Kotterner Nachwuchsringer zeigen sich in Baienfurt gut in Form – Bruno Bielmeier nicht zu schlagen

Erfolgreich in Baienfurt: (v.l.) Jonah Müller, Elias Thaumiller, Linus Fleischmann, Leonard Fleischmann, Bruno Bielmeier, Linus Finkenzeller und Giuliano Perri. © Daniela Bielmeier

Kempten/Baienfurt – Zu Acht brachen die Nachwuchsringer des TSV Kottern am vergangenen Sonntag zum traditionellen Karl-Heinz-Buchter-Gedächtnisturnier nach Baienfurt auf. Erstmals seit 2019 trat man bei den württembergischen Nachbarn wieder an und konnte sich dort mit anderen Ringern aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern und Österreich messen. Am Ende sprangen ein Tagessieg und drei weitere Podestplatzierungen heraus, womit sich die Trainer durchaus zufrieden zeigten.

Für den größten Erfolg sorgte diesmal Bruno Bielmeier in der C/D-Jugend bis 35 Kilogramm. In der vollbesetzten Gruppe musste er gegen insgesamt fünf Kontrahenten antreten und konnte dabei jeden vorzeitig auf die Schulter legen. So war ihm der Sieg in dieser Klasse nicht zu nehmen.

Mit Bielmeier in der Gruppe kämpfte auch Leonard Fleischmann. Er startete ebenfalls optimal mit einem Schultersieg in das Turnier. Bei den weiteren vier Duellen konnte er nochmals einen Sieg einfahren. Allerdings reichte das nicht ganz für das Podest, er reihte sich aber gleich dahinter auf dem vierten Platz ein.



Etwas besser lief es bei Jonah Müller in der A/B-Jugend bis 60 Kilogramm. Zwei Siege gegen österreichische Kontrahenten konnte er einfahren. Seinem Westendorfer Dauerkonkurrenten musste er sich nach Punkten geschlagen geben und auch gegen den Tagessieger hatte er das Nachsehen. Am Ende kam er aber als Drittplatzierter auf das Treppchen.



Traumstart und am Ende Platz drei

Auch Linus Finkenzeller konnte sich über die Bronzemedaille freuen. In der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm der A/B-Jugend gelang ihm zunächst ein Traumstart, indem er seinen Westendorfer Gegner schultern konnte. Allerdings hatte er bei den nächsten beiden Kämpfen das Nachsehen, den dritten Platz hatte er sich aber redlich verdient.



Zu zwei Siegen bei vier Kämpfen kam auch Giuliano Perri in der B/C-Jugend bis 50 Kilogramm. Nach einem Schultersieg zu Beginn musste er sich nach Punkten geschlagen geben. Danach wechselten sich wieder Sieg und Niederlage ab, so kam er am Ende ebenfalls auf den dritten Platz.



Kein Kampfglück für den Jüngsten

Ohne Einzelsieg blieb diesmal Elias Thaumiller in der B/C-Jugend bis 40 Kilogramm. Bei jedem seiner vier Kämpfe gab er alles, konnte sich jedoch gegen seine starken Gegner nicht durchsetzen. Damit belegte er am Ende Rang fünf.



Ohne Kampfglück war auch der jüngste Starter aus St. Mang. Dreimal ging Linus Fleischmann in der E-Jugend bis 26 Kilogramm auf die Matte, zweimal musste er eine Schulterniederlage einstecken. Beim letzten Kampf bot er dem Gegner Paroli, musste sich am Ende jedoch trotzdem geschlagen geben und wurde Gesamtvierter.



Dieses Turnier war für viele die letzte Standortbestimmung vor der Schwäbischen Meisterschaft. Zwar konnten die Trainer mit den gezeigten Leistungen zufrieden sein, jedoch gibt es auch immer etwas zu verbessern. So heißt es nun nochmals rund vier Wochen hart trainieren, damit bei der Bezirksmeisterschaft wieder ein tolles Ergebnis eingefahren werden kann. kb