Nachruf auf tatkräftigen Kultur- und Konzertförderer Dr. Franz Tröger von seinem Bruder

Teilen

Dr. Franz Tröger (re.) im Gespräch mit OB Thomas Kiechle am Rande der Pressekonferenz für Classix im Jahr 2018. © Archivfoto: Tröger

Kempten - Am Montag, 30. Mai, starb Dr. Franz Tröger mit 86 Jahren nach einem langen und prall erfüllten Leben.

„Geboren in Kempten im Olympia-Jahrgang 1936 erlebte er als Kind den Krieg mit, einschließlich eines Bombentreffers im elterlichen Haus und Geschäft in der Bahnhofstraße. Dort (im heutigen „Illerkauf“) hatte die Familie eine Eisenhandlung, auch Haushaltwaren und Werkzeuge, sowie Grobeisen, vom Baustahl bis zum Kanaldeckel. In den Nachkriegsjahren folgte die Gymnasialzeit im „Grünen Kasten“. Ein lebensprägender Einschnitt war der überraschende Tod des geliebten und bewunderten Vaters 1950 bei einem Autounfall. Von ihm hatte er die Liebe zu den Bergen und zum Bergsteigen und Klettern. Dieser Liebe ging er durch zahllose „Bergfahrten“ oft und gerne nach.

Wie so oft bei zu früh verstorbenen Vätern sollte nun auch Franz (der Dritte, bereits Großvater und Vater hießen Franz) die Stelle seines Vaters einnehmen in Familie und Geschäft, obwohl seine Interessen, Neigungen und wohl auch Begabungen andere waren. Also kam das Studium des Maschinenbaus, um später den Bereich Werkzeuge und Maschinen führen zu können, und der Volkswirtschaft, in welcher er an der Universität Innsbruck promovierte. Hochzeit, Kinder – ein ganz normales Leben hätte folgen können.



Diese Welt war ihm zu eng, seine Neugier, sein Ehrgeiz und wohl auch seine Fähigkeiten wollten mehr. Also kam es zu einem Ausflug in die Politik, als Stadtrat für die CSU in Kempten, wie auch zu Reisen in die weite Welt. Allerdings zu sehr ungewöhnlichen Reisen: Anfangs der 1960er ersteigerte sich Franz von der British Army in Deutschland einen gebrauchten Bedford-LKW. Diesen ließ er sich für Reisezwecke etwas umgestalten (Wohnmobile gab es noch nicht) und fuhr zusammen mit einem Freund von Kempten nach Kabul/Afghanistan, auf teils sehr abenteuerlichen Wegen, später auch weiter bis Kathmandu/Nepal.

In Kabul hatte er im dortigen Rotary-Club eine Begegnung mit dem afghanischen König Zahir Schah. Der heutige Leser sei daran erinnert, daß die 1960er noch ohne iPhones oder ähnliches auskamen, Franz also über Wochen nicht erreichbar war. Er hatte versprochen, sich in den deutschen Botschaften unterwegs zu melden, dorthin könne man ihm im Bedarfsfall eine Nachricht schicken.

Auch die Welt der eigenen Eisenhandlung war ihm zu eng. Franz begann, Betonmischer aus Deutschland nach aufbaubedürftigen Ländern zu exportieren, nach Griechenland zuerst, dann auch weiter in den Libanon, nach Syrien und in die Türkei. Dazu fuhr er dann mit dem Auto nach Athen, Istanbul oder Izmir, um mit den dortigen Kunden englisch oder französisch zu verhandeln.



Zuhause in Kempten fand er ein weiteres Standbein, welches seinen Neigungen noch besser entsprach: die Kultur, insbesondere die Musik. Nachdem er seine Heimatstadt musikalisch unterversorgt sah und eine Verbesserung in seinem Sinne nicht abzusehen war, gründete er kurzerhand eine eigene Konzertreihe in Konkurrenz zu den Veranstaltungen der ­Theatergemeinde, die dies im Auftrag der Stadt tat. Nach etlichen Auseinandersetzungen wurden beide Reihen zusammengelegt unter Franz‘ musikalischer Programmgestaltung. Bis zu seinem Tod blieb dies so, zuletzt verantwortete Franz die Reihe „Meisterkonzerte“ im TiK.



Einen großen Einschnitt in seinem Leben bedeutete auch der Abbruch des „Tröger-Hauses“ 1970, dort sollte ein neues Geschäftshaus entstehen. Daraus wurde der heutige „Illerkauf“. Aber das alte Haus, ganz ursprünglich die Gaststätte und Brauerei „Sonnenkeller“, mit den beiden „Eisenmännern“ war verschwunden und mit ihm auch die Firma Tröger mit ihrem Einzelhandel aus dem Stadtbild. Am Ostbahnhof gab es sie noch mit dem Großhandel für Sanitär und Baustahl. Auch dieser Bereich wurde später verkauft und aufgegeben.



Franz hatte inzwischen andere Aktivitäten entwickelt: In Griechenland ließ er nach Talkum und Speckstein schürfen, um diesen dann an die kosmetische Industrie zu liefern. Eine übermächtige Konkurrenz ließ daraus keinen Erfolg werden.



Schließlich holte ihn der ständige Raubbau an seiner Gesundheit ein und erzwang eine deutliche Reduzierung der Aktivitäten. Für diverse Auftraggeber übernahm Franz die Verwaltung und Betreuung von deren Immobilien in Kempten. Dies gab ihm den Lebensunterhalt ebenso wie die Freiheit, sich „seiner“ Musik zu widmen. Daraus entstand das Festival „Fürstensaal-Classix“, das mit Hilfe vieler Freunde über viele Jahre stattfand und auch weitergeführt werden soll.



Das alles sind nur ein paar Schlaglichter auf das Leben des Franz Tröger. Er hat Kempten zeitweise mitgestaltet und -geprägt, und insbesonders durch seine musikalischen Aktivitäten sehr vielen Menschen Freude gemacht. Natürlich ging dies nicht ohne eine Vielzahl an Helfern, finanziell und auf andere Weise. Und oft genug war er auch ziemlich anstrengend, stur, besserwisserisch, und ist gelegentlich auch gescheitert. Die Bewertung hierzu bleibt jedem selbst überlassen und wird je nach Kenntnis und Verbundenheit etwas unterschiedlich ausfallen.



Wie sie auch immer ausfällt: Kempten ist um eine bemerkenswerte und bedeutende Persönlichkeit ärmer.“

Leopold Tröger