Moritz Augenstein verteidigt Deutschen Derny-Meistertitel

Teilen

RSC-Fahrer Moritz Augenstein (li.) mit seinem Schrittmacher Christian Ertel (re.) © Mareike Engelbrecht

Kempten/Niederpöring – Vierfacher Deutscher Meister auf der Bahn! Nachdem Moritz Augenstein vor zwei Monaten bereits die Titel im Punktefahren, Scratch und Madison eingeheimst hatte, holte sich der Elite-Amateur vom RSC Auto Brosch Kempten am vergangenen Sonntag auf der Radrennbahn in Niederpöring souverän auch noch den Deutschen Meistertitel im Derny-Rennen über 120 Runden (40km).

Zusammen mit seinem Schrittmacher Christian Ertel fuhr der Titelträger aus dem Vorjahr von Anfang an kontrolliert an der Spitze und erhöhte zur Rennhälfte derart das Tempo, dass er innerhalb von 30 Runden das gesamte Feld überrundet hatte und den Sieg sicher nach Hause fahren konnte. Zweiter wurde Louis Leidert (RSV rad-net), Dritter Constantin Lohse (Berliner TSC).

Mayr mit Fotofinish-Sieg in Rülzheim

Seinen siebten Saisonsieg feierte Elite-Amateur Andreas Mayr vom RSC beim Rundstreckenrennen „Nacht von Rülzheim“ über 55 Runden (61km). Seiner Startattacke konnten nur drei weitere Fahrer folgen und zu viert überrundeten sie nach 16 Runden das Feld. Nachdem vier weitere Fahrer ebenfalls einen Rundengewinn realisieren hatten, fiel die Entscheidung um den Sieg unter diesen acht Fahrern.

Mit einem Tigersprung setzte sich Mayr im Schlusssprint um wenige Zentimeter gegen Florenz Knauer (54x11) durch, der ihn in der Zielkurve mit einem riskanten Fahrmanöver noch beinahe zu Fall gebracht hätte. Dritter wurde Colin Heiderscheid (LEOPARD TOGT Pro Cycling). Steffen Greger belegte Rang zehn, Florian Weber Rang 13 und Jaro Bräunig Rang 16.

Platz zwei für Mayr am zweiten Tag

Das gleiche Duell wie beim Nachtrennen am Tag zuvor auf derselben Strecke lieferten sich Mayr und Knauer beim Großen Preis der Brauerei Bellheim am Sonntag in Rülzheim/Pfalz, einem Kriterium über 60 Runden (66km).



Mayr attackierte nach der 2. Wertung mit Joshua Asel am Hinterrad und wenig später schloss Knauer zu ihnen auf. Zu dritt überrundeten sie das Feld, fuhren gleich durch und überrundeten fünf Runden vor Schluss erneut. Bei den Wertungssprints hatte diesmal Knauer die schnellsten Beine und gewann am Ende mit 47 Punkten vor Mayr (27 Punkte) und Asel (14 Punkte). Steffen Greger kam auf Rang 14, Florian Weber, der zuvor im Parallelsprint-Wettbewerb einen starken dritten Platz belegt hatte, auf Rang 18. kb