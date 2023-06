Neuer Laubener Bürgermeister Mathias Pfuhl erhält 96,6 Prozent der Stimmen

Von: Susanne Lüderitz

Bürgermeisterkandidat Mathias Pfuhl © privat

Lauben - Kaum gewählt und schon im Amt: Heute tritt Laubens neuer Bürgermeister Mathias Pfuhl seinen Dienst an. Am Sonntag hat er ohne Gegenkandidat rund 96,6 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,5 Prozent.

„Das Ergebnis hat mich sehr gefreut“, erzählt der 28-jährige Maschinenbau-Ingenieur, der schon heute im Rathaus zu erreichen war, „es hat mich darin bestätigt, dass es richtig war, zu kandidieren.“ Nun ist er froh, dass es losgeht.

Für die Gemeinde war es bereits die dritte Bürgermeister-Wahl in kurzer Zeit. Zuerst war Dietmar Markmiller im August 2021 zurückgetreten. Dann war Florian Gröger in die Bresche gesprungen. Im Februar dieses Jahres verstarb Gröger plötzlich. Nun war Mathias Pfuhl parteilos angetreten. „Indirekt parteilos“, erklärt der neue Bürgermeister. Denn alle drei Fraktionen im Gemeinderat - die Unabhängigen Gemeindebürger, die CSU und der Bürgerclub Lauben-Heising - hatten ihn unterstützt.

„Der Zusammenhalt im Gemeinderat hat mir Rückenwind gegeben.“ In einer kleinen Gemeine sei es wichtig, dass die Interessen der Gemeinde und nicht die Interessen im Parteibuch an erster Stelle stehen.

Nun freut sich der junge Rathauschef auf die anstehenden Projekte und hofft, sie erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Große Aufgaben stehen schon an. Da ist die Seniorenwohnanlage, die in der Nähe des Sonnenhofs geplant und gebaut wird. Und sowohl für das Birkenmoos als auch für den „Löwen“müssen neue Nutzungskonzepte erstellt werden. Im Herbst stehen dafür Bürgerwerkstatt und -informationsveranstaltung an. Und auch die Erschließung des Baugebiets „Am Drumlin“ steht auf dem Plan.

Auf die Arbeit im Rathaus blickt Pfuhl freudig voraus und auf „so manche hitzige, aber immer zielführende Diskussion im Gemeinderat“.