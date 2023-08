Evangelische Pfarrerin Sandra Gassert zieht nach Kempten

Von: Andreas Baar

Viel in Penzberg zu sehen und nun bald im Allgäu: Pfarrerin Sandra Gassert war als Geistliche immer wieder bei Veranstaltungen präsent – wie hier beim Volkstrauertag 2022 mit Imam Benjamin Idriz (l.) und dem katholischen Pfarrer Bernhard Holz (r.). © Andreas Baar

Kempten – Neue Wege nach fast 20 Jahren: Die evangelische Pfarrerin Sandra Gassert verlässt die Kirchengemeinde Penzberg und wechselt in das Dekanat Kempten.

Gassert wird künftig im Dekanat Kempten an mehreren Schulen Religionsunterricht geben. Ihr Ehemann Klaus Dinkel-Gassert ist Pfarrer in der Kirchengemeinde Markt Oberdorf. „Wir verlieren eine einfühlsame Pfarrerin“, so Penzbergs evangelischer Pfarrer Julian Lademann im Namen des Kirchenvorstands. Gassert habe „in so langer Zeit unaufgeregt, mit viel Liebe aber auch feinem Humor so viele Familien in unser Kirchengemeinde in Freud und Leid aufrichtig begleitet“.

Mit 30 Jahren war Gassert am 20. Mai 2004 in der Martin-Luther-Kirche vom damaligen Dekan Axel Piper in ihr Amt eingeführt worden. Seitdem war sie mit einer halben Stelle vor allem für die Seelsorge, den Konfirmandenunterricht sowieTaufen, Trauungen und Beerdigungen tätig. Sie sei so etwas wie die gute Seele der Gemeinde geworden, sagt Lademann. „Penzberg, das ist doch da, wo die Sandra Gassert ist“, habe man in vielen Gesprächen gehört. Der Wechsel habe vor allem familiäre Gründe. Gasserts Familie ist schon seit einiger Zeit von Huglfing ins Allgäu gezogen.

Die Nachbesetzung der halben Pfarrstelle bereitet der Kirchenvorstand vor und könnte zum 1. März erfolgen. Verabschiedet wird Gassert am 14. Oktober (15 Uhr) mit einem Festgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche durch Dekan Jörg Hammerbacher.