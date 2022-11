Nach Speedway-Legende Josef „Wack“ Hofmeister ist jetzt ein Stadion benannt

Von: Melanie Weidle

Josef „Wack“ Hofmeister mit einer Tafel, die er bei der Stadiontaufe in Abensberg überreicht bekam. © Melanie Weidle

Kempten/Abensberg – Dreifacher Europameister, erster Deutscher, der es ins Weltfinale im Londoner Wembley­stadion geschafft hat – unter anderem diese Erfolge machten den Wahl-Kemptener Josef Hofmeis­ter im Motorrad-Bahnsport bekannt. Sein Heimatverein, der MSC Abensberg in Niederbayern, hat dem mittlerweile 88-Jährigen jetzt ein Denkmal gesetzt und sein Stadion auf den Namen „Wack Hofmeister Stadion“ getauft.

„Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass der MSC Abensberg dies in die Wege geleitet hat“, sagte Hofmeister, dessen Spitzname „Wack“ ist, im Gespräch mit dem Kreisboten. „Das ist eine große Ehre für mich.“ Bei der offiziellen Stadiontaufe Anfang Oktober im Rahmen eines ADAC-Speedway-Rennens zwischen dem MSC Abensberg und dem italienischen MC Lonigo war er natürlich vor Ort.



„Wack ist für alle im Verein eine Person, zu der wir heute immer noch aufschauen. Der gesamte Verein freut sich jedes Mal, wenn er zu unseren Rennen kommt. Kurz gesagt, wir wissen um die Verdienste von Wack für unseren MSC. Deshalb ist es an der Zeit, dass wir ihm dies im Zuge einer Rennveranstaltung samt Stadion­taufe ausdrücken“, schreibt Dominic Pecher, 1. Vorsitzender des MSC Abensberg, im Programmheft zur Stadiontaufe.



Zahlreiche Erfolge schon als Jugendlicher

Zum Motorrad-Sport gekommen sei Hofmeister zufällig. Er habe nach dem Krieg mit seinem Vater in Plattling ein Jugendrennen verfolgt und sei dort von einem Bekannten gefragt worden, ob er sich auch vorstellen könne zu fahren. Mit knapp 13 Jahren fuhr er 1947 sein erstes Rennen auf einem geliehenen 100-Kubikzentimeter(ccm)-Motorrad. Er erkämpfte sich dabei den zweiten Platz und so nahm seine sportliche Karriere ihren Lauf. Es folgten zahlreiche Erfolge in den Jugendklassen und bei seinem ersten Rennen in Abensberg 1949 wurde Wack in der Jugendklasse 100ccm Zweiter. In den Jahren 1950/51 stieg er zum Ausweisfahrer in der 125ccm-Klasse auf und verbuchte im Alter von 16 Jahren bereits 27 Rennsiege. 1952 stieg er zum Lizenzfahrer auf.



Als seinen ersten großen Erfolg nennt Hofmeister gegenüber dem Kreisboten seine erste Qualifikation für das Weltfinale im Londoner Wembleystadion im Jahr 1957, wo er als erster Deutscher überhaupt teilnahm. Insgesamt startete er viermal beim Weltfinale. „Dabei sein war hier eine große Sache. Das waren sehr umkämpfte, harte Ausscheidungsrennen.“ Die Krönung seiner Erfolge waren die drei Sandbahn-Europameisterschaftstitel in Folge in den Jahren 1958, 1959 und 1960. „Das war damals der höchste Titel, da es noch keine Weltmeisterschaften gab“, erklärt der 88-Jährige, der sowohl Langbahn/Sandbahn-Rennen auf bis 1.000 Meter langen Runden wie auch Speedway-Rennen auf 400 Meter langen oder kürzeren Runden gefahren ist.



Mit 29 die Karriere beendet

Noch während seiner aktiven Zeit kam Hofmeister nach Kempten, wo er über die Jahre auch mehrere Rennen gefahren ist. „Damals gab es große Rennen im Illerstadion“, erinnert er sich. Ab 1962 lebte er dann in Kempten und betrieb bis 1996 ein Sportgeschäft in der Bahnhofstraße. Da der Motorsport damals schon fast „eine Berufsaufgabe“ war, er sei „Halbprofi“ gewesen, beendete er 1963 „im jungen Alter“ von 29 Jahren seine sportliche Karriere – standesgemäß mit einem Sieg auf seiner Heimbahn in Abensberg. „In Manfred Poschenrieder hatte ich damals aber einen würdigen Nachfolger“, sagt „Wack“ über den Kemptener, der in den 1960er- und Anfang der 70er-Jahre Deutschlands erfolgreichster Bahnfahrer war. „Er war ein guter Sportkamerad und harter Konkurrent und wir sind dicke Freunde“, so Hofmeister, der bis heute in Kempten lebt.



Seine zweite Leidenschaft, das Fliegen, übte er bis zu diesem Sommer aus. Doch mit nun 88 Jahren tue er sich schwer, in den Segelflieger ein- und auszusteigen, weshalb er entschieden habe, damit aufzuhören. So genießt er seine Zeit nun mit seinen beiden Töchtern und den Enkeln.



Zu seinem Spitznamen „Wack“ ist Hofmeister übrigens durch eine Tante gekommen, verrät er. Die habe kurz nach seiner Geburt in die Wiege geschaut und gemeint, „so ein süßes Wackerl“. Und seitdem war er das „Wackerl“ oder später eben der „Wack“.