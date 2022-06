Promoter Mevlüt Kaffar und sein Boxabend in Kempten

Von: Lutz Bäucker

Boxpromoter Mevlüt Kaffar und sein Lieblingsschüler freuen sich auf einen spannenden Kampfabend im Eisstadion Kempten. © Privat

Kempten – Seine Ziele sind ganz schön ambitioniert: „Ich möchte den Leuten erstklassiges Boxen bieten, erstklassige Unterhaltung und einen wunderbaren Sommerabend“, sagt Mevlüt Kaffar.

Sein Angebot für den Samstagabend (25. Juni): mindestens acht Boxkämpfe im Eisstadion. Das Motto: „Legends never die – Legenden sterben nie“. Klingt nach Las Vegas und soll an seinen verstorbenen Bruder und Boxer Mohammed Ali Kaffar erinnern. „Eine Herzensangelegenheit für mich – ich vermisse ihn sehr“, sagt Kaffar mit feuchten Augen.

Mission Boxen im Allgäu

Eigentlich hat der 43jährige keine Zeit mehr vor diesem Abend im umfunktionierten Stadion. „Organisieren, telefonieren, letzte Trainingseinheiten mit meinen Jungs, Interviews und und und“, berichtet Kaffar, der Trainer, Promoter und Pressesprecher in einem ist.

Er kommt mit dem E-bike zum Gespräch mit dem Kreisboten. „Ist doch selbstverständlich, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ist die halbe Miete“, grinst er. Ein Auto hat er nicht, sitzt gern auf dem Fahrrad. Das hält ihn fit für seine Mission: „Ich möchte das Boxen in Kempten populär machen, jungen Boxern eine Chance bieten und irgendwann mal die Nummer eins werden.“ Als Promoter, der nur die besten Kämpfer vertritt, das ist sein Traum. Amerika ist das Ziel, Las Vegas, dort, wo die großen Ringkämpfe steigen, dort, wo das große Geld verdient wird.

Hauptkämpfer und Debütant aus Kempten

Doch erst mal ist Allgäu angesagt. Mevlüt Kaffars zweiter großer Boxabend. Der erste im vergangenen Sommer lief schon ganz ordentlich, trotz Corona, trotz Hagel. Alle waren zufrieden damals, meint er, die Stadt, die Polizei, die Zuschauer. Kaffar selbst offenbar auch, sonst würde er nicht das Risiko eines zweiten Versuchs eingehen.

„Ich bringe richtig gute Boxer nach Kempten“, erzählt er. Sein Zugpferd ist Mertay Kahveci, ein riesiger Schwergewichtler aus Kempten, er tritt gegen Toni Thes aus Norddeutschland an. „Mertay rangiert auf Platz 298 von 1.293 Boxern in der weltweiten Rang- liste „Boxrec“.“ Seine Augen glänzen, als er das erzählt. „Eine tolle Leistung!“ Kaffar verweist auch auf Debütant Daniel Lorenz, einen schnellen jungen Fliegengewichtler aus Kempten. „Der Daniel ist erst 19 Jahre alt, ein echter Allgäuer Rohdiamant“, ist er sich sicher.

Boxen liegt in der Familie

Boxen liegt in seiner weitverzweigten vielköpfigen Familie. Nicht nur der verstorbene Bruder Mohammed Ali kletterte regelmäßig in den Ring. „Wir möchten ihn nochmal feiern, nicht traurig sein, denn wir haben ihn immer bei uns“, lässt er in sein Inneres blicken. Mevlüt Kaffar selbst durfte nie boxen. „Als Jugendlicher hab ich ziemlich viel Mist gebaut, das hat nicht gepasst.“ Stattdessen half er außerhalb des Rings mit, schleppte Wasser, massierte die Kämpfer, war der Laufbursche für alles. Und hatte den Blick für die Feinheiten beim Boxen. „Ich hab‘ gesehen, wenn die Jungs Fehler gemacht haben, wie sie zum Gegner stehen, ob sie noch genug Luft haben, wie sie taktieren.“ Fast zwangsläufig machte ihn das zu einem der jüngsten Boxtrainer im Allgäu. Heute managt er sein „Team Faustkunst“ und versucht, sich als regionale Größe zu etablieren.

Attraktives Rahmenprogramm

Sein sommerlicher Boxabend hat den Segen des „Bund Deutscher Berufsboxer BDB“, der offiziellen Dachorganisation. „Ich veranstalte hier ja kein Kirmesboxen, sondern richtigen Sport“, betont Kaffar. Also mit allen vorgeschriebenen Regeln, mit Ringarzt, unabhängiger Jury.

Das Begleitprogramm hat der umtriebige Mann vom Berg Ararat („Ich bin mit eineinhalb Jahren ins Allgäu gekommen“) weitgehend selbst gestrickt. Den DJ lässt er aus München kommen, die Ringsprecherin reist aus Augsburg an, lokale Bands aus dem Allgäu sorgen für den musikalischen Rahmen. 3.000 Zuschauer haben Platz im Eisstadion, für ein VIP-Ticket direkt am Ring bezahlt man 35 Euro. „Ich kümmere mich natürlich selbst um alles, auch um die Regie des Abends“, berichtet der Vater zweier Kinder und lacht. „Nach so einer Boxnacht bin ich geschafft, lieg erstmal ‘ne Woche flach.“ Am liebsten erholt er sich dann bei der Arbeit im Garten. „Ehrlich, das entspannt mich am besten.“ Den Boxern selbst tut danach der ganze Körper weh, nach Kopf- oder Lebertreffern dürfen sie mindestens vier Wochen lang nicht mehr kämpfen, so die Regeln.

Legenden sterben nie

„Um 16 Uhr ist Einlass“, sagt Mevlüt Kaffar und steigt wieder aufs Fahrrad. „Übrigens, Muhammed Ali, der war wirklich der Größte. Als Boxer sowieso, aber auch als Mensch. So einen gibt’s nie wieder.“ Legends never die – Legenden sterben eben nie.