Grandioser Narrenumzug in Isny macht zehntausend Zuschauende zu Tanzenden

Von: Lutz Bäucker

Da fliegen die Instrumente in die Luft: auch die „Katastrophenband Rohrdorf“ sorgte für brasilianischen Rhythmus. © Bäucker

Isny – Sonnenbrandgefahr, frühsommerliche Temperaturen, der Bürgermeister tanzend auf dem Rathausbalkon und 3.000 Teilnehmer: der legendäre Narrenumzug durch die Altstadt stellte am Faschingsdienstag buchstäblich alles in den Schatten! Sechzig Gruppen und Kapellen brachten rund zehntausend Zuschauer in Schwung und ließen das „Städtle“ geradezu brasilianisch vibrieren.

Petrus war ein schwäbischer Narr an diesem Festtag des Frohsinns. Statt der üblichen Frostgrade mit langen Unterhosen und klammen Fingern waren Lichtschutzfaktor 30, nackte Oberkörper und kurze Hosen angesagt. Die furiose Guggenmusik Isny gab den mitreißenden Rhythmus vor, das feierwillige Volk aus halb Süddeutschland ließ sich nicht lange bitten, wippte, klatschte und tanzte sofort mit.

Zwei Stunden lang zog der bunte Gaudiwurm mit phantastischen Masken, traditionellen Hästrägern und lebenden Menschenpyramiden durch die Fußgängerzone, begleitet von den obligatorischen Narrenrufen.„Hoorig,hoorig isch die Katz!“,„Hondr’s gseah,dr Schalk isch’s gwea!“ oder „A Hex- au des no!“ – die Zuschauer hatten alle Sprüche drauf. Kamelle flogen, Konfettiregen, Mützenklau und Mädchenfang hielten die Menge in Bewegung. Spätestens beim Vorbeimarsch der „Katastrophenband Rohrdorf“ kreiste auch Isnys Obernarr und Bürgermeister Rainer Magenreuter mit den Hüften.

„Isny isch scho ebbs B‘sonders“, lobte ein Zuschauer aus dem Westallgäu. Autos aus Augsburg, vom Bodensee und aus Ulm parkten jeden Meter Zufahrtsstraßenrand zu, die Menschen prosteten sich in der heißen Sonne mit Prosecco und Weißbier zu, drehten Pirouetten mit Hexen, Moorgeistern oder den Gorillas aus Russenried. Bärentreiber, Fetzenhexen und Butterweible ,Pfingstlümmel, Burgnarren und natürlich die Lachende Kuh aus Isny – das Who-is-who der schwäbisch-alemannischen Fasnacht war angetreten.

Sie vernebelten das Rathaus, bespaßten die vielen Kinder und ließen keine Zweifel an der Erkenntnis: Faschingsdienstag, da muss man einfach in Isny dabei sein. Wenn Kühe lachen und der Teufel tanzt, dann liegt Rio de Janeiro im Allgäu…

