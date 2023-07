Neue Skulptur des Künstlers  Bruno Wank für Kemptener Stadtpark

Von Christine Tröger schließen

Kempten - „Like Paradise Island“ heißt die zweiteilige Skulptur aus Bienenwabenblumen des Allgäuer Künstlers Bruno Wank, die ab Herbst dieses Jahres ihren Platz zwischen der mittigen Baumgruppe im Stadtpark einnehmen sollen. Die Neugestaltung der grünen Oase hat die Sparkasse Allgäu veranlasst, die plastische Arbeit für insgesamt 50.000 Euro zu erwerben und der Stadt als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen.

Zum Skulpturenwettbewerb hatte das Kulturamt im Frühjahr fünf Künstlerinnen und Künstler eingeladen: Silvia Jung-Wiesenmayer, Winfried Becker, Guido Weggenmann, Bruno Wank und Agnes Keil, die ihre Teilnahme zurückgezogen hat. Dass jede Einreichung mit 1.000 Euro honoriert worden sei, war Kulturamtsleiter Martin Fink wichtig zu erwähnen. Bruno Wanks Skulptur überzeugte die siebenköpfige Jury nicht zuletzt durch seine „thematische Relevanz, ästhetische Qualität und die vielfältigen Möglichkeiten der Vermittlung“.

+ Stellten Modelle der Bienenwabenblumen vor: (v.l.) Bruno Wank (Preisträger des Skulpturenwettbewerbs), Heribert Schwarz (Vorstand Sparkasse Allgäu), OB Thomas Kiechle, Manfred Hegedür (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Allgäu). © Christine Tröger

Wank selbst beschreibt, die von ihm kreierte Bienenwabenblume, die er wegen ihrer goldenen Farbe auch „Immergold“ tituliert, als „eine Blume unter vielen, aber ihr Goldglanz verleiht ihr etwas Zauberhaftes, etwas Mystisches, etwas Rätselhaftes. Das Gold verleiht ihr aber auch etwas Besonderes“. Die beiden Bienenwabenblumen, „Symbol für einen zu beschützenden Lebensraum“, stünden sich wie Mutter/Vater mit Kind als Ensemble gegenüber – die eine gut mannshoch scheine auf den „kleinen Sprössling“ (mit nur kurzem Stil) herabzuschauen, um mit ihm zu kommunizieren. Wank verbindet die Blume „als ebenso fragiler wie unverzichtbarer Bestandteil des weltweiten Ökosystems“ und damit die Natur selbst mit einer hoch technisierten Welt: Er will die zweiteilige Skulptur auf Grundlage von 3-DDaten und mittels eines 3-D-Scans aus originalen Bienenwaben entwickeln und anschließend im klassischen Kunstgussverfahren herstellen. Das Material: Siliziumtombak, poliert und teilvergoldet ist eine neue korrosionsbeständige Messinglegierung, die gewährleistet, dass der Goldglanz auch im Winter erhalten bleibt.

Neue Skulptur des Künstlers Bruno Wank für Kemptener Stadtpark - Kunst im öffentlichen Raum erweitert

Skizzen von Waben hat Wank in einem Block aus dem Jahr 1987 wieder entdeckt, wie er beim Ortstermin im Stadtpark erzählte. Es folgten umfangreiche Recherchen der auch in historischen Kontexten durchaus bedeutenden Bienenwabe. Fink sah in den Bienenwabenblumen nicht nur „gute Kunst“ und ein „großartiges Werk, sondern auch eine Bereicherung für die neuen Stadtführungen „Kunst und draußen“ zu Kunst im öffentlichen Raum. Mit dem Anliegen, die Kunst im öffentlichen Raum um einen Platz im Stadtpark zu erweitern, war man laut Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Sparkasse „auf offene Ohren gestoßen“. Er selbst sei „total überzeugt“ von dem Kunstwerk, das zur Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum einlade. Wie der Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Allgäu Manfred Hegedüs anmerkte, symbolisiere die Bienenwabenblume „ideal das Thema Nachhaltigkeit, das für uns als Sparkasse Allgäu einen Schwerpunkt in unserem Handeln darstellt“. So zeige auch die moderne Hauptstelle inmitten des Stadtparks, welche „harmonische Einheit Wirtschaft und Natur bilden können“.

Künstler platziert erstmals Arbeit in Kempten

Bruno Wank sieht in seiner Arbeit „verschiedene Realitäten und Systeme nebeneinander – Bienen, Bienenwaben und Blumen“, die „eigene Logiken formen und durch die digitale Umsetzung den Blick auf die Natur neu definieren“ könnten. So stünden die Architekturen der Bienen an diesem Ort umgeben von den Architekturen der Menschen.

Der 1961 in Marktoberdorf geborene Künstler bezeichnete es im Übrigen als „Ehre“, mit „Like Paradise Island“ erstmals eine seiner Arbeiten in Kempten platzieren zu können.