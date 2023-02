Grandioser Narrenumzug in Isny macht zehntausend Zuschauende zu Tanzenden

Von: Tizian Pöhlmann

Isny – Sonnenbrandgefahr, frühsommerliche Temperaturen, der Bürgermeister tanzend auf dem Rathausbalkon und 3.000 Teilnehmer: der legendäre Narrenumzug durch die Altstadt stellte am Faschingsdienstag buchstäblich alles in den Schatten! Sechzig Gruppen und Kapellen brachten rund zehntausend Zuschauer in Schwung und ließen das „Städtle“ geradezu brasilianisch vibrieren.

