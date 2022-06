Gespräch mit Maximilian Wallstein von die »Letzte Generation«

Von: Susanne Lüderitz

Maximilian Wallstein bei der Sitzblockade in Kempten am 30. Mai. © privat

Kempten – Die Mitglieder von „Letzte Generation“ setzen sich auf Autobahnzubringer oder große Kreuzungen, kleben sich dort fest, um den Verkehr aufzuhalten und ihre Forderungen für eine radikale Klimawende durchzusetzen.

Kürzlich auch in Kempten. Maximilian Wallstein, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der hiesigen Gruppe, spricht über die Herkunft des Namens, die Ziele der Mitglieder und darüber, warum er dafür auch Anfeindungen in Kauf nimmt.

Herr Wallstein, die Aktiven von „Letzte Generation“ kleben sich auf großen Straßen fest. Was macht Ihnen eigentlich noch Angst im Leben?

Maximilian Wallstein: „Ich habe Angst vor dem irreversiblen Kollaps des Klimas, davor dass das Erdsystem kollabiert, und wir so unsere Lebensgrundlage verlieren. Das kommt mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf uns zu, wie Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber letztes Jahr prognostiziert hat, indem er sagte: ‚Wir schieben unsere Kinder in einen globalen Schulbus, der mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglücken wird.‘ Wenn wir den Kollaps nicht verhindern, wird niedagewesenes menschliches Leid über uns kommen, überall auf der Welt. Und wir werden als Menschheit den gesellschaftlichen Zusammenhalt verlieren. Davor habe ich Angst.“

Haben Sie auch manchmal Angst bei Blockaden auf der Straße?

Wallstein: „Die Situation auf der Straße macht in dem Moment auch Angst. Weil es eine Konfrontation ist und eine Störung hervorruft. Die Blockaden sorgen für viel Wut, stellen eine akute Gefahr dar für die Menschen, die da sitzen, aber auch für Dritte. Aber diese Angst ist auf einen gewissen Moment begrenzbar, vor allem im Vergleich zur Angst vor dem Zusammenbruch des Klimas. Der bewegt mich stärker.“

Was war die heftigste Reaktion, mit der Sie zu tun bekamen?

Wallstein: „Mit Menschen, die handgreiflich geworden sind, Banner weggerissen haben, geschrien haben. Das kann ich durchaus auch verstehen. Ich persönlich habe auch schon Drohnachrichten erhalten.“

Kann man Menschen von einer Sache überzeugen, wenn man sie gegen sich aufbringt?

Wallstein: „Klar, es soll niemand persönlich gestört werden. Und es ist verständlich, dass Menschen ärgerlich sind, wenn sie aufgehalten werden. Gleichzeitig wissen wir, dass das, was auf uns zukommt, uns alle angehen wird auf der Erde. Es wird keinen sicheren Ort mehr geben. Jede und jeder muss sich einzeln fragen, ‚was ist mein Anteil daran? Wofür entscheide ich mich in dieser Situation – jetzt wo wir wissen, dass die Menschheit vor der Auslöschung steht. Was halte ich da für gerechtfertigt?‘“

Aber kann ja auch sein, dass es zu Trotzreaktionen kommt. Nach dem Motto: „Natürlich lasse ich mein Auto jetzt nicht stehen, jetzt erst recht nicht, nur um den Mitgliedern von „Letzte Generation“ eines reinzuwürgen, die mich neulich aufgehalten haben.“

Wallstein: „Wichtig ist zu wissen, dass unsere Straßenblockaden sich nicht gegen einzelne Personen richten. Wir wollen dem Einzelnen nicht sagen, er oder sie darf nicht mehr Autofahren.

Es geht darum, durch diese Störung, die so groß ist, dass man sie nicht ignorieren kann und nicht mehr an ihr vorbeikommt, den Leidensdruck ins Hier und Jetzt zu holen. Den Druck, den es braucht, damit wir bereit sind, gesamtgesellschaftlich etwas zu verändern.



Das geht durch Störung viel schneller als durch Demonstrationen auf dem Gehsteig. Der Druck, den die Demonstrationen von Fridays for Future – mit Millionen von Menschen – ausgelöst haben, war offensichtlich nicht groß genug.



Es geht darum, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung übernimmt, nach Grundgesetz Artikel 20a, für den Schutz für Menschen und für Lebensgrundlagen zu sorgen – auch für zukünftige Generationen.“



Ihr Appell richtet sich also an die Politik.

Wallstein: „Ja genau. Die Hebel liegen bei der Politik. Sie kann Maßnahmen einleiten, um die Bevölkerung zu schützen und zeigen, dass sie den drohenden Klimakollaps mindestens so ernst nimmt wie die Corona-Pandemie. Natürlich kann das auch jede oder jeder einzelne ernstnehmen.

Wir haben jetzt im 21. Jahrhundert die Wahl, ob wir kollektiv als Gesellschaft vernichtet werden wollen. Denn der Klimakollaps wird kommen, wenn wir nicht handeln, oder ob wir uns dagegen wehren wollen.“



Und braucht es dafür eine neue Gruppierung? Es gibt ja bereits Extinction Rebellion, Grüne, Fridays for Future.

