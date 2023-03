Münchner Symphoniker spielten in Klassikbox in Kempten

Von: Achim Crispien

Teilen

Die Münchner Symphoniker bei ihrem Auftritt in Kempten. © Crispien

Kempten – Welch eine Eröffnung: Schon die Aufstellung der Stühle ließ viel Neues erahnen.

Mit kleiner Besetzung zauberten die Münchener Symphoniker musikalisch Leichtes, Lustiges und Frohes auf der Bühne, u.a. von Aaron Copeland oder Dimitri Schostakowitsch. Stücke von Erwin Schulhoff zwischen Jazz und tschechischer Tradition überraschten die zahlreichen Gäste in der Klassikbox.

Ragtime, Shimmy & Co sind somit aus den Tanzsälen heraus und auf dem klassischen Konzertpodium angekommen. Der Pianist Frank Dupree – Gewinner u.a. der Opus Klassik 2018 – brannte an seinem Flügel mit vollem Körpereinsatz ein wahres Notenfeuerwerk ab. Eine weitere Neuerung: Dirigent Joseph Bastian. 2016 feierte er seinen Einstand, als es während der Konzertwoche einsprang. Nun wird der 41-jährige, der bereits an vielen wichtigen Konzertstätten weltweit sein Können bewies, die Münchner Symphoniker in den nächsten Jahren formen und leiten. Langer Applaus und Beifallsrufe zeigten, dass die vielen Besucher mit dem musikalischen Kaleidoskop vollauf zufrieden waren.