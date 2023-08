Mit dem Nachtbus von der Allgäuer Festwoche nach Hause: Diese Angebote gibt es 2023

Von: Susanne Lüderitz

Viel Hin und Her gab es im Vorfeld der Allgäuer Festwoche wegen des Nachtbus-Angebots in die einzelnen Gemeinden. © Symbolbild: PantherMedia/milangucci

Kempten/Oberallgäu - Das Thema hat hohe Wellen geschlagen die letzten Wochen: Die Nachricht, dass von der Allgäuer Festwoche in Kempten in diesem Jahr keine speziellen Nachtbuslinien in die umliegenden Dörfer im Oberallgäu und bis nach Obergünzburg und Weitnau fahren sollen. Manche Gemeinden haben trotzdem Buslinien für die Heimfahrt organisiert.

So läuft der Festwochen-Nachtbus 2023 im Dietmannsrieder Modell

Die Gemeinde Dietmannsried hat sich mit einem Busunternehmen und Vereinen zusammengetan. An vielen Festwochentagen bietet der Ort 2023 nun einen Ersatz für den Festwochenbus an. So an beiden Festwochensamstagen und -sonntagen und unter der Woche am Montag, Dienstag und Freitag. Zweimal startet der Bus laut Flyer an jedem dieser Tage vom Residenzplatz aus: um 22.15 und um 00.15 Uhr. Für die Mitfahrt sollen die Fahrgäste beim Fahrer vier Euro in Bar entrichten. Aus rechtlichen Gründen können nur so viele Gäste mitfahren, wie es Sitzplätze gibt. Auch eine Reservierung im Vorfeld wird es nicht geben.

Verschiedene Ortsteile steuert das Gefährt an: Die Haltestellen sind Dietmannsried, Reicholzried, Käsers, Eicholz, Naiers, Schrattenbach, Gemeinderied, Rauhmühle, Probstried und Überbach.

Wie Bürgermeister Werner Endres erläutert, sei die Nachfrage in Dietmannsried nach den Festwochenbussen in der Vergangenheit immer hoch gewesen. Man habe sogar Verstärkerbusse einsetzen müssen. „In der jetzigen Situation, wo jeder vom ÖPNV spricht, ist es unglücklich, dieses Angebot zu streichen“, so Endres. Die Bürger schätzten den Service, direkt am Gelände in den Bus steigen zu können.

Der Gemeinde-Chef habe aus der Bürgerschaft die Rückmeldung erhalten, dass man auch „einen Euro hätte mehr verlangen können“. Ziel müsse es laut Endres sein, im nächsten Jahr wieder ein Kombiticket auf die Beine zu stellen. Er hofft, im Herbst/Winter in die Planungen für 2024 miteinbezogen zu werden. Zwar sei der ÖPNV nicht Aufgabe der Gemeinde, „aber es geht um die Mobilität der Bürger“. Wie das Busangebot jetzt in diesem Jahr für Dietmannsried finanziell ausgeht, das weiß auch Endres noch nicht: „Es kann sein, dass am Ende auch Kosten an uns hängen bleiben.“

Festwochenbusse 2023 nach Altusried

Lange war in Altusried nicht klar gewesen, wie der Busverkehr in Richtung Altusried organisiert werde, sagt Tanja Wurster von der Gemeinde. Auch hier habe der Bürgermeister von Anfang an betont, dass es einen Bus geben müsse. „Gerade auf dem Land und gerade für die Jüngeren.“

Seit Ende der Woche ist nun klar, der Bus fährt ab Haltestelle Galeria Kaufhof nach Krugzell, Altusried und Kimratshofen. Der aktuelle Stand ist laut Wurster, dass es nun vielleicht sogar ohne die Altusrieder Vereine funktioniert. Die Abfahrtszeiten sind an jedem Festwochentag um 22.30 Uhr und nachts um 0.30 Uhr. Außer zum heutigen Warm-Up, hier fährt der Bus erst um 0.30 Uhr und am letzten Festwochentag, Sonntag, 20. August, lediglich um 22.30 Uhr. Die Fahrgäste zahlen fünf Euro.

Wie Jasmin Hösle, Altusrieder Musikantin und Gemeindemitarbeiterin schildert, sei der Unmut im Vorfeld groß gewesen. Der Tenor: „Wenn kein Nachtbus fährt, geht man nicht auf die Festwoche.“ Es sei einfach entspannter, Taxis dagegen teuer und Mangelware. Selbst wenn die Heimreise auf anderen Partys auch ohne Shuttleservice funktioniere, man sei es bei der Festwoche einfach so gewohnt gewesen. Entsprechend groß sei nun die Erleichterung.

Nightliner nach Wildpoldsried und Betzigau - Der Abfahrtsort an der Allgäuer Festwoche hat sich geändert

Änderungen hat es bis zuletzt auch in Wildpoldsried und Betzigau gegeben. Den Service organisiert haben hier der zweite Bürgermeister Günter Mögele und Jugendbeauftragte Tina Wiedemann. Am Freitagnachmittag wechselte noch der Abfahrtsort in Kempten, der nun an der Commerzbank am Residenzplatz liegt.

Die Buszeiten sind die gleichen wie nach Altusried, zum Obulus von fünf Euro. Angesteuert wird auch Hochgreut.