Wallstein: „Wir haben uns für zivilen Ungehorsam und sogar zivilen Widerstand entschieden. Gegen eine systematische Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Wir wollen sie verhindern, indem wir ihr offen mit Namen und Gesicht entgegentreten. Denn die nicht-anonyme Konfrontation hat eine größere Wirkung auf Menschen als die anonyme Konfrontation.

Wir machen es als letzte Generation, die die Folgen dieser Klimakrise vielleicht noch von apokalyptisch in katastrophal abmildern kann.“



Aha, daher kommt der Name.

Wallstein: „Ja, wir alle sind die letzte Generation, die das noch verhindern kann. Der Name soll uns mit dieser krassen, aber nicht sehr präsenten Wahrheit konfrontieren. Obwohl viele Menschen sie schon ausgesprochen haben, zum Beispiel Barack Obama im Jahr 2015. Jeder und jede kann sich uns anschließen, der das so machen möchte.“

Wie viele Mitglieder sind gerade in Kempten bei „Letzte Generation“ aktiv?

Wallstein: „Ein gutes Dutzend ist es derzeit.“

Welchen Alters sind sie?

Wallstein: „Das Altersspektrum ist sehr breit: Von Studierenden, Menschen, die gerade erst das Abitur gemacht haben, oder die mitten im Berufsleben stehen, in der Elterngeneration sind, bis hin zu einem Rentner, der schon langjährige Erfahrungen hat mit friedlichem zivilen Widerstand. Sie fahren zum großen Teil jetzt mit nach Berlin, um mit Autobahnblockaden für große Störungen zu sorgen. Und um vor den Toren der Bundesregierung und der großen Medienhäuser die Regierung zum Handeln zu bewegen.“

Sie sagten Autobahnblockaden. Eine Autobahnblockade ist ja noch einmal heftiger.

Wallstein: „Das ist es, was wir machen. Wir greifen aber immer nur im stehenden Verkehr ein, dort wo es Ampeln gibt. Damit die Menschen ohne Gefahr für Leib und Leben auf die Straße gehen können.“

Wie lange dauert es, bis eine Blockade in der Regel wieder aufgelöst ist?

Wallstein: „Ganz unterschiedlich. Die Blockade in Kempten war relativ lang, aber gar nicht so überdurchschnittlich. Nach zweieinhalb Stunden war die Straße wieder frei. Es kommt darauf an, wann die Polizei vor Ort ist, wann die Menschen, die am Asphalt angeklebt sind, wieder frei sind. Das ist schon eine große Störung, steht aber in keiner Relation zu dieser Störung, die uns durch Naturkatastrophen bevorsteht.“

Kommt es auch zu Verletzungen, wenn man den Kleber löst?

Wallstein: „In der Regel geht es verletzungsfrei ab. Die Polizei benutzt meist Speiseöl oder Aceton. In seltenen Fällen in Berlin haben Polizeisanitäter versucht, die Hand mit einem Skalpell und Schnitten in den Asphalt abzulösen. Dabei kam es schon zu leichten Schnittverletzungen.“

Seit wann gibt es die Gruppe in Kempten?

Wallstein: „Seit März. Überhaupt ist ‚Letzte Generation‘ als Initiative sehr jung. Sie geht auf einen Hungerstreik vor der Bundestagswahl zurück. Lea Bonasera und Henning Jeschke waren beteiligt und bekamen ein Gespräch mit Kanzler Olaf Scholz zugesagt über den Klimanotstand. Sie haben dann die ‚Letzte Generation‘ gegründet.“

Weil ihre Forderungen nicht erfüllt wurden?

Wallstein: „In diesem Gespräch im November 2021, verfügbar im Internet, wurde klar, dass Olaf Scholz die Dramatik des Klimanotstands nicht wirklich verstanden hat. Sie wollen bewirken, dass er die Bevölkerung davor schützt, die bereits massiv bedroht ist.“

Sie kämpfen auch für die Legalisierung des Containerns, also das Durchsuchen von Supermarktmülltonnen nach genießbaren Lebensmitteln.

Wallstein: „Ja, das war unsere Kampagne, die wir Anfang des Jahres gestartet haben. Es kann nicht sein, dass Millionen von Tonnen genießbarer Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland weggeworfen werden. Es gibt Schätzungen, dass es sich um zwölf bis 18 Millionen Tonnen handelt. Da ist Containern eine Möglichkeit, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir fordern ein „Essen-Retten-Gesetz“, ähnlich wie in Frankreich, das es Supermärkten verbietet, Essen wegzuwerfen.

Eine letzte Frage: Stammt der Schriftzug vor dem Künstler-Café von „Letzte Generation“?

Wallstein: „Ja.“

Die Kernforderung „Es gibt zwei Wege für Robert Habeck, auf unsere Proteste zu reagieren: (1) eine Erklärung abzugeben, dass es keine weitere fossile Infrastruktur – insbesondere keine neuen Öl-Bohrungen in der Nordsee – geben wird, oder (2) uns einzusperren ­….­ Sobald er die Erklärung ausspricht, werden wir die Unterbrechungen ruhen lassen.“

Mehr Forderungen unter: www.letztegeneration.de