NeKKA lädt zu AfterWork am 6. Juli in Kempten ein

Teilen

Zum AfterWork wird am 6. Juli in Kempten eingeladen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / DGLimages

Kempten - Am 6. Juli trifft sich die Kultur- und Kreativwirtschaft Allgäu ab 18.30 Uhr zum AfterWork im SOLO Kult und Bar am Kemptner Rathausplatz.

Erstmalig sind zu diesem monatlichen Netzwerktreffen alle Neugierigen, Interessierten und Feierabendlaunigen eingeladen –unabhängig der Branche, der Position, des Alters. Veranstalter des lockeren Treffs ist das Netzwerk Kultur- und Kreativwirtschaft Allgäu e.V. (NeKKA). Für Mitglieder und deren Mitarbeiter sind Getränke und Fingerfood wie immer kostenlos. „Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Allgäu“, erläutert Vorstandsvorsitzender Elmar Giglinger. „Unser Ziel ist, dieser Branche in unserer Region ein Gesicht zu geben. Deswegen freuen wir uns auf viele neue Bekanntschaften, das persönliche Kennenlernen und den lockeren Austausch.“

Kultur- und Kreativwirtschaft ist bedeutender Wirtschaftsfaktor, auch im Allgäu

Ein Jahr nach Gründung vertritt NeKKA mit 31 Mitgliedsunternehmen bereits mehr als 1.000 Beschäftigte. In Kempten liegt der Anteil am Bruttoinlandsprodukt bei beachtlichen 6,8 Prozent – mehr als das Dreifache des Bundesdurchschnittes. In Deutschland steht die Kultur- und Kreativwirtschaft mit knapp 104 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung im Jahr 2021 auf Platz zwei hinter dem Fahrzeugbau (ca. 143 Milliarden Euro) und vor dem Maschinenbau (ca. 101 Milliarden Euro). Als Quelle werden hier der Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2020 und der Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2022 herangezogen – beide erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Zu diesem Wirtschaftszweig gehören elf Teilbranchen: Architektur, Buchmarkt (Verlage, Buchhandel), Darstellende Künste (Theater, Tanz, Musik), Design (Produktdesign, Grafikdesign, Mode), Filmwirtschaft (Produktion, Verleih, Kino), Kunstmarkt (Galerien, Auktionshäuser), Medienwirtschaft (Rundfunk, Fernsehen, Online-Medien), Software/Games, Pressemarkt (Zeitungen, Zeitschriften), Werbemarkt (Werbung, PR), Kultur- und Kreativdienstleistungen (z.B. Eventmanagement, Kulturvermittlung).

Weitere Veranstaltungen in anderen Städten

NeKKA sieht sich als Sprachrohr gegenüber Politik, Verwaltung und Institutionen. Deswegen will der Verein einerseits eine Kreativszene Allgäu schaffen, mit der sich Kreative auch im ländlichen Raum wohlfühlen, sich mit Gleichgesinnten austauschen und interdisziplinär austauschen können. Andererseits will man sich gezielt mit allen Unternehmen, Institutionen und Kommunen vernetzen. „Wie und wo geht das besser als bei einem AfterWork-Drink in angenehmer Atmosphäre“, ergänzt Vorstand Thomas Greiter. „Wir sind gespannt, wer den Weg zu uns findet. Bei schönem Wetter treffen wir uns selbstverständlich auf der Terrasse.“ Neben Kempten stehen auch in weiteren Allgäuer Städten Veranstaltungen auf dem Plan, zum Beispiel in Kaufbeuren, Memmingen und Sonthofen. Weitere Infos unter www.kreativwirtschaft-allgaeu.de

NeKKA AfterWork Kempten auf einen Blick:

Termin: Donnerstag, 6. Juli, ab 18.30 Uhr

Ort: SOLO Kult und Bar, Rathausplatz 23, Kempten