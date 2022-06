Enthüllung zu Schulbeginn?

Neue Verbundschule in Isny soll bis Jahresende fertig sein

Von: Lutz Bäucker

Wirkt wie eingepackt von Christo: Noch sieht die Öffentlichkeit nichts vom 35-Millionen-Neubau der Isnyer Verbundschule. © Lutz Bäucker

Isny - Das neue Schulzentrum präsentierte sich beim exklusiven Besichtigungstermin für den Gemeinderat als künftiges Schmuckkästchen für fast 1.000 Realschüler

Rektorin, Architekt und Bürgermeister strahlten mit der Mai-Sonne um die Wette. Gut belichtet dank großer Fensterflächen, mit Eichenparkett, Nahwärmeheizung und gedämpfter lernfreundlicher Akustik dürfte das 35-Millionen-Euro-Projekt ein Glanzstück baden-württembergischen Schulhausbaus werden.

Verbundschule Isny: Vorfreude bei den Verantwortlichen

Nach rund zehn Jahren Planung, schwierigem Spatenstich, Materialknappheit und Kostensteigerungen soll die neue Schule voraussichtlich im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. Rektorin Wanda Rohse kann ihre Vorfreude kaum bändigen. „Endlich ist Land in Sicht“, strahlt sie in der künftigen Aula, die derzeit noch als Zementlager dient, „hier bekommen wir etwas Außergewöhnliches.“ Star-Architekt Rainer Löhle aus Augsburg (sein Planungsbüro hat schon viele preisgekrönte Objekte in ganz Deutschland konzipiert) erläuterte den anwesenden Gemeinderäten Details des Schulneubaus an der Isnyer General-Moser-Straße: „Wir haben es als Cluster-Modell konzipiert, Lehr- und Lerneinheiten mit Lehrerbüros, ­Inklusionszimmern und großem Gemeinschaftstreffpunkt.“

Modernes Lernkonzept

Damit soll Abschied genommen werden vom Frontalunterricht und sogenanntes „freies Lernen“ möglich gemacht werden. Löhle hat die Fensterunterkante auf 45 Zentimeter Höhe über dem ­Eichen­parkett­boden heruntergezogen, integriert Schülergarderobe und Schülerablagen in die etwa 62 Quadratmeter großen Klassenzimmer. „Eine Schule sollte aufgeräumt sein“, erklärt er“, „das beruhigt die Schüler und fördert das Lernen.“

Schulhaus mit Kräutergarten

Bilder-Leisten, Fenster mit Lochblenden, geräuschdämmende Decken und Mehrzweck-Hocker gehören zur Ausstattung ebenso wie Kräutergarten, gläserne Werkräume und zwei Innenhöfe. Rektorin Rohse ist sichtlich stolz auf ihren künftigen Arbeitsplatz. „Ich kenne kein ähnlich schönes Schulhaus in der weiteren Umgebung.“ Mal abwarten, wie das die Lehrkräfte sehen, wenn sie ihre Laptops in den eher engen Großraumbüros aufklappen werden …



„Die neue Verbundschule wird keine Maschine“, sagt Bürgermeister Rainer Magenreuter. Er macht keinen Hehl daraus, wie froh er ist, dass 95 Prozent aller Arbeiten bereits vergeben worden sind. „Angesichts von Inflation, Lieferschwierigkeiten und Corona-Engpässen haben wir den absolut richtigen Zeitpunkt für diesen Neubau gefunden.“



Enthüllung zu Schulbeginn?

Noch bleibt das schulische Schmuckkästle für die Öffentlichkeit hinter riesigen, weißglänzenden Planen verborgen. „Sieht aus, als ob es Christo eingepackt hat“, sagt eine Teilnehmerin des Rundgangs und schlägt vor: „Eine Enthüllung zum Schulbeginn – das wäre spektakulär!“ Und würde gut zu diesem ehrgeizigen und auffälligen Bau passen …