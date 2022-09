Musikkapelle Rohrdorf feiert mit Freunden aus Südtirol

Zum Jubiläum 50-jährigen Freundschaftsjubiläum übergaben die Musikanten aus Mauls den Vorständen der Musikkapelle Rohrdorf e. V. einen Wegweiser. V.l. Matthias Blasbichler, Mathias Wunn, Katrin Rudhart, Christoph Brunner, Oswald Mair. © privat

Isny/Rohrdorf - Drei Tage feierten die Musikkapelle Rohrdorf zusammen mit ihrer Partnerkapelle aus Mauls/ Südtirol.

Im Rahmen des diesjährigen Rohrdorfer Dorffestes waren besondere Gäste zu Besuch in Rohrdorf: Die Musikanten der Patenkapelle aus Mauls (Südtirol). Ganz im Zeichen der Freundschaft gab es an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm, bei dem alte Bekanntschaften wieder aufgelebt sind und neue geschlossen wurden.



Die Musikkapelle Mauls und die Rohrdorfer Musikkapelle verbindet bereits über 50 Jahre eine Kameradschaft. Dieses Jubiläum wurde an einem ganzen Wochenende gefeiert. Seit Beginn des Zusammenschlusses ist es Tradition, dass sich die Musikanten beider Kapellen in der Regel alle zwei Jahre treffen – abwechselnd in Mauls und Rohrdorf. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Treffen in den vergangenen Jahren nicht stattfinden, so dass sich die Musikanten sehr freuten, nach fünf Jahren wieder gemeinsam Zeit zu verbringen.



Neben einem Kameradschaftsabend am Freitag stand am Samstag eine Wanderung zum Schwarzen Grat an, bevor das Rohrdorfer Dorffest am Abend offiziell begann. Am Sonntagvormittag begleiteten die Maulser Musikanten den Gottesdienst auf dem Festgelände und spielten zum Frühschoppen auf. Dieser Rahmen wurde von den Vorständen beider Kapellen genutzt, um die vergangenen 50 Jahre Revue passieren zu lassen.



Zum Abschluss des Festes übergaben die Maulser Musikanten ein Geschenk an die Rohrdorfer: Ein Wegweiser, der die Richtung nach Mauls zeigt und immer an die schönen gemeinsamen Stunden erinnern, aber auch Vorfreude auf kommende Erlebnisse machen soll. Und dass die Entfernung zwar groß, aber dennoch jederzeit zu überwältigen ist, haben zwei Gäste aus Mauls bewiesen: Sie haben den Weg von Mauls nach Rohrdorf – insgesamt 226 Kilometer – an nur einem Tag mit ihrem Fahrrad absolviert.



Oswald Mair, Obmann (Vorstand) der Musikkapelle aus Mauls, fasst das Wochenende im Allgäu wie folgt zusammen: „Alles war mit so viel Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit überlegt und vorbereitet. Wir werden noch lange und oft über das Erlebte in diesen drei Tagen sprechen, schmunzeln und lachen.



Für uns war dieses Partnerschaftstreffen ein Highlight in unserem Vereinsleben, das seine Spuren hinterlassen wird und mich sehr zuversichtlich auf die kommenden Jahre blicken lässt, was das Fortbestehen unserer Partnerschaft betrifft.“

