München als Vorbild?

Von: Dominik Baum

Raufklettern kann man auf dieses Kunstwerk im Zentrum von Pasing zwar nicht, aber genutzt werden kann es trotzdem. Besonders in Sommermonaten erfreut sich das Werk von Jeppe Hein großer Popularität. © privat

Kempten – „Ist das Kunst oder kann man da raufklettern?“ lautete die zentrale Frage des letzten „Bewegten Donnerstags“ – einer Veranstaltung, die regelmäßig vom Kempten-Museum in Kooperation mit dem Architekturforum Allgäu veranstaltet wird.

Am vergangenen Donnerstag diskutierten vier Podiumsgäste online über die Bedeutung und richtige Umsetzung von Kunst im öffentlichen Raum. Besonders von einem Konzept aus München waren einige Gäste und Zuschauer, darunter Kemptens Kulturamtsleiter Martin Fink, angetan.

Die Podiumsgäste

Wo findet eine Auseinandersetzung mit Kunst im Stadtraum statt? Wer entscheidet, was im öffentlichen Raum präsentiert wird? Wie verändert öffentliche Kunst die Wahrnehmung? Und wie kann eine Bürgerbeteiligung gelingen? Mit diesen Fragen setzten sich die diesmaligen Podiumsgäste des Bewegten Donnerstags auseinander. Eingeladen waren der Kemptener Bildhauer Guido Weggenmann, Initiator der Kunstarkaden Kempten, Nina Oswald, Leiterin von Quivid, dem Kunst-am-Bau-Programm der Stadt München, Bruno Wank, Gründer der Ausstellungshalle „VPGö“ in der ehemaligen Verpackerei in Görisried und Bertram Sellner, Vorsitzender des Kulturausschusses und Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Irsee.

Quivid als Inspiration für Kempten?

„Das ist ein bundesweit vorbildliches Programm. Da können wir aus der Landeshauptstadt sehr viel lernen“, leitete der Moderator des Abends, Franz G. Schröck vom Architekturforum Allgäu, in das Kunstprogramm aus München ein und übergab Quivid-Leiterin Nina Oswald das Wort. Seit 1985 gebe es in München eine Kommission für Kunst am Bau und im öffentlichen Raum, die als ehrenamtliches Gremium mit 19 stimmberechtigten Mitgliedern arbeite, so Oswald. Das Besondere daran: Nicht die Stadtverwaltung entscheide, sondern die fachkundigen Mitglieder, darunter Künstler, Kuratoren, Kunsttheoretiker und Architekten. Die Geschäftsführung der Kommission liege beim Baureferat.



Anhand einer Kurzpräsentation zeigte Oswald beispielhaft auf, welche Quivid-Projekte im Zusammenhang mit Baumaßnahmen bereits an Schulen, U-Bahnhöfen, Museen und anderen öffentlichen Plätzen entstanden sind. „Bei jedem Bauprojekt können bis zu zwei Prozent der Baukosten für Kunst angesetzt werden.“ Neben dem am Baureferat angesiedelten Quivid-Programm sei das Kulturreferat für freie Kunst im öffentlichen Raum zuständig. In diesem Fall könne Kunst unabhängig von Baumaßnahmen örtlich flexibel und meist temporär realisiert werden.



Von einer „hochprofessionellen Herangehensweise“ beim Münchner Kunst-am-Bau-Programm sprach Bildhauer Bruno Wank, der von 2008 bis 2012 Mitglied der Kunstkommission war. „Der Architekt wird beim Briefing eingeladen, man bekommt fundierte Grundlageninformationen, die Kommission ist mit Fachleuten aus vielen künstlerischen Sparten statt städtischen Mitarbeitern besetzt“, zählt Wank auf, was das „Vorzeigebeispiel“ für ihn ausmache. „Kommunen müssen bereit sein, auf diesen Zug aufzuspringen.“

„Wir werden uns auf jeden Fall München genauer anschauen“, sagte Martin Fink. Der Kulturamtsleiter der Stadt Kempten könne sich eine Fachjury in Zukunft gut vorstellen. „Die Kommune muss sich dazu bekennen. Das kostet natürlich personelle und finanzielle Ressourcen.“ Auch eine Verortung am Baureferat als „ausführende Stelle“ finde er sinnvoll.

Gastgeberin Dr. Christine Müller Horn, Museumsleiterin und stellvertretende Kulturamtsleiterin der Stadt Kempten, zeigte sich als „Fan des strukturierten Vorgehens“ der Stadt München. „Sollten wir das für Kempten ins Auge fassen, müssten wir es etwas abspecken“, räumte sie zeitgleich ein.

Sensibilisieren und beteiligen

Wichtig für die erfolgreiche Umsetzung von Kunst im öffentlichen Raum sei die „Haltung politischer Entscheidungsträger“, meinte Bertram Sellner, 2. Bürgermeister von Irsee.

Seine Gemeinde profitiere zwar davon, dass sich viele Künstler dort angesiedelt hätten, aber trotzdem werde nicht jedes Projekt „einfach durchgewinkt“. Den Mehrwert für die Gemeinde darzulegen, mache Spaß, sei aber auch anstrengend. „Warum 30.000 Euro für Kunst ausgeben, statt eine Straße zum vierten Mal zu teeren?“, nannte der Bürgermeister beispielhaft eine Frage, mit der sich der Gemeinderat befassen müsse.

Wie wichtig es sei, auch die Bürger mitzunehmen, betonte der Kemptener Guido Weggenmann. „Gerade bei Kunst im öffentlichen Raum braucht es Akzeptanz.“ Diese könne laut des Bildhauers aber auch geschaffen werden, indem die Kunst Diskussionen auslöse und so ein Gesprächseinstieg geschaffen werde.



„Wenn Kunst nur um der Kunst Willen da ist, empfindet man als Bürger: Das ist überflüssig“, meldete sich auch eine Zuschauerin zu Wort. „Kunst muss meines Erachtens immer in Dialog treten.“ Als gelungenes Beispiel nannte sie die Wolke am Theater, die einen „sonst nur langweiligen Vorplatz bereichert“.

