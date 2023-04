So klingt Armenien: Nagash Ensemble gastierte im Kemptener Stadttheater

Teilen

Das Nagash Ensemble begeisterte das Kemptener Publikum mit armenischer Musik. © Steffi Kutz

Kempten - Viel ist in unseren Kreisen nicht über Armenien bekannt. Es liegt im Südkaukasus, die Landschaft ist schroff, der Genozid an den Armeniern und der Konflikt um Bergkarabach streifen gelegentlich durch die Medien. Doch es gibt viel mehr über dieses Land zu erzählen.

„Dieser Klang war so wunderschön. Ich hatte mich sofort in diese Stimme verliebt“, so schwärmt John Hodian. Es war der Moment, der ihn zur Gründung des Nagash Ensembles inspirierte, das am Freitagabend im Kemptener Stadttheater gastierte. Hodians Familie musste aus Armenien ins Exil; so wurde er in New York geboren. Er wollte jedoch wissen, woher er stammt und begab sich vor zwanzig Jahren auf Spurensuche. Jerewan, die Hauptstadt Armeniens, ist modern und voller Leben; doch außerhalb davon ist es vor allem ländlich. Typisch sind die großen Klosteranlagen. Als er eine davon betrat, hörte er diese Stimme. Sie gehört Hasmik Baghdasaryan, die heute neben einer weiteren Sopranistin und einer Altistin der Lead-Sopran des Nagash Ensembles ist.

Diese mystisch-klösterlichen Töne wollte John Hodian unbedingt in seine Musik aufnehmen und in einen neuen Klang überführen. Lange war er auf der Suche nach einem Text dazu, den er schließlich beim armenischen Priester Mkrtich Nagash fand, der auch der Namensgeber des Ensembles ist.

Nagash Ensemble gastierte im Kemptener Stadttheater: Von Folk über Jazz bis Klassik

Vor jedem Lied trägt Tourmanagerin Wiebke Zollmann einen Auszug aus den Gedichten aus dem 15. Jahrhundert auf Deutsch vor. Dann beginnen die drei Frauen mit ihren unverwechselbaren Stimmen Töne zu malen: Helle glasklare Tupfen der Soprane werden von warmen, tiefdunklen Tönen der Altistin untermalt. Mal klingt es mystisch-orientalisch, dann schimmert wieder ein Hauch minimalistischer oder klassischer Musik hindurch, bis es schließlich jazzig vibriert. So richtig lässt sich keine Schublade finden. Ein starker folkloristischer Klang bleibt dennoch unverkennbar, was vor allem an den drei traditionellen armenischen Instrumenten, Duduk, Oud und Dhol, liegt.

Das Konzert fand im Rahmen der akusT:K-Reihe des Theaters in Kempten statt. Das Ziel, das Musikangebot am Theater zu erweitern, ist an diesem Abend geglückt. (Bisher wurden vor allem Pop- oder Rockbands präsentiert.) Und das Publikum? Es war begeistert von der Idee der Weltmusik und dem Nagash Ensemble, das mit langem Applaus und stehenden Ovationen gefeiert wurde.