein ganzes Orchester ersetzten, hatten sie beim zweiten Meisterkonzert der neuen Konzertsaison mit der „Sinfonietta Köln“ unter der Leitung von Cornelius Frowein das bereits damals eingeplante Orchester im Rücken.

Und das im buchstäblichen Sinn, denn für die beiden Cembalodoppelkonzerte von Johann Sebastian Bach waren zwei Flügel am vorderen Bühnenrand aufgestellt und verdrängten durch ihre räumliche Ausdehnung die Musiker und Musikerinnen des Orchesters in den rückwärtigen Teil der Bühne.



Würdiger Abschluss

Mit den Cembalokonzerten BWV 1060 und BWV 1062 fand das bereits 2017 begonnene Projekt, alle Cembalokonzerte Bachs mit Lisa Smirnova als Pianistin in Kempten aufzuführen, seinen würdigen Abschluss. Die Aufführung von Bachs Werken gelang den beiden Solistinnen am Mittwochabend vergangener Woche mit einer soliden Leistung. Es zeigte sich aber auch, dass für zwei Flügel plus einem Orchester die Kemptener Bühne an ihre räumlichen Grenzen stößt. Der Klang des Orchesters wurde so zumindest in den vorderen Reihen des Parketts hörbar von der „Wand“ der beiden Flügel abgedämpft.

Die Sinfonietta Köln hat sich einer sogenannten „historisch informierten“ Spielpraxis verschrieben und meint damit, einen historisch erforschten Aufführungsstil, z. B. im Stehen gespielte Violinen und Bratschen mit modernem Instrumentarium zu verbinden, also z.B. die Verwendung moderner Violinen oder statt des Cembalos die Verwendung des Flügels, den es zu Bachs Zeiten noch nicht gegeben hatte.

Bei der Sinfonie in Es-Dur von Bach-Sohn Johann Christian Bach konnte das Orchester sich besser als bei Bachs Cembalokonzerten im räumlichen Vordergrund zeigen. Allerdings erfüllte das Stück dann nicht ganz die Erwartungen, die der Leiter Cornelius Frowein in einer kurzen, aber aufschlussreichen Einführung vor dem Konzert zusammen mit Annette Naumann speziell bei diesem Stück geweckt hatte. Im Programmablauf eingeschoben zwischen den musikalisch kraftvollen Werken von Bach-Vater blieb es ein wenig farblos.



Alles andere als farblos ging es nach der Pause mit einem vierteiligen Stück des zeitgenössischen US-amerikanischen Komponisten Philip Glass weiter. Dessen Minimal Music war die Programmverbindung zu Bach-Vaters monothematischen Kompositionen und kommt durch eine stark repetitive Verarbeitung von wenig Tonmaterial zu sehr eingängigen, manchmal fast hypnotischen Wirkungen. Mehr noch als bei „Company“, das die Sinfonietta Köln an diesem Abend spielte, hört man dies bei anderen Werken von Philip Glass (z.B. bei der Filmmusik zu „Koyaanisqatsi“).

Solistin und Orchester in ihrem Element

Beim Hauptwerk nach der Pause, Mozarts Klavierkonzert KV 271, das sich am Ende als das Highlight des Abends entpuppte, wuchsen von Beginn weg Sinfonietta und Solistin Lisa Smirnova zu einer wunderbaren Spieleinheit zusammen. Das war ein wunderbares Zwiegespräch zwischen Solistin und Orchester über drei Sätze hinweg, stärker noch als bei Bach vor der Pause waren hier Solistin und Orchester in ihrem Element. Und so ging das zweite Meisterkonzert heftig beklatscht vom gut gefüllten Saal zu Ende.