Das innerstädtische Busangebot mit verstärkten Linien zum Hauptbahnhof

Um die Heimreise mit dem Zug leichter zu gestalten, fahren zum Hauptbahnhof zusätzliche Buslinien um 22.10 Uhr und um 23.10 Uhr ab der ZUM.

Stadtnachtbusse ebenfalls an der ZUM verkehren um 19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35 Uhr sowie um 0.35 Uhr. Sie fahren in die Stadtteile sowie nach Sulzberg, Lauben und Waltenhofen.

An drei Stadtseiten können die Festwochenbesucherinnen und -besucher außerdem ihr Auto stehen lassen: am Eisstadion, an der Ignaz-Kiechle-Straße, und am Hauptbahnhof. Von hier aus gibt es Fahrten ins Zentrum.

Bedauern in den anderen Gemeinden

In Weitnau und Buchenberg bedauert man, dass die Festwochengänger in diesem Jahr die Heimfahrt selbst auf die Beine stellen müssen. „Es ist schade, aber die Organisation des Festwochenbusverkehrs ist nicht Aufgabe des Marktes Weitnau. In Kempten ist ja auch die Wertschöpfung“, sagte Weitnaus Bürgermeister Florian Schmid, „ich würde mir wünschen, dass es nächstes Jahr ein abgestimmtes funktionierendes ÖPNV-Konzept gäbe.“ Er vermutet, dass die Bürger sich in Fahrgemeinschaften organisieren.

Bürgermeister Gerhard Hock erläutert, dass man die Bemühungen um einen eigenen Festwochenbus in Durach wieder fallen gelassen habe. „Das Thema Kassieren war schon schwierig.“ Die Kostenbelastung sei hoch und voll auf das Risiko der Gemeinde gestrickt. In der Vergangenheit habe „die große Masse in Durach“ das Angebot nicht genutzt. Letztendlich fahre hier auch der Zug und die Buslinie 30.

In Haldenwang, Obergünzburg und Oy war kurzfristig niemand erreichbar. Auch hier verkehrt kein Nachtbus.

So kam es zu der Entscheidung über den Festwochenbus-Wegfall

Seit 1995, mit der Eröffnung der Zentralen Umstiegsmöglichkeit ZUM am Kemptener Stadtpark hat es das Angebot der Nachtbuslinien in die Gemeinden gegeben. Verstärkt fuhren die Omnibusse seit dem Jahr 2010, erinnert sich Helmut Berchtold CSU-Stadtrat und Vorstandsmitglied im Verkehrsverbund Mona. Er hat das Angebot jahrelang organisiert. Im Schnitt seien bis Corona immer zwischen 32.000 und 35.000 Fahrgäste gezählt worden.

Bis auf letztes Jahr. Da war es nur ein Drittel im Vergleich zur Vorcorona-Zeit. „Wir waren völlig vor den Kopf gestoßen, weil wir 2022 weit weg waren von unserer Auslastung; und das alles auf eigene Verantwortung.“ Der Messe- und Veranstaltungsbetrieb hatte immer eine Pauschale für die 440 Busse in die Gemeinden gezahlt. Mit dem Festwochenbändel für 3,50 konnten die Gäste den Nachtbus nutzen.

Die Pauschale, die seit 2017 stets bei 125.000 Euro gelegen habe, hätte in diesem Jahr wegen der Preissteigerungen deutlich anpassen müssen, wie Berchtold erläutert, auf 160.000 Euro. Dazu sei gekommen, dass im letzten Jahr die Kemptener Bürger die Nachtbusse kaum genutzt hätten. Und jetzt mit den regulären Nachtbuslinien, sei das Stadtgebiet samt Waltenhofen, Lauben und Sulzberg ohnehin abgedeckt.

Viele Gäste aus dem Umland würden das Nachtbusangebot auch gar nicht nutzen, weil nach dem endlichen Festwochenschluss After-Partys stattfinden und die Partygänger erst viel später in der Nacht die Heimreise anträten.

Im Werkausschuss hatte Festwochenbeauftragter Hans-Peter Hartmann bereits nicht ganz nachvollziehen können, warum die Empörung über den Wegfall der Busse nun so groß ist. Auf Nachfrage habe man oft die Antwort erhalten, dass es schon länger her sei, dass jemand den Festwochenbus genutzt habe. Auch Berchtold ist sich nicht sicher, ob sich nun auch wirklich jene Fahrgäste empören, die 2022 den Bus genutzt haben. Die Stadträte hatten sich auch die Frage gestellt, inwieweit Kempten für die Heimreise der Umlandgemeinden verantwortlich ist.

Eine kurzfristige Anfrage bei der Regierung von Schwaben, ob man während der Festwoche das Linien-Nachtbusangebot ausfallen lassen und durch den Nachtbusverkehr in die Gemeinden ersetzen könne, sei mit nein beantwortet worden.

Landrätin Indra Baier-Müller und Oberbürgermeister Thomas Kiechle haben laut Berchtold jedenfalls betont, dass nun bald nach einer Lösung für die Festwoche 2024 gesucht werden müsse. Dass der Wegfall des Angebotes nicht am mangelnden Personal liege, so Berchtold, sehe man nun ja an den Festwochenbussen der Gemeinden.

