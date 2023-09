Mit-Mach-Radl-Tour durchs Allgäu mit Markus Reichart (Grüne)

Der grüne Landtagskandidat Markus Reichart radelt durch seinen Stimmkreis Kempten/Oberallgäu und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, an der Tour etappenweise oder gerne auch länger teilzunehmen. © privat

Allgäu – Von Donnerstag, 7. September bis Sonntag, 10. September, heißt es „Radeln quer durch den Stimmkreis“ mit dem grünen Landtagskandidaten Markus Reichart. Dabei „erfahren“ die Teilnehmenden mit dem Radl nicht nur Wissenswertes und Kurioses über die jeweiligen Allgäuer Ortschaften.

Reichart gibt auch unterhaltsam interessante Einblicke in seinen persönlichen Alltag als Bürgermeister in Heimenkirch und Privatperson. Wie tickt der grüne Politiker als Mensch, was treibt ihn an, welche ganz besonderen Ziele möchte er für unsere Region aber auch landesweit umsetzen? Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Tour etappenweise oder gerne auch länger teilzunehmen.

Die Tour beginnt jeweils um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück in der jeweiligen Bäckerei oder ähnlichem am Startort der aktuellen Etappe. Am Samstag findet die „Königsetappe“ mit einigen Überraschungen und Höhepunkten statt: einmal quer durch den Stimmkreis von Wildpoldsried nach Weitnau, inkl. Besuch des Weitnauer Herbstmarktes mit zahlreichen Attraktionen, Ständen und Musik.

Eine gemeinsame Brotzeit im jeweiligen Biergarten oder ähnlichem vor Ort rundet den Radl-Tag in geselliger Atmosphäre ab. Die Verpflegung an den vier Tagen erfolgt in Eigenverantwortung der Teilnehmenden.

Weitere Infos unter: www.gruene-markus-reichart.de

Streckenverlauf Mit-Mach-Radl-Tour:

Donnerstag, 7. September

Wiggensbach, 9 Uhr bis 10.30 Uhr

Altusried, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Dietmansried, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Haldenwang, 15 Uhr bis 16 Uhr

Lauben, 16.30 Uhr bis 18 Uhr

Freitag, 8. September

Betzigau, 9 Uhr bis 10.30 Uhr

Durach, 11 Uhr bis 12 Uhr

Waltenhofen, 13 Uhr bis 14 Uhr

Sulzberg, 15 Uhr bis 16 Uhr

Samstag, 9. September

Wilpoldsried, 9 Uhr bis 11 Uhr

Buchenberg, 13 Uhr bis 14 Uhr

Weitnau, 15.30 Uhr bis 18 Uhr

Besuch des Weitnauer Herbstmarktes

Sonntag, 10. September

Missen-Wilhams 9 Uhr bis 10.30 (Transfer nach Wertach)

Wertach 11 Uhr bis 12 Uhr

Oy-Mittelberg 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr