Mitgliederversammlung des Milchwirtschaftlichen Vereins Bayern e.V.

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Im Rahmen der Mitgliederversammlung bedankte sich der Milchwirtschaftliche Verein bei seinen scheidenden Vorständen der einzelnen Arbeitsgruppen aus 2021: (v.l.) Elmar Karg, Stefan Mayer, Gerhard Boscher, Dr. Johann Meier, Michael Schalk, Hubert Dennenmoser, Geschäftsführer Clemens Rück, Ulrich Kraut. © Spielberg

Kempten – Am vergangenen Wochenende lud der Milchwirtschaftliche Verein Bayern e.V. zu seiner Mitgliederversammlung in das Hotel Restaurant Waldhorn ein.

Glücklich zeigten sich alle Verantwortlichen, nach zwei Jahren eine solche Versammlung in Präsenz abhalten zu können. Vorgelegt wurde den stimmberechtigten Mitgliedern am Freitagvormittag der Geschäfts- und Finanzbericht 2021, im Anschluss entlasteten die Mitglieder Vorstand und Geschäftsführung. Auch die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2022 auf das Niveau von 2021 und die Beschlussfassung zum Haushaltsvorschlag 2023 wurde durch die Mitglieder einstimmig angenommen.

Viel Prominenz hatte sich zur Mitgliederversammlung dann am Nachmittag eingefunden. Der neue Vorsitzende des MichwirtschaftlichenVereinsElmar Karg, der die Nachfolge des im April 2021 verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden Hans Epp übernahm, begrüßte u.a. Mechthilde Wittmann (MdB) und Eric Beißwenger (MdL), beide CSU; Alexander Hold (MdL) und Dr. Theodor Herz (MdL), beide Freie Wähler; den schwäbischen Bezirkspräsidenten des Bayerischen Bauernverbandes Alfred Enderle und den ehemaligen Bayerischen Staatsminister für Ernährung und Forsten Josef Miller.

Die Mitgliederversammlung des Milchwirtschaftlichen Vereins Bayern: Vorurteile über den „Klimakiller Kuh“

Die Begrüßungsrede an die rund 70 Versammelten hielt Kemptens dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll von den Grünen. Groll würdigte die Arbeit des Milchwirtschaftlichen Vereins, die 1887 begann. Man sei mitverantwortlch für die gute Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Das Allgäu habe sich zu einem führenden Kompetenzzentrum für Nahrungsmittel (Milch & Käse), der Verpackungsindustrie und Logistik entwickelt. Auch Eric Beißwenger hob in seiner Begrüßung die gute Zusammenarbeit mit dem Verein hervor.

Höhepunkt des Nachmittags war ein Impulsvortrag von Prof. Dr. Dr. Wilhelm Windisch von der Technischen Universität München zum Thema „Nutztierhaltung und Umweltschutz – das geht zusammen“. Der Experte aus München hob in seinem Referat die Vorteile der Nutztierhaltung auf Grünland hervor und versuchte, hergebrachte Vorurteile über Fleischkonsum wie den „Klimakiller Kuh“ zu widerlegen.

Zentraler Punkt seiner Ausführungen: Nicht die Nutztierhaltung sei für den Klimawandel verantwortlich, sondern die Industrie. Seinen Erläuterungen hörten auch der eingeladene Stadtrat Dominik Tardler von FFF; Rafael Schüle; Rohstoffbeschaffung Käserei Champignon; Ralf Arnold, Kreisobmann vom BBV Lindau und Martin Herz, Leiter DAV Jubi Bad Hindelang, zu, die nach dem Impulsvortrag in eine Podiumsdiskussion einstiegen.

Die Milchwirtschaft ist widerstandsfähig

In der Diskussion war man sich einig, dass nur ein kleiner Teil der Pflanzenkulturen für die menschliche Ernährung direkt genutzt werde (z.B. Kartoffel). Die Landwirtschaft erzeuge überwiegend nicht essbare Biomasse (z.B. Getreide, Gras), die die Grundlage für „eine Veredelung“, u.a. in der Nutztierhaltung, sei. So würden „wertvolle Nahrungsmittel für die Menschen“ erzeugt. Für den Milchwirtschaftlichen Verein war das Jahr 2021 angesichts eines bewegten gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld ein schwieriges. Nicht zuletzt der Regierungswechsel im Bund setzte neue Schwerpunkte.

Die Corona-Krise mit Lockdowns führte im Lehrgangsbetrieb am Spitalhof, der Molkereischule, der MUVA und an der Geschäftsstelle zu ungeplanten Veränderungen. Alle Bereiche waren von Personalmangel und Beschaffungsproblemen betroffen. Positiv dagegen, nach langwierigen Verhandlungen konnte 2021 der Vertrag zur Fortführung der Melk- und Tierhaltungskurse am Spitalhof erfolgreich für drei Jahre verlängert werden.

Ebenso erfreulich, der Neubau Wohnheim-Schule 21 für die überbetriebliche Ausbildung im Beruf des Milchtechnologen konnte planmäßig zum Start des Ausbildungsjahres 2021 in Betrieb genommen werden. „Als Ganzes bewies die Milchwirtschaft im Berichtsjahr die nötige Resilienz zur Bewältigung der Versorgungssicherheit mit Milchprodukten“, so das Fazit des Vereins. Auch die MUVA konnte im Corona-Jahr 2021 ihren Kunden ihr Labor- und Dienstleistungsangebot durchgängig und sicher zur Verfügung stellen. Ein Schwerpunkt lag auf Vorarbeiten zum Relaunch der Homepage.

Auch bei den Seminaren und internationalen Konferenzen lag der Schwerpunkt im Onlinebereich. Die Angebote für „Nur-Online-Teilnehmer“ sollen dementsprechend ausgeweitet werden. Das bayerische Rohmilchmonitoring, eine Kooperation mit dem milch.Bayern e.V., konnte auch 2021 erfolgreich fortgeführt werden. Einige Zahlen aus der Allgäuer Milchwirtschaft 2021: Der Milchkuhbestand lag bei 261.776 (leichter Rückgang zum Vorjahr); Milcherzeugnis 1.935.669 Tonnen (leichter Rückgang); Molkereibetriebe mit Milchbe-und/oder -verarbeitung: 37; Milchanlieferung von Erzeugern an die schwäbischen Molkereibetriebe 3.096.890 Tonnen.