Nadine Kubenka vom SG Hildegardis Kempten 1883 e.V. holt Bronze bei der Weltmeisterschaft im 3D-Bogenschießen

Teilen

Während Nadine Kubenka einen Titel holen konnte bei der WM in Finnland im 3D-Bogenschießen, musste sich Ingo Kubenka dieses Mal auf Platz 13 einreihen. © privat

Kempten/Immenstadt/Finnland - Einen Erfolg unter der Mitternachtssonne in Finnland erzielte jüngst Nadine Kubenka vom SG Hildegardis Kempten. Die Immenstädterin hat sich dem 3D-Bogenschießen verschrieben und hatte sich für die Weltmeisterschaft in Finnland qualifiziert.

Anfang Juli fand in Rovaniemi, Finnland die Weltmeisterschaft der IFAA im 3D-Bogenschießen statt. Hierzu reisten knapp 900 Schützen aus 51 Nationen an und stellten an vier Wettkampftagen ihr Können unter Beweis. Darunter auch Ingo und Nadine Kubenka vom SG Hildegardis Kempten 1883 e.V.

3D-Bogenschießen - Fast wie ein Jäger im Wald

Beim 3D-Bogenschießen werden lebensgroße Tierattrappen auf eine Entfernung bis 55 Metern auf einem Rundparcours im Gelände beschossen. Hierbei gilt es, bestimmte Zonen zu treffen, um möglichst viele Punkte zu erhalten. Während der Meisterschaft mussten hier vier Tage mit je 28 Stationen bewältigt werden, die in unterschiedlichen Modi gewertet wurden.

Besondere Herausforderung beim „Nachtschießen“

Die Besonderheit dieser Meisterschaft war neben dem felsigen, rauen Gelände sicherlich die Mitternachtssonne, die aktuell in Lappland vorherrscht. Zudem hatten die finnischen Ausrichter einen Wettkampftag jedes Schützen in die Nacht hinein verlegt. Dass es nicht dunkel wurde, war sowohl körperlich wie auch mental für alle Schützen eine besondere Herausforderung.

Der bis dahin seit vier Jahren amtierende Weltmeister Ingo Kubenka konnte seinen Titel nicht verteidigen und musste sich bei großer Konkurrenz letztendlich auf Platz 13 einordnen.

Seine Frau Nadine Kubenka konnte sich nach einem harten Battle über die Wettkampftage Bronze erkämpfen und ist „wahnsinnig“! stolz auf diesen Erfolg, wie sie sagt.