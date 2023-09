Ministerpräsident Kretschmann auf Sommer-Tour in Isny

Von: Lutz Bäucker

Ohne Moos nix los: Kretschmann und Isnys Bürgermeister Magenreuter am Rande des renaturierten Schwandener Mooses. © Bäucker

Schwanden/Isny – Die bereitgestellten Gummistiefel musste er nicht anziehen, die bequemen Halbschuhe reichten aus für den Besuch des baden-württembergischen Ministerpräsidenten am Herbisweiher und im renaturierten Schwandener Moos. „Eine großartige Sache“, lobte Winfried Kretschmann das Engagement einer Gruppe Ehrenamtlicher unter Führung des Rotary Clubs. Sie haben in nur anderthalb Jahren das praktisch tote Moos wiederbelebt: „Moore spielen weltweit eine überragende Rolle beim Klimaschutz, deshalb müssen wir uns intensiv darum kümmern!“, so der grüne Landeschef bei seiner gut zweistündigen Visite in Isny.

Es war die letzte Station seiner Tagestour vom westlichen Bodensee durch Oberschwaben bis ins Allgäu. „Hier am Herbisweiher und im Moos, da hab ich ganz besonders die Bedeutung einer intakten Natur für unsere Gesellschaft gesehen und gespürt“, bilanzierte der Ministerpräsident. Kretschmann kam, sah und schwieg erst einmal.

Lokale Fachleute und Förster erklärten ihm die aktuellen Probleme des Waldes, referierten über den Stellenwert der CO 2 -schluckenden Moore, sprachen über Jungfern-Libellen und schwarze Kreuzottern und berichteten, warum früher Fischweiher für die Eiweißversorgung der Bevölkerung so wichtig waren.

Barfuß durch ein Brombeerdickicht

Kretschmann hörte aufmerksam zu, nickte und stellte immer wieder Fragen. Etwa 30 Bürger durften ihn auf seinem Waldspaziergang begleiten, diskutierten mit ihm über Gefahren für die Demokratie und wollten wissen, was er gegen die wuchernde Bürokratie tun will.

„Wir müssen was dagegen tun, weil sie Deutschland lähmt. Doch das ist nicht nur das Bohren eines dicken Brettes“, betonte der 75-Jährige , „sondern das wird ein Barfußgang durch ein dichtes und hohes Brombeerdickicht!“.

Gruppenbild mit Bürgern: Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann und Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter am Ufer des Herbisweihers. © Bäucker

Vorbildliche Aktion im Moos

Beeindruckt zeigte sich Kretschmann vom Engagement der Rotarier, die mit einem Spendenaufkommen von rund 90.000 Euro in nur 18 Monaten das tote Moos wiederbelebt haben: „Eine Vorbild-Aktion!“ Auch für Gastgeber und Bürgermeister Rainer Magenreuter ein wichtiger Schritt: „Isny ist quasi umzingelt von Mooren, das hilft unserem Klima sehr“.

Etwa 75 Tonnen Kohlendioxid soll das Schwandener Moos jährlich binden. Lange stand Kretschmann auch nachdenklich am Ufer des Herbisweihers, der bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts quasi brach lag und von Fichten überwuchert worden war. Heute ist das Gewässer ein Fluchtpunkt für seltene Tiere wie den Fischadler, er ist Heimat für viele selten gewordene Pflanzen.

Allgäu-Fan Kretschmann

„Ich komme gern ins Allgäu und besonders in die Nähe von Isny“, plauderte Kretschmann schließlich noch aus seinem privaten Nähkästchen. „Die Stadt hat was, hier geht was ab, als äußerster Vorposten unseres Landes ist sie was Besonderes. Nicht nur in Sachen Natur!“

