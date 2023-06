Kempten: Abschluss APC Sommer Festival 2023

Von: Jürgen Kus

Teilen

Die Unterbiberger Hofmusik erobert die Welt. © Jürgen Kus

Kempten – Was haben das APC Sommer Festival 2023 und der erste Wahlsieg eines AfD-Landratskandidaten in Deutschland miteinander zu tun?

Abgesehen davon, dass sie zeitgleich zum Ende der vergangenen Woche hin stattfanden, zeigen sie zwei Pole aktuellen Denkens und menschlicher Befindlichkeit im Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Rückschritt, Zukunft und Vergangenheit.



Dass die AfD nicht für Völkerverständigung und Gleichberechtigung unter allen Menschen dieser Welt steht, muss traurigerweise dem letzten Protestwähler klar sein. Dass aber genau dies in der – im Guten wie im Schlechten – immer enger werdenden Welt ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Mittel für ein gelingendes Zusammenleben aller ist, das war der Subtext des diesjährigen APC Sommer Festivals.

APC Sommer Festival 2023 - Handschrift des Kurators erkennbar

Das Festival wurde wie jedes Jahr in einer erfolgreichen Zusammenarbeit des Kemptener Kleinkunstvereins Klecks e.V. und des Kulturamts Kempten durchgeführt und trug – so erlebte man es in den vier Tagen in dessen Ansagen – die Handschrift des diesjährigen Kurators Magnus Dauner. Im letzten Konzert am Sonntagabend zitierte er zu Beginn des Abends eine Frage der Sängerin Svitlana Sonyk der ukrainischen Frauen-Band Svity, die sich wunderte, wo denn die deutsche Volksmusik geblieben sei. Magnus Dauners Antwort deutete den geschichtlichen Hintergrund für deren Abwesenheit an. Wäre Svitlana Sonyk drei Tage zuvor am Donnerstagabend beim Auftritt der Unterbiberger Hofmusik dabei gewesen, dann hätte sie mit eigenen Ohren gehört, dass die deutsche oder speziell die bayerische Volksmusik durchaus lebt. Bei den sechs Musikern der Unterbiberger Hofmusik kam allerdings zu den unverkennbaren Wurzeln in der bayerischen Blasmusik ein reichhaltiger Schuss an Kunst und Virtuosität hinzu. Und Auslandserfahrung. Denn als gestandene Weltmusiker hatten sie bereits zwischen Indien und den USA viele andere Länder in vielen Konzerten musikalisch bereist. Mit Andrew Mc Naughton war sogar ein Australier in der ansonsten hauptsächlich durch Mitglieder der Familie Himpsl gebildeten Band vertreten. Der spielte aber einen Zwiefachen genauso souverän wie das Volkslied Guten Abend, Gute Nacht, das in vielen Variationen bis zum reinen Gesang als letzte Zugabe eines gefeierten Konzerts gewählt wurde.

Impressionen APC Sommer Festival 2023 Fotostrecke ansehen

Literarisch-musikalische Begegnung am Freitag

Am Freitag konnte man sich zunächst alles oder nichts unter dem angekündigten Titel „Eine literarisch-musikalische Begegnung mit der Schriftstellerin Nadine Pungs und dem Multi-Instrumentalisten Omid Bahadori“ vorstellen. Was aufgrund des zu erwartenden Regens in der Wandelhalle des Römerbezirks stattfand, hatte dann doch etwas mit Tausendundeiner Nacht zu tun, auch wenn sich die Reiseschriftstellerin Nadine Pungs gleich zu Beginn gegen diesen klischeebehafteten Begriff ausgesprochen hatte. Als langjährige Alleinreisende in den Nahen und Mittleren Osten, erzählte sie mit frischer Stimme so kenntnisreich und spannend, dass man gar nicht anders konnte, als in die Welt von Tausendundeiner Nacht einzutauchen, allerdings durch diesen von aktuellen Erfahrungen geprägten Vortrag gewissermaßen in eine vom Kopf auf die Füße gestellte Tausendundeine Nacht. Ihr musikalischer Begleiter, der iranische Musiker Omid Bahadori, verstärkte und unterstrich mit einfühlsamen Spiel auf der Gitarre, der Kalimba und der Handpan die assoziative Reise des Publikums in den Iran, nach Oman, in den Jemen und nach Saudi Arabien.

Buntestes Konzert am Samstag

Am Samstagabend gab es bei schönstem Wetter auf der Festivalbühne das bunteste Konzert der vier Tage! Eine Band, die sich sofort in die Herzen der Zuschauer spielte, sei es durch die witzig-sympathischen und mit viel Understatement versehenen Ansagen des Münchner West-End-Marrokaners Mohcine Ramdan, sei es durch die vibrierende Mischung von sehr unterschiedlichen westlichen und orientalischen Instrumenten. Im Laufe des Konzerts kamen dann noch zusätzlich zu den bereits Anwesenden drei indische Musiker und Musikerinnen auf die Bühne und die „Weltmusik“ war perfekt. Mohcine Ramdan ist hauptberuflich Dozent mit Doktorabschluss am Institut für Grundschulpädagogik an der LMU München und Mastermind hinter diesem Bandprojekt, genannt Jisr, was auf deutsch „Brücke“ bedeutet. Seine Freundschaft zum leider im letzten Jahr verstorbenen Roman Bunka, einem der Gründungsmitglieder der „Weltmusik“-Erfinder Embryo, öffnete dem umtriebigen Gembri-Spieler das Tor zur deutschen Musikszene. Inzwischen hat er bereits mit vielen prominenten Musikern zusammen gespielt und ist mit Jisr sehr gut im Konzertbetrieb vertreten. Wie schön, dass man ihn und seine mitreissende Gruppe nun auch in Kempten kennenlernen konnte.

Abschluss am Sonntag

Am abschließenden Sonntag standen zwei Frauen-Bands auf dem Programm. Zunächst drei Frauen aus der Ukraine, die sich Svity nennen. Ihrem Vortrag von ukrainischer Volksmusik auf typisch ukrainischen Instrumenten wie der Bandura, mit Ausflügen in die klassische Musik ukrainischer Komponisten, fehlte jegliche Attitüde von Coolness oder ‚Hipness‘, so wie wir es in Pop- oder Jazz-Konzerten gewohnt sind. Das bedeutete, dass man sich als Zuhörer schon etwas anstrengen musste, um in die Musik hineinzuhören und ihren Reiz, den sie zweifellos besaß, zu erfassen. Die Stücke atmeten durchwegs eine für uns als typische Moll-Melancholie wahrgenommene Seite östlicher Musik. Auch die zweite Band des Abends bestand aus drei Frauen, diesmal aus dem Iran. Sie nennen sich Aban Ensemble und ihrer Musik merkte man das Kämpferische und den Mut an, den es braucht, um sich gegen ein so barbarisches Männer-Regime aufzulehnen, wie es in dem Land ihrer Verwandten und Freunde seit langem herrscht. Mit ihrem Auftritt ging ein vielschichtiges APC-Festival zu Ende, das diesmal nicht so sehr das rein musikalische Geschehen im Fokus hatte, sondern auch dessen kulturelle Ursprünge und Herkünfte, und somit zu einem Blick und vielen Gedanken hinter den Kulissen anregte.