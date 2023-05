Der Weg verbindet im wahrsten Sinne des Wortes

Von Hof zu Hof: Neuer Demeter-Themenwanderweg in Haldenwang

Von: Sabine Stodal

Einige der Akteure waren zur Einweihung des Demeter-Themenwanderweges zusammengekommen. Demeter-Berater Ulrich Mück (hinten v.l.), Initiator Xaver Schneid, Haldenwangs 1. Bürgermeister Josef Wölfle mit Stellvertreter Matthias Amann sowie (vorne v.l.) die Betriebsleitungen der drei weiteren Demeter-Höfe, Hans Epp, Barbara Schäffeler und Andreas Schneid. © Stodal

Haldenwang/Börwang - In der Gemeinde Haldenwang lässt sich seit wenigen Tagen eine ganz besondere Wanderung genießen: Der Demeter-Themenweg „Von Hof zu Hof“.

Vom Startpunkt am Sportzentrum zwischen Haldenwang und Börwang aus führt er durch blühende Wiesen und schattige Wälder, hügelan und hügelab zu vier Bauernhöfen, die nach strengen Demeter-Richtlinien biologisch-dynamisch wirtschaften. Neben Höfen mit vorbildlicher Tierhaltung ist auch einer mit einer das Auge erfreuenden Vielfalt an heimischen Bio-Schnittblumen dabei.

Erste Station des Demeter-Themenwanderwegs: Heumilchhof Schneid in Kindberg

Wer sich die Zeit und Muße nimmt, den ganzen Wanderweg zu gehen, dem winken gute dreieinhalb Stunden voll Naturgenuss, Wissensgewinn und die eine oder andere Leckerei. Vom Spoze aus führt der Weg zunächst der Straße entlang nach Kindberg. Hier oben steht der Wannenhof. Er wird seit vier Generationen und über 100 Jahren von der Familie Schneid bewirtschaftet.

2023 erfolgte die Übergabe an Andreas Schneid. Der 22-Jährige ist mit spürbarer Überzeugung Bio- und Heumilch-Bauer. Die 40 Kühe und rund 25 Stück Jungvieh tragen Hörner, die Kälber dürfen vier Monate lang bei ihren Müttern bleiben, zusammen mit ihnen auf die Weide gehen und an ihnen trinken.

Bella Italia in Haldenwang

Die Tiere werden direkt auf dem Hof in ihrer gewohnten Umgebung betäubt und geschlachtet. So werden ihnen stressvolle Transportwege und Wartezeiten erspart. Vor einem kleinen Selbstbedienungslädchen, an dem es u.a. sogar in Italien aus der eigenen Milch produziertes Demeter-Eis zu kaufen gibt, laden Tisch und Stühle den Wanderer nach dieser ersten „Berg-Etappe“ zum Ausruhen ein.

Danach führt der (leider nicht kinderwagentaugliche) Weg durch Wiesen und angenehm schattige Wälder auf die Kuppe der Börwanger Steige, von wo aus sich ein prächtiger Ausblick auf das gesamte Illertal bis hin zu den Oberstdorfer Bergen eröffnet.

Hofladen Epp in Börwang

Über den Börwanger Wanderweg geht es wieder bergab zur zweiten Station, dem Bio-Hof Epp mit seinem Hofladen, am nördlichen Ortsausgang von Börwang, direkt an der Verbindungsstraße nach Haldenwang. Der Hof der Familie Epp wird bereits seit 40 Jahren biologisch bewirtschaftet, seit 2020 führen der junge Landwirt Hans Epp und seine Frau den Betrieb mit viel Herzblut nach Demeter-Richtlinien.

Blumen spielen die Hauptrolle auf dem Schneid-Hof in Einöde

Dritte Station ist der mit sieben Hektar Fläche kleinste der vier Höfe, im Weiler Einöde. In diesem Idyll lebt der Initiator des Themenwanderweges, Xaver Schneid, mit seiner vier Generationen umfassenden Familie. Er selbst betrieb den Hof seit 1998 im Nebenerwerb nach Bio-Richtlinien; Ehefrau Rita gründete vor gut 35 Jahren den Bioladen in Haldenwang.

Eine Station des Demteter-Themenwanderwegs in und um Haldenwang: Auf dem idyllischen Bio-Hof der Familie Schneid/Schäffeler werden heute Schnittblumen in Demeter-Qualität angebaut. © Stodal

Tochter Barbara Schäffeler setzte nach der Hofübergabe im vergangenen Jahr einen anderen Schwerpunkt: unter dem Namen „Kraut & Blüten“ gedeihen nun auf einem kleinen Blumenacker, umgeben von grasenden Schafen, Rindern, Pferden, einem Esel und einer Schar Enten, gut 40 Arten farbenprächtiger, saisonal und nachhaltig angebauter Bio-Schnittblumen in Demeter-Qualität, die nur nach Vorbestellung verkauft werden.

Schon seit 35 Jahren Demterbetrieb: Heumilchhof Hiemer

Letzte Station des gut beschilderten (bitte auf die „demeter“-Aufkleber achten!) Wanderweges ist, nach einer längeren Etappe u.a. durchs Waldgebiet Erbelohe, der Biohof von Martin Hiemer in Ottisried. Auch dieser ist schon seit fast 35 Jahren ein Demeter-Betrieb mit Hornvieh und Heumilch-Produktion.

Von hier aus führt der Weg durch einen von Büschen gebildeten Hohlweg bergauf zurück zum Spoze. „Es ist schon eine Besonderheit, wenn es innerhalb einer Gemeinde gleich vier Demeter-Höfe gibt“, findet Xaver Schneid.

Zwei Jahre von der Idee zur Eröffnung

Die Idee, diese mit einem Themenwanderweg zu verbinden, sei ihm vor gut zwei Jahren bei der Stallarbeit gekommen. „Die Betriebsleiterinnen und -leiter der anderen drei Höfe konnten dafür begeistert werden. So begann die aufwändige Planung und Ausführung“, erzählt er.

„Glücklicherweise erklärten sich sechs Firmen bereit, das Projekt finanziell zu fördern. Auch die Gemeinde hat das Anliegen wohlwollend begleitet und auch die Kosten für die Wanderwegweisebeschilderung übernommen.“ Der Demeterverband kam für den Druck der Hofschilder und Infotafeln zu Themen wie etwa „Hörner der Rinder“, „Milch und Fleisch gehören zusammen“ auf.

Und auch die Wirte des Spoze-Restaurants und des örtlichen Gasthofs „Sonne“ sind mit an Bord: Sie erklärten sich bereit, Produkte der örtlichen Demeter-Höfe in ihre Speisekarte aufzunehmen.



Der Weg verbindet im wahrsten Sinne des Wortes

„Der Weg ist ein nachhaltiges regionales Erholungsangebot“, so Xaver Schneid: „Er soll nicht nur die Höfe verbinden, sondern auch die Wanderer und die Bauersleute der beteiligten Höfe. Ich wünsche mir, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. So kann Verständnis und ein Bewusstsein gebildet werden, wie gesunde Lebensmittel erzeugt werden und wie ein achtsamer Umgang mit Erde, Tier und Pflanze aussehen kann.“

„Von Hof zu Hof“ in Kürze

• Start und Ziel: Parkplatz am Sportzentrum zwischen Börwang und Haldenwang

• Streckenlänge: ca. 12,3 Kilometer (kann auch in kleinen Etappen gegangen werden)

• Reine Gehzeit: ca. 3,5 Stunden